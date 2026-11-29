Au fost întâlniri extraordinare și cu public. Fără vanități și fără spectacol. Diferența o face, paradoxal, publicul și locul unde acestea au avut loc.

În 5 și 7 septembrie 1967, la Universitatea Națională de Inginerie din Lima, Gabriel García Márquez și Mario Vargas Llosa au purtat un dialog care a devenit aproape legendar. Publicat în 1968 sub titlul ”La novela en América Latina”, a circulat decenii întregi în fotocopii, înainte de a fi reeditat, în 2021, sub titlul ”Dos soledades”.

Doi scriitori încă tineri, Gabriel García Márquez și Mario Vargas Llosa, s-au așezat în fața unui public pentru a discuta despre literatură , despre roman, despre America Latină și despre extraordinara posibilitate a ficțiunii de a cuprinde, în câteva sute de pagini, o lume întreagă, cu istoria , nebuniile, frumusețea și tragediile ei.

García Márquez tocmai publicase ”Un veac de singurătate”, iar Vargas Llosa devenise deja unul dintre marii prozatori ai continentului. Cei doi au discutat cu o libertate intelectuală care astăzi mi se pare aproape neverosimilă, trecând de la Faulkner la Borges, de la realitate la imaginație, de la responsabilitatea scriitorului la raporturile literaturii cu politica, fără să transforme dezacordurile în sentințe morale și fără să considere că vreunul dintre ei deține adevărul definitiv.

Conversația aceea, publicată apoi sub titlul” La novela en América Latina. Diálogo entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez”, a devenit una dintre acele cărți despre care s-a spus că au circulat mai ales în fotocopii, din mână în mână, prin universități și printre tinerii care au visat să scrie, fiindcă oamenii au simțit nevoia să păstreze nu numai ideile celor doi, ci și extraordinara experiență a unei întâlniri între două inteligențe.

Mi se pare emoționant că o conversație despre literatură a putut deveni un asemenea obiect al dorinței intelectuale, că niște oameni au căutat, au împrumutat și au fotocopiat paginile unui dialog, nu pentru a afla un secret, nu pentru a obține un avantaj, ci pentru simpla bucurie de a participa, fie și târziu, la întâlnirea dintre două spirite.

Cartea a reapărut după mai bine de o jumătate de secol sub titlul ”Dos soledades” - două singurătăți, un titlu care, dincolo de trimiterea inevitabilă la capodopera lui García Márquez, pare că a dobândit între timp un sens aproape profetic. Pentru că, de atunci, scriitorul, intelectualul, omul care încearcă să înțeleagă lumea înainte de a o judeca a devenit, încetul cu încetul, tot mai singur, nu fiindcă au dispărut cărțile sau pentru că au încetat să existe oameni inteligenți, ci pentru că societatea a început să-și piardă interesul pentru acea formă de inteligență care nu oferă răspunsuri imediate, nu produce certitudini spectaculoase și nu poate fi redusă la câteva propoziții convenabile.

În 1967, doi romancieri au putut aduna un public numeros - tineri,studenți -, pentru a vorbi despre construcția romanului, despre imaginar și despre destinul literaturii. Astăzi, probabil, întâlnirea lor ar trebui să concureze cu un scandal politic, cu declarația unui influencer, cu o ceartă televizată sau cu ultimele aventuri sentimentale ale unei celebrități, iar organizatorii, preocupați de audiență, le-ar cere, poate, să vorbească mai puțin despre Faulkner și mai mult despre ceea ce ar putea deveni viral.

Nu vreau să idealizez trecutul, fiindcă și atunci au existat prostie, vulgaritate, propagandă și impostură, după cum au existat scriitori transformați în instrumente ale puterii și intelectuali care și-au confundat vocația cu privilegiile. Dar cred că s-a petrecut între timp o schimbare profundă în felul în care societatea privește cultura: omul cultivat nu mai reprezintă neapărat o autoritate morală sau intelectuală, iar competența lui de a interpreta lumea a devenit, pentru o bună parte a publicului, doar o opinie printre alte milioane de opinii.

