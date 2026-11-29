Satul din Europa construit în trei cercuri. Într-o regiune muntoasă din centrul Italiei se află o așezare medievală cu o arhitectură neobișnuită. Casele formează trei cercuri concentrice, străzile păstrează urmele unor fortificații vechi de secole, iar originea numelui localității rămâne incertă.

Melezzole, un mic sat italian din comuna Montecchio, provincia Terni, se află la peste 600 de metri altitudine, pe versanții muntelui Croce di Serra, în regiunea Umbria. Înconjurată de păduri de castani și pini, localitatea și-a păstrat structura medievală, inclusiv construcțiile și străzile pavate cu piatră. Potrivit datelor demografice aferente recensământului din 2021, centralizate de portalul SapereComune, centrul locuit Melezzole avea doar 159 de locuitori.

Particularitatea localității este modul în care au fost amplasate clădirile. Privit în ansamblu, satul are forma unei fortificații circulare, cu trei inele de locuințe dispuse în jurul unei piețe centrale.

Ultimul cerc este format din case construite una lângă alta, configurație specifică sistemelor de apărare medievale. Străzile înguste, arcadele și scările de piatră fac legătura între diferitele niveluri ale așezării.

În punctul cel mai înalt al satului se află Biserica San Biagio, al cărei turn-clopotniță domină centrul istoric.

Nici până în prezent nu a fost stabilită cu certitudine originea denumirii localității. Una dintre ipoteze face trimitere la numărul mare de meri care ar fi existat în această zonă. O altă teorie leagă numele satului de familia romană Meletia.

Descoperirile arheologice din împrejurimi indică prezența unor comunități încă din perioada umbro-etruscă, precum și din epoca romană.

Prima mențiune documentară cunoscută a localității datează din anul 1112 și apare într-un act al Abației Farfa, care consemnează existența unei biserici în Melezzole.

Presa italiană a readus localitatea în atenția turiștilor la sfârșitul lunii noiembrie 2026, prezentând și povestea unui cerc de pietre aflat printre măslinii din împrejurimi.

Acesta este asociat cu vechile metode de observare a poziției soarelui și de măsurare a trecerii timpului, înainte ca utilizarea ceasurilor să devină obișnuită.

Publicațiile italiene Idealista și Turisti per Caso au descris locul ca pe un exemplu al legăturii dintre natură și percepția timpului. Totuși, documentele istorice și prezentările oficiale consultate nu oferă informații despre perioada în care ar fi fost realizat cercul sau despre existența unei funcții astronomice demonstrate.

În secolele al XIII-lea și al XIV-lea, Melezzole a avut un rol strategic în apărarea teritoriilor din apropierea văii fluviului Tibru. Împreună cu alte așezări fortificate, localitatea contribuia la controlul unei importante trecători montane.

În anul 1456, comunitatea a primit permisiunea de a repara și consolida zidurile defensive.

Un episod mai puțin cunoscut din istoria satului a avut loc în 1495. Potrivit Clubului Alpin Italian, Melezzole și alte două localități, Toscolano și Santa Restituta, au fost luate ostatice de regele Carol al VIII-lea al Franței. Acesta a obținut o răscumpărare pentru restituirea lor sub autoritatea orașului Todi.

Una dintre construcțiile medievale care au supraviețuit este turnul ce marca intrarea nordică în fortificație.

Deasupra arcadei se află un medalion din piatră reprezentând vulturul orașului Todi, amplasat în anul 1557, potrivit administrației locale. Acesta marca apartenența așezării la teritoriile controlate de Todi.

În interiorul unei nișe se mai pot observa urmele unei reprezentări a Fecioarei Maria. În exteriorul turnului se află o cruce decorată cu simboluri ale Patimilor lui Hristos, printre care o scară, un ciocan și o coroană de spini. Astfel de reprezentări religioase erau răspândite în perioada medievală și aveau atât un rol spiritual, cât și unul educativ.

Biserica San Biagio se numără printre cele mai vechi construcții religioase documentate din localitate. Deși este menționată încă din anul 1112, edificiul a trecut prin mai multe transformări, inclusiv printr-o restaurare în 1624. În interior se păstrează o frescă realizată în anul 1600, care înfățișează Cina cea de Taină. Lăcașul adăpostește și o statuie din lemn a sfântului căruia îi este dedicat.

În 1597, Melezzole a devenit un centru administrativ bisericesc, având în subordine mai multe comunități din regiune. În apropierea satului se găsește și biserica San Vitale de Murellis, cunoscută pentru picturile religioase din secolul al XVI-lea.

Printre locurile promovate de autoritățile turistice locale se numără Vicolo delle Baciafemmine, o străduță al cărei nume face trimitere la săruturi. Este cel mai îngust pasaj din centrul istoric al localității, mărginit de zidurile caselor medievale și prevăzut cu trepte și arcade.

Turiștii mai pot descoperi vechea fântână din apropierea bisericii, zidurile fortificației și Via Rotonda, strada care urmează configurația circulară a satului.

Melezzole este inclus în Cammino dei Borghi Silenti, un traseu turistic de aproximativ 90 de kilometri care traversează localități medievale, păduri și zone montane din Umbria.

Traseul este promovat de portalul turistic al regiunii și se adresează în special celor care preferă drumețiile și destinațiile rurale.

Localitatea este cunoscută și pentru producția de castane, în fiecare toamnă fiind organizat un târg dedicat acestora. Agricultura și valorificarea produselor montane reprezintă activități economice tradiționale ale comunității.

Potrivit portalului italian Visit Montecchio, vizitatorii pot parcurge și un circuit pietonal prin centrul istoric, care permite observarea structurii concentrice a așezării medievale.