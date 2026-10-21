Noul ministru al Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a preluat oficial mandatul, marcând începutul unei etape orientate pe rezultate concrete. Oficialul a subliniat că activitatea diplomatică a României trebuie să depășească sfera discursurilor generale și să se bazeze pe obiective bine definite și termene clare de executare.

Sustinerea Guvernului a fost marcată prin prezența prim-ministrului la sediul diplomatiei române chiar în prima zi de mandat.

„Prezenţa Prim-ministrului Luca Niculescu astăzi, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, chiar la preluarea mandatului, este un semnal puternic de susţinere pentru echipa MAE şi o confirmare a faptului că acţiunea externă a României este o prioritate a Guvernului. Îi mulţumesc domnului prim-ministru pentru încredere şi îi mulţumesc ministrei Oana Ţoiu pentru colaborare”, a scris Dan Neculăescu pe Facebook.

El anunţă că „intrăm într-o etapă în care politica externă nu se mai poate baza pe o retorică generală, ci pe execuţie, pe termene respectate şi pe obiective măsurabile”.

Dimensiunea de securitate rămâne pilonul fundamental al acțiunii diplomatice, în contextul regional actual. Consolidarea poziției pe Flancul Estic și respectarea angajamentelor internaționale se află în prim-planul agendei guvernamentale.

„Avem un program de guvernare clar, agreat şi asumat, şi vom lucra îndeaproape la fiecare pas pentru rezultate imediate acolo unde miza este maximă pentru cetăţenii noştri. Pilonul central al acţiunii noastre rămâne securitatea. Continuăm să întărim postura de descurajare şi apărare pe Flancul Estic, să consolidăm Parteneriatul nostru Strategic cu Statele Unite şi să ne îndeplinim angajamentele asumate în cadrul NATO, iar Marea Neagră va fi o prioritate absolută”, subliniază ministrul de Externe.

O altă direcție prioritară este transformarea diplomației economice într-un motor de dezvoltare națională. Ministerul își propune să devină un sprijin real pentru mediul de afaceri românesc care dorește extinderea pe piețele internaționale, dar și un canal eficient pentru atragerea capitalului străin.

Neculăescu mai spune că va lucra pentru dezvoltarea economică a ţării şi vrea ca diplomaţia economică să treacă de la concept teoretic la instrument activ prin care sprijinim companiile româneşti să intre pe noi pieţe, brut dar şi să atragem investiţii strategice.

Relația cu comunitățile românești din afara granițelor reprezintă un alt punct cheie al noului mandat. Accentul va fi pus pe digitalizare și pe eficientizarea interacțiunii dintre cetățeni și instituțiile consulare.

„De asemenea, pentru mine diaspora nu este o categorie statistică, ci parte vie a naţiunii române. Am preluat acest mandat cu hotărârea de a îmbunătăţi substanţial serviciile consulare, de a simplifica interacţiunea digitală cu statul şi de a proteja drepturile fiecărui cetăţean român aflat în afara graniţelor”, menţionează ministrul.

Dan Neculăescu mai afirmă că cunoaşte Ministerul Afacerilor Externe din interior, din Centrală şi de la post. „Avem obiective precise, avem o direcţie clară şi avem un corp diplomatic şi consular care a demonstrat de fiecare dată că ştie să ducă România la masa marilor decizii. Ne-am apucat de lucru”, spune demnitarul.