Scriitorul britanic M. John Harrison a câștigat Premiul Booker 2026 cu romanul „The End of Everything”, devenind primul autor din zona science-fiction care obține prestigioasa distincție literară, potrivit The Book Prizes. La 81 de ani, Harrison este și cel mai în vârstă laureat din istoria premiului, acordat în cadrul unei ceremonii desfășurate luni, 9 noiembrie, la Londra.

Romanul distopic, publicat de editura independentă Serpent’s Tail, i-a adus autorului un trofeu și un premiu în valoare de 50.000 de lire sterline. Juriul a ales cartea în unanimitate dintre cele șase titluri ajunse pe lista scurtă, într-o ediție care a reunit scriitori cu experiențe și stiluri literare diferite.

„The End of Everything” prezintă o lume dintr-un viitor apropiat, în care o catastrofă misterioasă a schimbat radical societatea britanică. Acțiunea se desfășoară pe coasta comitatului Kent, unde Phillip Tennent își câștigă existența adunând obiecte aduse de mare.

Alături de mătușa sa în vârstă, Marnie, personajul încearcă să supraviețuiască într-o societate în care instituțiile nu mai funcționează normal, regulile sociale s-au degradat, iar apariția unor entități misterioase, capabile să-și schimbe forma, a amplificat haosul.

Povestea urmărește felul în care oamenii încearcă să-și continue existența fără să înțeleagă pe deplin catastrofa care le-a schimbat lumea. Cartea combină elemente distopice, science-fiction și satiră socială, folosind umorul negru pentru a aborda teme precum fragilitatea societății și limitele înțelegerii umane.

Romanul are 198 de pagini și este al 13-lea publicat de M. John Harrison.

Mary Beard, președinta juriului Booker 2026, a descris romanul drept „politica prezentului privită prin prisma viitorului”. Ea a explicat că volumul explorează o societate confruntată cu o catastrofă pe care oamenii nu reușesc să o înțeleagă.

Potrivit acesteia, cartea provoacă cititorul să privească diferit realitatea și reușește să păstreze o anumită doză de optimism, în ciuda subiectului sumbru.

Harrison a declarat, după primirea premiului, că nu dorește ca opera sa să fie încadrată într-o categorie literară rigidă. În opinia sa, recunoașterea obținută demonstrează că literatura poate depăși granițele tradiționale dintre genuri.

Autorul a criticat și tendința industriei editoriale de a încadra cărțile în categorii comerciale, uneori în detrimentul identității lor literare.

M. John Harrison are o carieră literară de aproximativ 60 de ani. A colaborat cu revista britanică de ficțiune speculativă „New Worlds” și este cunoscut pentru contribuțiile sale la literatura science-fiction și fantasy.

Printre volumele sale premiate se numără „Nova Swing”, care a obținut în 2007 Premiul Arthur C. Clarke, una dintre cele mai cunoscute distincții britanice dedicate literaturii science-fiction. În 2020, autorul a câștigat și Goldsmiths Prize pentru romanul „The Sunken Land Begins to Rise Again”.

Victoria din 2026 marchează prima nominalizare și primul premiu Booker pentru Harrison. La 81 de ani, acesta depășește recordul anterior deținut de Margaret Atwood, care avea 79 de ani când a câștigat distincția în 2019, pentru „The Testaments”.

Premiul Booker a fost înființat în 1969 și recompensează romane scrise în limba engleză, publicate în Regatul Unit sau Irlanda, indiferent de naționalitatea autorilor. Printre laureații din edițiile precedente se numără Salman Rushdie, Ian McEwan, Arundhati Roy și Kazuo Ishiguro.

Ediția din 2026 aduce o recunoaștere importantă pentru literatura science-fiction și pentru autorii ale căror opere depășesc delimitările tradiționale dintre genurile literare.