Democratizarea exprimării, în sine un câștig imens, a ajuns să fie confundată cu egalitatea valorii tuturor judecăților. Faptul că fiecare poate vorbi a început să însemne, aproape pe nesimțite, că nimeni nu mai trebuie ascultat cu o atenție specială, nici măcar atunci când în spatele cuvintelor sale se află o viață întreagă de lecturi, reflecție și îndoială. Am ajuns astfel într-o situație paradoxală: niciodată scriitorul nu a avut la dispoziție atâtea mijloace pentru a ajunge la cititor și, poate, niciodată nu a fost atât de greu pentru el să obțină ceea ce contează cu adevărat, adică atenția îndelungată, răbdarea și disponibilitatea celuilalt de a se lăsa tulburat de o idee.

Și, pentru că mă întorc mereu, cu un soi de nostalgie inexplicabilă, spre America Latină, îmi amintesc de extraordinara carte a lui Iordan Chimet, ”America Latină. Sugestii pentru o galerie sentimentală”, una dintre acele cărți care au demonstrat că un om poate călători în interiorul unei civilizații chiar și atunci când propria lui țară îi îngrădește libertatea de a se mișca. Chimet a reușit să transforme depărtarea într-o formă de apropiere, izolarea într-o experiență a solidarității și imposibilitatea de a ajunge într-un loc într-o extraordinară aventură a cunoașterii acelui loc.

Mă fascinează această răsturnare a lucrurilor, fiindcă un scriitor aproape prizonier al geografiei și al istoriei sale a descoperit o libertate interioară pe care mulți dintre intelectualii contemporani, deși călătoresc nestingheriți prin întreaga lume, nu par să o mai caute. Pentru Chimet, America Latină nu a fost numai un continent, ci și promisiunea unei alte lumi, dovada că imaginația, prietenia și cultura puteau traversa frontierele pe care politica le transformase în ziduri. Într-un timp în care depărtările au avut consistența unor interdicții, el a construit punți sentimentale și intelectuale către o lume de care îl despărțeau nu numai un ocean, ci și absurditățile unui regim politic.

Mă gândesc, inevitabil, la García Márquez și la minunatul titlu al memoriilor sale, ”A trăi pentru a-ți povesti viața”, în care se ascunde, cred, una dintre cele mai frumoase definiții ale existenței unui scriitor. Nu a scrie pentru a demonstra că ai trăit, nu a aduna experiențe pentru a le transforma în prestigiu literar, ci a trăi cu sentimentul că fiecare întâmplare, fiecare întâlnire, fiecare eșec și fiecare miracol al existenței merită să fie înțeles și, într-o bună zi, povestit.

În lumea lui García Márquez, realitatea nu a avut nevoie să fie înfrumusețată pentru a deveni extraordinară, fiindcă oamenii, locurile, întâmplările și memoria familiei au alcătuit deja o asemenea țesătură de miracole, cruzimi, pasiuni și contradicții, încât literatura a părut uneori doar continuarea firească a vieții. În universul lui Chimet, dimpotrivă, tocmai imposibilitatea de a participa nemijlocit la viața unei lumi îndepărtate a transformat lectura, corespondența și imaginația în forme ale libertății, iar această apropiere dintre două experiențe atât de diferite mi se pare una dintre cele mai frumoase dovezi că literatura nu depinde atât de împrejurările exterioare ale existenței, cât de intensitatea cu care un om reușește să le trăiască.

Dar ce ar mai avea astăzi de povestit despre propria viață intelectualul public european, scriitorul, profesorul universitar, cercetătorul care a traversat ultimele decenii ale unei Europe tot mai prospere material, tot mai sofisticate administrativ și, în același timp, tot mai nesigure în privința propriilor ei valori?

