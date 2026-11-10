Circul Metropolitan București a primit prestigioasa certificare internațională BigTopLabel pentru standardele ridicate demonstrate în calitatea artistică, experiența oferită publicului, practicile profesionale și mediul general al circului, în cadrul ceremoniei oficiale de decernare, din 5 noiembrie 2026, la Parlamentul European din Bruxelles, în prezența reprezentanților comunității europene a circului și ai instituțiilor europene.

„Circul, ca orice artă, este o formă de cunoaștere profundă a naturii umane și, prin aceasta, este vital pentru civilizație. Este o formă de joacă transformată în performanță, prin care spunem publicului povești despre posibilitățile nelimitate ale corpului, ale voinței și ale imaginației omului. Dar circul este și fragil. Supraviețuirea lui depinde de capacitatea de a fi transmis mai departe, ca tradiție.

Nu există tutoriale sau manuale de artă a circului. Măiestria se dobândește în preajma maeștrilor, se exersează și se perfecționează continuu. Circul este o artă a prezentului în aceeași măsură în care este o artă a tradițiilor, iar tradițiile se moștenesc, dar trebuie și îngrijite. Ne alăturăm comunității Big Top Lable și suntem nerăbdători să lucrăm împreună.

Ne dorim să contribuim cu idei și proiecte care să promoveze arta circului ca parte esențială a patrimoniului cultural european.”, a declarat George Costin, directorul general al Circului Metropolitan București care a condus delegația României la ceremonia oficială de decernare de la Bruxelles, din care au mai făcut parte și cei doi directori adjuncți ai instituției, Florin Barbu și Ama Butoiescu.

Cele două circuri se alătură familiei instituțiilor europene recunoscute prin BigTopLabel pentru standardele ridicate demonstrate în ceea ce privește arta circului. Cirkus Arena și Circul Metropolitan București reprezintă două tradiții diferite ale circului european, dar împărtășesc același angajament față de calitate, profesionalism și dezvoltarea artei circului.

„Astăzi, am o deosebită plăcere de a aduce recunoaștere Circului Metropolitan București, cunoscut generațiilor întregi sub numele de „Globus”. Înființat în 1954, acesta a ocupat un loc aparte în viața culturală a Bucureștiului, deschizând pentru generații de copii universul imaginației, al disciplinei și al creativității specifice artelor spectacolului.

Am vizitat circul vostru pentru prima dată la vârsta de șapte ani și îmi amintesc și acum cât de impresionat am fost. Faceți o treabă minunată și știu cât de dificil este ceea ce realizați. Chiar și astăzi, când merg la circ împreună cu fiul meu, rămân impresionat de performanțele unor artiști precum ai voștri.”, a declarat în plen, la evenimentul de decernare Big Top Label de la Bruxelles, Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European.

Mai multe informații despre proiectele și spectacolele Circului Metropolitan București se regăsesc pe https://circulmetropolitan.ro/.

Istoria Circului Metropolitan București a început să se scrie încă din anul 1954, pe când se numea Circul de Stat al României, iar din 1961, el își desfășoară activitatea în sediul din Aleea Circului, construit după planurile arhitectului Nicolae Porumbescu, care a fost declarat monument istoric în anul 2010.

În 2017, a primit numele de Circul Metropolitan București. Lista premiilor obținute de artiștii români de circ de-a lungul anilor a fost deschisă în 1980 de celebra Trupă Constantin care a primit Premiul Oscar la Madrid, un premiu de excelență și performanță în arta circului, și de Trupa Ewelyn Marinof care a câștigat la Monte Carlo, în 1996, Clovnul de Aur. În anul 2002, România a câștigat prestigiosul premiu Clovnul de Bronz la Festivalul Internațional de Circ de la Monte Carlo.

Au urmat alte și alte premii pentru artiștii Circului din România: din nou Clovnul de Bronz în anii 2007 și 2011 la Festivalul de Circ de la Monte Carlo, Trupa Crețu, Clovnul de Argint, Premiul Întâi la Festivalul de Circ de la Salamanca, Spania, în 2003, Premiul Asociației Europene a Circului, Premiul Televiziunii Monte Carlo și în 2011, din nou Clovnul de bronz câștigat de Trupa de acrobate Almas. Povestea Circului Metropolitan din București continuă să fie scrisă cu har, muncă și devotament de artiștii săi, cu viziune și dedicare de echipele din spatele lor și de respectul tuturor pentru spectator, artă și cultură.

Ideea BigTopLabel a fost lansată în octombrie 2016, în cadrul unei conferințe organizate la Parlamentul European de europarlamentarul de atunci István Ujhelyi, cu obiectivul de a crea un sistem independent de recunoaștere și asigurare a calității pentru sectorul circului european. În 2017 a urmat un atelier profesional dedicat dezvoltării cadrului sistemului, iar forma finală a programului a fost prezentată comunității internaționale a circului în 2018.

Primele inspecții BigTopLabel au avut loc în vara anului 2018, iar primele certificate au fost acordate în luna noiembrie a aceluiași an, în cadrul unei ceremonii organizate la Parlamentul European.

De atunci, BigTopLabel s-a dezvoltat într-un program european de recunoaștere a excelenței în arta circului. Până la ediția din 2025, 18 circuri europene primiseră certificarea BigTopLabel. Prin includerea Cirkus Arena și a Circului Metropolitan București, această comunitate continuă să se extindă în 2026.

Instituțiile evaluate primesc punctaje pe o scară de la 1 la 5, iar media generală necesară pentru certificare nu poate fi mai mică de 4. Există, de asemenea, criterii eliminatorii – așa-numitele „red lines” – care pot conduce la respingerea imediată a unei candidaturi. Certificarea este acordată pentru o perioadă de cinci ani.

Programul BigTopLabel - www.bigtoplabel.com - este coordonat de echipa Capital European Affairs (CEA) din Bruxelles, sub conducerea lui István Ujhelyi, și cooperează îndeaproape cu European Circus Association (ECA) și Fédération Mondiale du Cirque (FMC), păstrându-și în același timp independența în procesul de evaluare și decizie.