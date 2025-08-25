Justitie DIICOT adaugă noi nume în dosarul „Fabrica de Moșteniri”. Trei notari și un executor judecătoresc, vizați







Trei notari publici și un executor judecătoresc au intrat în vizorul procurorilor constănțeni, după ce aceștia ar fi păcălit mai mulți bătrâni. Astfel, DIICOT Constanța extinde ancheta în dosarul „Fabrica de Moșteniri”, adăugând alte nume importante în dosar. Investigația continuă cu audieri și expertize grafoscopice și medicale pentru identificarea autorilor semnăturilor folosite în fraudele investigate, arată Ziarul Amprenta.

În acest moment, executorul judecătoresc Vasile Deacu și notarii Marinel Neagu, Viorica Stoian și Vlad Virgil se află în arest preventiv. Alte patru persoane – Steluța Neagu, Nicoleta Pascale, Mihaela Evelin Verdeș și Camelia Bulgaru – sunt plasate sub arest la domiciliu, în timp ce notarul Joița Botezatu și alți opt inculpați sunt sub control judiciar.

În prezent, DIICOT analizează extinderea urmării penale asupra altor trei notari și a unui executor judecătoresc din Constanța, suspectați de implicare în scheme similare, arată Ziarul Amprenta.

Dosarul „Fabrica de Moșteniri” a fost deschis pe 8 iulie 2025, când DIICOT a reținut 13 persoane, printre care doi notari și un executor judecătoresc, pentru presupuse infracțiuni grave, precum trafic de persoane, constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, fals intelectual și spălare de bani.

Anchetatorii arată că unul dintre inculpați a exploatat vulnerabilitatea unor persoane, recrutându-le și adăpostindu-le în locuințe proprii din Oltina, pentru a obține foloase materiale necuvenite, inclusiv pensii și ajutoare de deces.

Victimele au fost lipsite de hrană, tratament medical și îngrijire corespunzătoare.

„Pe durata exploatării, persoanele vătămate, dintre care una preluată de la o coinculpată, au fost lipsite de hrană suficientă și adecvată, de tratament medical corespunzător afecțiunilor de care sufereau, precum și de îngrijirea și igiena necesare unor persoane aflate în imposibilitatea fizică și/sau psihică de a se îngriji singure“, se arată în comunicatul DIICOT.

În perioada 2018 – iulie 2025, liderul grupării și complicii săi au vizat persoane în vârstă sau cu probleme de sănătate care dețineau garsoniere sau apartamente în Constanța, mai spun procurorii.

„Pentru fiecare caz în parte, a fost conceput un circuit complex de operațiuni juridice, preponderent fictive, prin care s-a urmărit și s-a realizat transferul dreptului de proprietate asupra acestor imobile de la persoanele îndreptățite (moștenitori legali) către membri ai grupării de criminalitate organizată“, mai arată anchetatorii.