Nu mă refer, desigur, la viața lui particulară, la iubirile, suferințele sau dramele care pot exista în spatele oricărei biografii, ci la aventura lui intelectuală, la confruntarea cu lumea, la riscurile pe care și le-a asumat pentru o idee, la adevărurile pe care le-a apărat împotriva consensului și la îndoielile care l-au obligat să-și revizuiască propriile convingeri.

Ce ar povesti despre libertate un universitar care a avut-o aproape întreaga viață la dispoziție, dar care poate că a preferat să nu o folosească atunci când folosirea ei ar fi însemnat pierderea unei poziții, a unei finanțări sau a simpatiei colegilor? Cum și-ar povesti viața un scriitor care a învățat să recunoască, înainte de a scrie, nu ceea ce consideră adevărat, ci ceea ce este acceptabil pentru publicul, instituția sau grupul politic pe care l-a servit?

Ar fi, probabil, o carte tulburătoare dacă ar fi scrisă cu sinceritate, fiindcă în paginile ei nu am descoperi neapărat povestea marilor confruntări cu istoria, ci istoria micilor renunțări cotidiene, a compromisurilor aproape imperceptibile, a tăcerilor justificate prin prudență și a ideilor abandonate nu pentru că au fost infirmate, ci pentru că au devenit incomode.

Mi se pare că între intelectualul care a trebuit să-și cucerească libertatea și cel care a primit-o ca pe o condiție firească a existenței s-a produs o schimbare pe care încă nu am înțeles-o îndeajuns. Primul a privit libertatea ca pe o aventură și, uneori, ca pe un destin, în vreme ce al doilea a ajuns să o administreze ca pe unul dintre numeroasele drepturi pe care societatea i le garantează, fără să se întrebe prea des ce obligații morale decurg din această extraordinară împrejurare.

Una dintre marile nenorociri culturale ale Europei contemporane constă tocmai în faptul că intelectualul a început să-și confunde biografia cu propriul curriculum vitae, transformând ceea ce ar fi trebuit să fie aventura irepetabilă a unei conștiințe într-o succesiune de funcții, titluri, conferințe, premii, proiecte și participări instituționale. Nu trebuie decît să urmăriți la tv, talk-show-urile în care sunt invitați ”mari” universitari români, pe direcția Cluj-București-Londra…

Într-o asemenea autobiografie am putea afla, probabil, unde a predat autorul, câte universități l-au invitat, câte comisii l-au primit și câte lucrări i-au fost citate, ce granturi a primit, câși bani a investit Statul pentru a-i face cunoscută ”opera”. Dar am descoperi mult mai greu ce anume l-a înspăimântat, când a fost singur împotriva tuturor, ce adevăr i-a schimbat viața sau pentru ce idee a fost pregătit să piardă ceva. Am putea reconstitui cu precizie itinerarul unei cariere și, totuși, am putea închide cartea fără să știm aproape nimic despre omul care a parcurs-o.

Aceasta este, în fond, deosebirea dintre o viață intelectuală și o carieră intelectuală. Prima este o aventură al cărei rezultat nu poate fi cunoscut dinainte, fiindcă presupune îndoială, pasiune, curaj, greșeală și descoperire, în vreme ce a doua poate deveni un itinerar foarte bine organizat, cu obiective, evaluări periodice și rezultate măsurabile, premii, din care tocmai neprevăzutul, acea materie misterioasă a literaturii, riscă să dispară.

Și mai există ceva, poate chiar mai trist. Intelectualul a început să fie acceptat în viața publică mai ales atunci când consimte să devină altceva decât este, când acceptă rolul de comentator al actualității, de furnizor de indignare, de susținător al unei tabere sau de ornament cultural al unei emisiuni în care nimeni nu are, de fapt, intenția să discute despre cultură.

Scriitorului i se cere să se pronunțe repede asupra tuturor evenimentelor, să aibă opinii ferme, să condamne, să aprobe, să se alinieze, să fie prezent, în timp ce tocmai meseria lui presupune îndoială, retragere, libertatea de a cerceta contradicțiile omului și, uneori, curajul de a nu răspunde imediat. În lumea aceasta grăbită, în care fiecare eveniment trebuie însoțit de o reacție și fiecare reacție trebuie să confirme apartenența la o tabără, gândirea însăși riscă să devină suspectă, fiindcă a gândi înseamnă, înainte de orice, a accepta posibilitatea de a descoperi că lucrurile nu sunt atât de simple pe cât am dori.

