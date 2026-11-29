Inspectoratul pentru Situații de Urgență București - Ilfov a anunțat că pompierii au efectuat 104 intervenții duminică, 29 noiembrie, între orele 06:00 și 20:00, pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice. Cele mai multe solicitări au fost înregistrate în Capitală, unde echipajele au intervenit pentru îndepărtarea copacilor căzuți, a panourilor publicitare și a elementelor de construcție desprinse.

Potrivit bilanțului comunicat duminică de ISU București-Ilfov, dintre cele 104 intervenții efectuate pe parcursul celor 14 ore, 95 au avut loc în București, iar alte nouă în localitățile din județul Ilfov.

În Capitală, cele mai multe misiuni au vizat degajarea arborilor prăbușiți pe străzi, clădiri sau autoturisme. Pompierii au fost solicitați și pentru îndepărtarea unor elemente de construcție și panouri publicitare, fiind semnalate inclusiv avarii la semafoare.

"În municipiul Bucureşti, echipajele de intervenţie au acţionat pentru îndepărtarea a 51 de copaci căzuţi pe carosabil, imobile sau peste autoturisme, pentru îndepărtarea a trei panouri publicitare şi a 39 de elemente de construcţie desprinse. Totodată, au fost gestionate două situaţii în care au fost afectate semafoare. În urma acestor evenimente, 17 autoturisme au fost avariate. În judeţul Ilfov, intervenţiile au vizat îndepărtarea a trei copaci şi a şase elemente de construcţie", au transmis reprezentanții ISU București-Ilfov.

La nivelul celor două unități administrative, echipajele de intervenție au acționat pentru îndepărtarea a 54 de copaci și a 45 de elemente de construcție desprinse în urma fenomenelor meteorologice.

Bilanțul pagubelor din Capitală a inclus și 17 autoturisme avariate.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a anunțat că echipajele rămân mobilizate pentru a răspunde eventualelor solicitări, a gestiona situațiile de urgență și a înlătura efectele produse de vremea nefavorabilă.