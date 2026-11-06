Mai multe fișe medicale, avize medicale, agende și alte documente au fost ridicate de polițiști în județul Harghita, în urma a șase percheziții domiciliare desfășurate joi, 5 noiembrie 2026.

Acțiunea are loc într-un dosar penal în care sunt investigate infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.

Perchezițiile au fost efectuate în cadrul Operațiunii Jupiter, o acțiune desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.

Ancheta este instrumentată de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Harghita, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc.

Potrivit informațiilor transmise vineri de Inspectoratul de Poliție Județean Harghita, cele șase mandate de percheziție domiciliară au fost emise de Judecătoria Odorheiu Secuiesc și puse în aplicare la data de 5 noiembrie.

Acțiunea a fost organizată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, în cadrul cercetărilor care vizează posibile fapte de falsificare a unor înscrisuri oficiale și desfășurarea fără drept a unei profesii sau activități.

În urma verificărilor efectuate la adresele vizate, anchetatorii au identificat mai multe categorii de documente care ar putea avea legătură cu obiectul dosarului.

Conform comunicatului IPJ Harghita, polițiștii au descoperit și indisponibilizat, în vederea continuării cercetărilor:

fișe medicale;

avize medicale;

agende;

alte înscrisuri și documente.

Materialele ridicate urmează să fie analizate în cadrul anchetei, pentru a se stabili dacă au fost întocmite sau modificate în mod nelegal și dacă există legături între acestea și faptele investigate.

Până în acest moment, autoritățile nu au făcut publice informații despre numărul persoanelor vizate, identitatea acestora sau natura exactă a activităților profesionale care ar fi fost desfășurate fără drept.

Ancheta vizează două infracțiuni distincte.

Falsul material în înscrisuri oficiale presupune falsificarea unui document oficial prin contrafacerea scrierii sau a semnăturii ori prin modificarea documentului, atunci când fapta este de natură să producă efecte juridice.

Potrivit articolului 320 din Codul penal, această infracțiune se pedepsește cu închisoare de la șase luni la trei ani. În cazul în care este săvârșită de un funcționar public în exercitarea atribuțiilor de serviciu, limitele pedepsei sunt diferite.

Exercitarea fără drept a unei profesii sau activități este reglementată de articolul 348 din Codul penal. Aceasta se referă la desfășurarea unei profesii pentru care legea impune obținerea unei autorizații, fără respectarea condițiilor legale. Pedeapsa prevăzută este închisoarea de la trei luni la un an sau amenda.

În cazul din Harghita, încadrarea juridică anunțată de polițiști nu înseamnă că infracțiunile au fost deja dovedite. Stabilirea împrejurărilor în care au fost întocmite documentele și a eventualelor responsabilități revine organelor judiciare.

La desfășurarea perchezițiilor au participat și polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și Serviciului Criminalistic.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc.

Anchetatorii urmăresc să stabilească exact situația de fapt și să dispună măsurile legale care se impun. Până la finalizarea cercetărilor, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate garanțiile procesuale prevăzute de lege.