Nu trebuie uitați nici pe ceilalți intelectuali, de partea lor de răspundere. Unii au acceptat cu o surprinzătoare ușurință să schimbe prestigiul operei academice pe notorietatea apariției publice, să înlocuiască reflecția cu poziționarea și să descopere avantajele unei apartenențe politice sau ideologice care îi scutește de incomoditatea de a gândi singuri. În felul acesta, intelectualul nu a fost numai împins spre marginea societății, ci a contribuit el însuși la dispariția locului pe care îl ocupa.

Și totuși, nu vreau să cred că Europa a rămas fără intelectuali adevărați sau că universitățile ei au devenit simple fabrici de diplome și de cariere. Există, fără îndoială, oameni care continuă să gândească împotriva curentului, să cerceteze fără garanția recunoașterii și să scrie fără să negocieze, înainte de fiecare pagină, cu spiritul vremii. Numai că aceștia par să fie tot mai puțin vizibili într-o lume în care prestigiul public nu se mai dobândește neapărat prin profunzimea unei opere, ci prin frecvența aparițiilor, prin apartenență și prin capacitatea de a răspunde prompt solicitărilor actualității.

Mă întorc la García Márquez și Vargas Llosa și mă gândesc că istoria a adăugat o ironie aproape literară întâlnirii lor. Cei doi, care au putut conversa cu atâta pasiune despre rostul literaturii, au ajuns, ani mai târziu, să rupă o prietenie și să nu-și mai vorbească. Au rămas două singurătăți separate, dar dialogul lor a continuat să circule, să fie citit și să-i apropie pe alții, demonstrând că literatura poate păstra ceea ce oamenii, din orgoliu, din neînțelegere sau din slăbiciune, nu mai reușesc să salveze.

Aici, probabil, se găsește și una dintre explicațiile rostului adevărat al scriitorului. El nu este neapărat cel care îi împacă pe oameni, nici cel care le oferă soluții, ci acela care păstrează deschisă posibilitatea conversației, chiar și atunci când lumea pare hotărâtă să renunțe la ea.

Singurătatea intelectualului contemporan nu este, așadar, numai singurătatea celui care nu mai este ascultat, ci și a celui care descoperă că lumea nu mai are timp să asculte. El vorbește într-un spațiu public nesfârșit, populat de milioane de voci, dar în care conversația adevărată devine tot mai rară, deoarece dialogul presupune nu numai dreptul de a răspunde, ci și capacitatea, astăzi aproape dispărută, de a admite că interlocutorul ar putea avea dreptate.

Intelectualul european contemporan are, în realitate, enorm de multe lucruri de povestit. Ar putea povesti cum a asistat la transformarea culturii în industrie, a universității în organizație managerială, a libertății de expresie într-un câmp de confruntări permanente și a dialogului într-o succesiune de monologuri care nu se mai întâlnesc. Ar putea mărturisi cum a început să se teamă de propriile cuvinte sau, dimpotrivă, cum a învățat să reziste presiunilor, să nu confunde moda cu adevărul și succesul cu valoarea.

Dar pentru a scrie o asemenea carte ar trebui să renunțe, măcar pentru o vreme, la imaginea publică pe care a construit-o despre sine și să accepte riscul de a povesti nu numai ceea ce a realizat, ci și ceea ce nu a avut curajul să facă. Ar trebui să ne vorbească despre momentele în care a tăcut, deși ar fi trebuit să vorbească, despre oamenii pe care i-a admirat fără să îndrăznească să o spună, despre cărțile care i-au schimbat felul de a privi lumea și despre împrejurările în care a descoperit cât de fragilă poate deveni independența spiritului atunci când se întâlnește cu avantajele unei cariere.

Iar o asemenea mărturisire ar putea deveni, poate, una dintre marile cărți europene ale timpului nostru, fiindcă ar spune ceva esențial despre un continent care, după ce a cunoscut războaie, dictaturi, persecuții și cenzură, a ajuns să trăiască o experiență istorică aproape fără precedent, aceea a libertății devenite obișnuință și, uneori, a obișnuinței devenite indiferență.

Nu cred că intelectualului i se poate cere să fie erou și nici că valoarea unei opere trebuie măsurată prin suferințele sau sacrificiile autorului ei, dar mi se pare legitim să ne întrebăm ce a făcut omul cultivat cu libertatea pe care a primit-o și dacă a folosit-o pentru a descoperi adevăruri incomode sau numai pentru a-și organiza, cât mai confortabil, propria existență.

În definitiv, García Márquez a avut o viață pe care a transformat-o în poveste, Iordan Chimet a transformat chiar și îngrădirea propriei vieți într-o întâlnire cu lumea, iar intelectualul european de astăzi ar putea avea șansa de a povesti o experiență la fel de tulburătoare: cum a ajuns omul, după ce a dobândit aproape toate libertățile pentru care au luptat generațiile anterioare, să nu mai știe întotdeauna ce să facă, în numele spiritului, cu ele.

Lima, septembrie 1967. Încerc să-mi imaginez ce ar fi răspuns García Márquez și Vargas Llosa dacă cineva i-ar fi întrebat atunci ce au de gând să facă din propriile lor vieți. Sunt convins că răspunsurile lor ar fi fost diferite și poate contradictorii, așa cum au fost, mai târziu, destinele și convingerile lor politice, dar cred că amândoi ar fi recunoscut literatura drept o formă de existență, nu doar drept o profesie.

Aceasta, cred, e adevărata despărțire dintre două epoci, fiindcă am început să cerem intelectualului competență, performanță, eficiență și utilitate publică, uitând aproape complet să-i mai cerem acea neliniște interioară fără de care cultura devine doar o activitate respectabilă, întreținută de instituții respectabile și administrată de oameni respectabili.

Într-o zi, când cineva va încerca să scrie istoria intelectuală a Europei de la începutul acestui secol, va descoperi că marea ei dramă nu a fost dispariția cărților, a universităților sau a oamenilor instruiți, ci transformarea treptată a culturii dintr-o aventură a conștiinței într-o profesie printre celelalte, dintr-o formă de libertate într-o formă de administrare a libertății.

La Lima, în 1967, două singurătăți au reușit să construiască, prin dialog, o lume comună, iar oamenii au păstrat paginile acelei întâlniri ca pe ceva prețios. Astăzi, când fiecare dintre noi are posibilitatea de a vorbi lumii întregi, mă întreb dacă nu cumva am ajuns mai singuri decât cei doi scriitori, fiindcă am câștigat aproape nelimitata libertate de a ne exprima, dar am început să pierdem nevoia de a ne înțelege.

Tragedia nu va fi dispariția scriitorului sau a intelectualului, ci dispariția interlocutorului său. Pentru că atunci nu vor mai exista doar două singurătăți, ci milioane de singurătăți care vorbesc neîncetat, fără să se mai asculte unele pe altele.

Peste încă o jumătate de secol, cțnd cineva va găsi într-o bibliotecă memoriile unui intelectual european din vremea noastră, aș vrea să cred că va descoperi în ele mai mult decât inventarul unei cariere reușite, mai mult decât lista unor convingeri corecte și a unor adeziuni politice. Aș vrea să găsească acolo viața unui om care a îndrăznit să gândească, să greșească, să se îndoiască și să-și apere libertatea, chiar și atunci când nimeni nu i-a cerut să o facă.

Fiindcă, la urma urmei, nu este suficient să fi trăit într-o epocă liberă pentru a avea o poveste despre libertate.

Trebuie să fi făcut ceva cu ea.