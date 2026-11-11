Haitei executorilor judecătoreşti trebuie să-i punem lesă. Pe lângă Justiţia din ţara noastră, a apărut o haită hrăpăreaţă, cu care cred că sunt foarte puţini oameni care nu au avut de-a face.

Cei mai mulţi dintre componenţii ei nu au studii de drept. Nu cei mai mulţi. Marea majoritate. Pe vremuri, peste drum de Facultatea de Drept din Bucureşti, era o terasă unde studenţii de la drept mai beau câte o bere.

Şi totuşi, haita asta trăieşte foarte bine de pe urma Justiţiei. Executorul juduecătoresc este un arhetip. Bogat până peste poate deşi dacă este pus să facă o muncă pentru care trebuie vreo calificare anume nu este în stare, cu maşină de fiţe, cu birou ce are în mijloc masă de consiliu şi spoturi, de multe ori cu lumină indirectă, de parcă ar fi sala de şedinţe a vreunei mari şi prospere corporaţii.

Plus camerele de supraveghere, pentru impresie artistică. Din punct de vdere al comportamentului, este maleabil şi ductil, adică se dă după cum este clientul. Dacă-l vede, speriat, amărât, neajutorat devine dintr-o dată zbir. Soarta gândacului din faţa lui, ghemuit tremurând pe scaunul somptuos, este în mâinile lui. Atunci este năpraznic. Neîndurător. Nu ne jucăm cu legea, nu-i aşa? Lege despre care de multe ori habar nu are.

Dacă este vorba despre cineva care nu este deloc intimidat, dimpotrivă, este gata să lupte pentru drepturile sale, devine pe loc miliţianul bun. Incredibil, dar chiar afirmă că este de partea celui pe care vrea să-l devoreze ca pe o victimă. Joc de teatru ieftin. Aici nu mai strigă la sfârşitul discursului, aşa cum face cu victima speriată: „Ce, ne jucăm cu legea”!, ci rosteşte aproape complice: „N-am ce face. Ştiţi, asta-i legea. Deşi nici mie nu-mi convine, sunt nevoit să o aplic”.

Iar aceste decizii pot nenoroci oameni. Pot duce la dispariţia unor vieţi. Nu spun vorbe mari. Nici lozinci. Să dăm câteva exemple, ca să vedeţi că am dreptate. Vă asigur că toate sunt reale, iar dacă mă vor da în judecată executorii ăştia, îi execut în tribunale umplând sălile de judecată cu victime de-ale lor.

Iată primul caz. Un cunoscut se afla în Turcia. Nu în excursie, ci la un spital privat. Mama lui era bolnavă de cancer şi spera că operaţia o va salva, sau măcar îi va mai prelungi viaţa. Ştia că are bani în cont. Nu este un om sărac. Numai că. Avea o datorie de câteva sute de lei. O amendă neplătită sau ceva de genul acesta. Spitalul din Turcia, privat.

Înainte de a intra în sala de operaţie, treci pe la casierie şi achiţi serviciile medicale. Altfel, zaci cu bolnavul pe hol, până te dau afară. Cunoştinţa mea s-a dus senin la casierie să achite cu cardul. Unde a rămas mască. Conturile îi fuseseră blocate. Toate. Fără să fie anunţat. Fără să i se dea de veste în vreun fel că nu se mai poate folosi de banii lui. Într-un caz de viaţă şi de moarte.

Acesta este un caz foarte grav. Dar să luăm unul simplu. Alimentezi la benzinărie. Eşti programat la medic, la un medic bun, unde dacă pierzi programarea, îţi mai vine rândul peste un an. Vrei să plăteşti. Contul e blocat. Un alt executor, a decis el că ar trebui să-ţi blocheze contul, aplicând câte o sentinţă veche de câţiva ani, despre care ori n-ai aflat că s-a dat, ori pur şi simplu ai uitat de ea.

Şi, reţineţi, de cele mai multe ori, este vorba de sume derizorii, pentru care unui om i se blochează conturile, adică toţi banii. Cu ce drept un executor judecătoresc blochează toţi banii omului, atunci când are el chef şi, mai ales, fără să-l anunţe în prealabil?

Prima. Este posibil ca din varii motive, să nu iei la cunoştinţă despre o sentinţă care decide că trebuie să plăteşti nişte bani. Sau să iei şi să uiţi pur şi simplu de ea. Suma este infimă şi tot zici că o plăteşti când treci pe lângă o bancă sau un automat şi până la urmă uiţi. Ce face executorul. Nu te execută imediat după ce s-a dat sentinţa.

Aici o face pe miliţianul bun. Îţi dă, adică, o marjă de timp să-ţi achiţi datoria. Care este de fapt manevra. Cu fiecare lună care trece, cu fiecare zi, datoria creşte. Dobânzi, penalizări etc. Iar onorariul executorului creşte şi el proporţional. Aşa că de multe ori omul se trezeşte că pentru o datorie infimă are de plătit o groază de bani.

A doua este şi mai gravă şi, în iarna asta grea care ne aşteaptă, din cauza sărăciei, ar putea nenoroci foarte mulţi români. Care s-ar putea să rămână pe drumuri. Ştiaţi că facturile de la energie sunt executorii? Adică nu mai este nevoie de vreun tribunal să dea vreo sentinţă. Pur şi simplu eşti executat în baza lor. Iar dacă facturile sunt mai multe, ce să-ţi execute?

Nu se prezintă nimeni, sau cei care se prezintă nu oferă preţul cerut. Se organizează o nouă licitaţie, dar cu preţul mai scăzut. Nici de data asta nu se vinde. Altă licitaţie pe şest. Prețul scade din nou. Și astfel, la a cincea sau a șasea licitație, casa este cumpărată la preț de nimic, pentru că proprietarul, doborât de sărăcia pe care ultimile guvernări ne-a pus-o în cârcă, a îndrăznit să folosească niște gaz să se încălzească, el și familia, sau niște apă să se spele ori să-și spele hainele.

Avem informaţii că deja s-au format grupuri de astfel de prădători, alcătuite din executori judecătoreşti şi samsari imobiliari care să-i jefuiască pe oameni de bunuri şi mai ales de case.

De aceea, trebuie să le punem lesă. Să nu-i mai lăsăm să-şi facă de cap. Să nu mai nenorocească oameni. Cum? Soluţii sunt multe. Unele dintre ele, extrem de simple. Modificări la Legea nr. 188/2000. Spre exemplu: să nu ţi se poată bloca niciun cont, dacă nu ai fost anunţat înainte cu cel puţin 30 de zile. Să nu se execute un bun a cărui valoare depăşeşte cu mult datoria ce trebuie achitată, ci să se păstreze o proporţie. Şi încă alte modificări, care trebuie luate urgent, chiar înainte de a începe iarna grea. Pentru că altfel, fără lesă, haita executorilor judecătoreşti va muşca şi va devora, îmbogăţindu-i pe membrii săi.