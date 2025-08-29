Justitie DIICOT dezvăluie cum funcționa organizația „Fabrica de Moșteniri” condusă de un consilier AUR







DIICOT a expus în detaliu modul de funcționare al rețelei „Fabrica de Moșteniri”, coordonată de Vlad Virgil, consilier AUR din comuna constănțeană Oltina, care are doar șapte clase. Anchetatorii susțin că acesta, alături de notari, executori judecătorești și alți intermediari, a exploatat persoane vârstnice vulnerabile pentru a le deposeda de apartamente și garsoniere.

Potrivit DIICOT, Vlad Virgil, de 49 de ani, fără pregătire juridică și cu dificultăți evidente de scriere, a reușit să conducă o rețea complexă între 2018 și 2025. Procurorii arată că el identifica persoane vârstnice bolnave sau izolate social, proprietari de imobile în Constanța, pe care le constrângea să cedeze drepturile asupra locuințelor. „Pentru inculpat, casele victimelor deveneau trofee”, se arată în rechizitoriu.

Joi, 28 august 2025, inculpații au fost aduși în fața judecătorilor din Constanța, unde s-a decis menținerea măsurilor preventive. Decizia a fost contestată, iar ÎCCJ urmează să se pronunțe definitiv. În prezent, Vlad Virgil, executorul judecătoresc Vasile Deacu și alți doi inculpați se află în arest preventiv, în timp ce mai mulți complici, printre care notari, sunt plasați în arest la domiciliu sau sub control judiciar.

Din iulie 2025, când au avut loc reținerile, ancheta DIICOT a scos la iveală implicațiile financiare și sociale ale rețelei. Gruparea este acuzată de trafic de persoane, constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, falsuri în acte și spălare de bani.

Potrivit procurorilor, victimele erau adăpostite în imobile insalubre, fără condiții minime de trai, pentru a fi forțate să cedeze bunurile. Apartamentele și garsonierele obținute erau apoi vândute unor cumpărători aparent de bună credință sau circulate în interiorul grupului pentru a disimula originea ilicită.

DIICOT susține că rețeaua condusă de consilierul AUR Vlad Virgil a vizat zeci de apartamente și garsoniere din Constanța, exploatând bătrâni vulnerabili și folosindu-se de complicitatea unor notari și a unui executor judecătoresc. Ulterior, în 2018, alături de un notar și un executor judecătoresc, a pus bazele unui grup infracțional organizat care s-a extins rapid.

Între 2018 și 2025, membrii grupării au falsificat acte, au inventat testamente și au declanșat executări silite abuzive pentru a prelua ilegal proprietăți, oferind tranzacțiilor o aparență de legalitate care făcea aproape imposibilă contestarea în instanță.