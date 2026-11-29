ANAF și Ministerul Finanțelor au pierdut definitiv procesul deschis de fosta judecătoare Iulia-Laura Opariuc-Dan, după ce autoritățile fiscale i-au stabilit obligații suplimentare de plată pentru indemnizațiile primite în timpul alegerilor din 2019. Curtea de Apel Constanța a respins, pe 5 noiembrie 2026, recursurile instituțiilor implicate, menținând anularea deciziilor de impunere. Soluția ar putea fi invocată și de alte persoane cărora le-au fost impuse contribuții similare.

Litigiul a avut la origine veniturile obținute de Iulia-Laura Opariuc-Dan în calitate de președinte al Biroului Electoral Județean Constanța, în timpul alegerilor europarlamentare și prezidențiale din 2019.

Deși actele normative care reglementau organizarea celor două scrutinuri stabileau că indemnizațiile electorale erau supuse exclusiv impozitului pe venit, Fiscul a calculat și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), în cotă de 10%, la care s-au adăugat obligații fiscale accesorii.

Decizia de impunere nr. 35430, prin care au fost stabilite din oficiu contribuțiile sociale aferente veniturilor din 2019, a fost emisă la 23 ianuarie 2025.

Fostul magistrat a încercat inițial să obțină anularea acesteia pe cale administrativă. După soluționarea contestației, Iulia-Laura Opariuc-Dan a decis să se adreseze instanței.

Dosarul nr. 4956/118/2025 a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Constanța la 3 octombrie 2025.

În proces au fost chemate Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor din Ministerul Finanțelor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați și Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța.

Tribunalul Constanța i-a dat câștig de cauză fostului magistrat la 30 iunie 2026. Prin hotărârea nr. 829/2026, instanța a dispus anularea deciziei de impunere emise în ianuarie 2025 și a actului administrativ din 4 septembrie 2025, prin care fusese soluționată contestația.

Instituțiile fiscale au contestat sentința, însă Curtea de Apel Constanța a respins recursurile ca nefondate, la 5 noiembrie 2026. Soluția pronunțată de tribunal a rămas astfel definitivă.

Iulia-Laura Opariuc-Dan a declarat, pentru Ziua de Constanța, că autoritățile fiscale au stabilit contribuțiile în baza reglementărilor generale, deși indemnizațiile electorale beneficiau de un regim fiscal distinct.

„Am contestat aceste decizii întrucât am considerat că organele fiscale au ignorat o dispoziție legală expresă, aplicabilă indemnizațiilor electorale”, a declarat fostul magistrat.

În susținerea acțiunii, aceasta a invocat articolul 16 alineatul (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/2019, act normativ care a reglementat desfășurarea alegerilor europarlamentare din anul respectiv.

Fosta judecătoare a susținut că formularea utilizată în textul legislativ excludea stabilirea altor contribuții în afara impozitului pe venit. Argumentul său s-a bazat pe caracterul derogatoriu al legislației electorale în raport cu dispozițiile fiscale generale. După încheierea definitivă a procesului, Iulia-Laura Opariuc-Dan a spus că urmează să recupereze atât suma reprezentând debitul fiscal, cât și penalitățile și celelalte obligații accesorii.

Regimul fiscal aplicabil veniturilor obținute de persoanele implicate în organizarea alegerilor europarlamentare din 2019 a fost stabilit prin articolul 16 alineatul (7) din OUG nr. 6/2019.

Textul actului normativ prevedea următoarele:

„Indemnizațiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor, personalului tehnic auxiliar și operatorilor de calculator pentru executarea atribuțiilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 prevăzute la alin. (4) reprezintă venituri din alte surse, în sensul art. 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru acestea datorându-se și virându-se numai impozitul pe venit potrivit legii.”

Dispoziții asemănătoare au fost introduse și pentru scrutinul prezidențial. Articolul 67 alineatul (6) din Legea nr. 370/2004, modificată prin Legea nr. 148/2019, stabilea același tratament fiscal pentru indemnizațiile acordate persoanelor implicate în organizarea alegerilor.

Instanțele au fost chemate să stabilească dacă ANAF putea calcula contribuții de sănătate pentru aceste venituri în baza Codului fiscal, în condițiile existenței unor prevederi speciale care limitau obligațiile beneficiarilor la plata impozitului pe venit. În interpretarea legislației este aplicabil principiul potrivit căruia dispozițiile unei legi speciale prevalează asupra reglementărilor generale atunci când acestea vizează aceeași situație juridică.

Soluția definitivă pronunțată de Curtea de Apel Constanța ar putea prezenta interes și pentru alte categorii de persoane remunerate pentru activitatea desfășurată în cadrul scrutinurilor electorale.

Printre acestea se numără membrii și președinții birourilor electorale, informaticienii, statisticienii, operatorii de calculator și angajații care au asigurat suportul tehnic necesar desfășurării alegerilor.

Persoanele cărora ANAF le-a stabilit obligații fiscale în condiții asemănătoare ar putea invoca această hotărâre în eventualele acțiuni deschise împotriva instituțiilor fiscale.

Soluția instanței nu produce însă efecte generale și nu conduce automat la anularea altor decizii de impunere.

Situația fiecărui contribuabil trebuie examinată separat, ținând cont de prevederile legale aplicabile alegerilor la care a participat, categoria veniturilor obținute, termenele pentru formularea contestațiilor și prescripția obligațiilor fiscale.

Deocamdată, nu este clar dacă autoritățile fiscale au aplicat același tratament fiscal și altor persoane din țară sau dacă situația fostei judecătoare reprezintă un caz izolat.

Iulia-Laura Opariuc-Dan și-a început activitatea în domeniul juridic în 1999, ca avocat în cadrul Baroului Buzău. Șase ani mai târziu, în 2005, aceasta a intrat în magistratură.

De-a lungul carierei, a activat în cadrul judecătoriilor Galați, Buzău și Constanța. În perioada 2012-2025, a fost judecător la Tribunalul Constanța, unde a deținut și funcția de președinte al Secției de contencios administrativ și fiscal.

În iunie 2025, magistratul și-a continuat activitatea la Curtea de Apel București.

Președintele Nicușor Dan a semnat, la 30 ianuarie 2026, decretul privind eliberarea sa din funcție ca urmare a pensionării, măsura intrând în vigoare la 1 februarie 2026.