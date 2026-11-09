Doi lideri ai unei organizații sindicale din județul Bacău sunt cercetați pentru delapidare și gestiune frauduloasă, după ce ar fi folosit în interes personal bani și bunuri aflate în patrimoniul sindicatului, potrivit Agerpres. Prejudiciul estimat de anchetatori se apropie de 600.000 de lei, iar suspiciunile vizează activitatea desfășurată de cei doi în perioada 2021-2023.

Ancheta este instrumentată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău și a inclus trei percheziții domiciliare, efectuate la 6 noiembrie 2026, în cadrul operațiunii JUPITER. În urma descinderilor, polițiștii au identificat mai multe electrocasnice despre care există suspiciunea că ar fi fost cumpărate din fondurile organizației sindicale. Cei doi suspecți au fost duși la audieri, însă procurorii nu au dispus măsuri preventive.

Acțiunea a fost coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

Au fost puse în executare trei mandate de percheziție domiciliară, la locuințele persoanelor vizate de anchetă. Cercetările urmăresc să stabilească modul în care cei doi lideri sindicali ar fi administrat banii și bunurile organizației pe care o conduceau.

Dosarul vizează suspiciuni de delapidare în formă continuată și gestiune frauduloasă în formă continuată. Procurorii verifică atât operațiunile financiare efectuate în perioada cercetată, cât și destinația bunurilor achiziționate din fondurile sindicatului.

Conform suspiciunilor formulate de procurori, în intervalul 2021-2023, cei doi ar fi folosit o parte din banii aflați în gestiunea organizației în scopuri personale.

Printre bunurile care ar fi fost cumpărate din fondurile sindicale se numără mai multe electrocasnice și alte obiecte care, potrivit anchetatorilor, nu ar fi servit activității organizației.

În timpul perchezițiilor din 6 noiembrie, polițiștii au identificat mai multe astfel de bunuri. Acestea au fost lăsate în custodia persoanelor vizate, iar anchetatorii au ridicat și o sumă de bani.

Prejudiciul preliminar este estimat la aproximativ 600.000 de lei. Valoarea exactă urmează să fie stabilită în urma verificării documentelor contabile, a tranzacțiilor și a celorlalte probe administrate în dosar.

După efectuarea perchezițiilor, cele două persoane au fost conduse la sediul organului de cercetare penală pentru audieri. Procurorii încearcă să clarifice modul în care au fost realizate cheltuielile, cine a avut acces la fondurile sindicatului și care sunt responsabilitățile fiecărei persoane.

Până la momentul comunicării informațiilor despre anchetă, nu fusese dispusă nicio măsură preventivă împotriva celor doi suspecți. De asemenea, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bacău nu fusese sesizat cu o propunere de arestare preventivă.

Cercetările continuă pentru documentarea presupuselor infracțiuni și stabilirea întinderii prejudiciului.

Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar acuzațiile urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare.