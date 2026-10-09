Poeta şi eseista canadiană Anne Carson a fost distinsă cu Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2026. Autoarea a primit vestea cea mare în timp ce se afla în Islanda, țară unde s-a retras pentru „a asculta vântul”, după cum a mărturisit chiar ea, conform news.ro.

Decizia oficială a fost anunțată de Ingrid Carlberg, secretara permanentă a Academiei Suedeze. Aceasta a precizat că a luat legătura telefonic cu scriitoarea pentru a-i comunica hotărârea comitetului. Conform reprezentantei Academiei, Carson a fost luată prin surprindere de veste, însă reacția ei a fost una de profundă bucurie. Carlberg a subliniat că i-a simțit emoția și fericirea direct în voce în timpul convorbirii.

Anne Carson și soțul ei, Robert Currie, au obținut cetățenia islandeză în aprilie 2022. Scriitoarea a declarat în repetate rânduri că în această țară se simte cu adevărat acasă. Mai mult, cei doi soți au comparat atmosfera și viața culturală de acolo cu efervescența scenei artistice din New Yorkul anilor 1970.

În cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune din Islanda, RUV, laureata a fost întrebată ce părere are despre distincția primită. Reacția ei a fost una extrem de francă: „Cred că sunt cu toţii nebuni”.

Scriitoarea a adăugat că discuția cu reprezentanții Academiei Suedeze a fost una „destul de ezitantă”, explicând dinamica dialogului: „Ei au întrebările obişnuite, iar eu nu am răspunsuri”.

Referindu-se la genul literar care a consacrat-o, Anne Carson a oferit o perspectivă interesantă asupra rolului pe care îl are poezia în prezent. În opinia sa, poezia este „probabil mai utilă decât proza în acest moment, pentru că este mai rapidă, iar toată lumea se grăbeşte. Aşadar, în esenţă, cred că este bună pentru că este concisă. Cu excepţia lui Homer. Homer nu este concis”.

Spre deosebire de alți laureați din anii trecuți, Carson se numără printre cele mai cunoscute nume din lumea literară contemporană. Academia Suedeză a fost uneori criticată pentru faptul că acordă distincția unor autori mai puțin familiari publicului larg, punând accentul mai mult pe experimentul literar decât pe accesibilitate.

Premiul Nobel se acordă pentru întreaga carieră și operă a unui scriitor, fiind considerat cel mai important recunoaștere din literatura mondială. Valoarea financiară a premiului este de 12 milioane de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 900.000 de lire sterline sau 1,2 milioane de dolari.

Gala oficială în cadrul căreia va fi înmânat Premiul Nobel pentru Literatură se va desfășura la Sala de Concerte din Stockholm, pe data de 10 decembrie. Evenimentul solemn va fi urmat de tradiționalul banchet de gală organizat la Primăria din Stockholm.