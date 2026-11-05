Operațiunea „Jupiter”, a patra zi. Aproape 400 de percheziții în țară

Operațiunea „Jupiter” continuă cu sute de percheziții. Poliția Română și Parchetul General desfășoară joi, 5 noiembrie 2026, 91 de acțiuni operative în București și în mai multe județe, în a patra zi a Operațiunii „Jupiter”. Anchetatorii pun în aplicare 397 de mandate de percheziție domiciliară, în dosare care vizează infracțiuni economice, violență, arme deținute ilegal și fapte împotriva mediului. Prejudiciile identificate în urma investigațiilor depășesc 33 de milioane de lei.

Polițiștii continuă joi acțiunile din cadrul Operațiunii „Jupiter”, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române. În această etapă sunt organizate 91 de acțiuni operative, în cadrul cărora sunt executate 397 de mandate de percheziție domiciliară, atât în Capitală, cât și în mai multe județe.

Dosarele penale aflate în cercetare privesc mai multe categorii de infracțiuni, printre care evaziunea fiscală, contrabanda, spălarea banilor, delapidarea, înșelăciunea, abuzul în serviciu și gestiunea frauduloasă.

Anchetatorii verifică și suspiciuni de fals, uz de fals, fals informatic, furt, furt calificat, proxenetism și tăinuire.

Alte cauze vizează fapte de tentativă la omor, agresiune sexuală asupra minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale și exercitarea fără drept a unor profesii sau activități. Pe lista infracțiunilor investigate se mai află încălcarea regimului armelor și munițiilor, faptele referitoare la produsele accizabile și infracțiunile de mediu.

Potrivit Poliției Române, investigațiile desfășurate în dosarele incluse în Operațiunea „Jupiter” au dus la identificarea unor prejudicii estimate la peste 33.090.760 de lei.

O parte dintre cercetări urmăresc combaterea infracțiunilor economico-financiare și recuperarea sumelor provenite din activități ilegale.

Polițiștii încearcă să identifice bunurile și valorile obținute prin săvârșirea infracțiunilor, pentru a dispune indisponibilizarea acestora.

În dosarele în care sunt îndeplinite condițiile legale, anchetatorii urmăresc instituirea unor măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciilor provocate bugetului de stat, persoanelor fizice și societăților comerciale.

Operațiunea include și cercetări privind nerespectarea legislației referitoare la arme și muniții.

În mai multe dosare sunt investigate persoane suspectate că au cumpărat sau dețin ilegal arme și muniții neletale pentru care este necesară autorizarea. Potrivit informațiilor transmise de Poliția Română, unele dintre aceste produse ar fi fost achiziționate prin comenzi efectuate online.

Anchetele vizează, de asemenea, persoane bănuite că ar deține arme letale fără respectarea condițiilor prevăzute de lege.

O altă categorie de investigații privește infracțiunile care afectează mediul și patrimoniul natural.

Polițiștii verifică activități suspectate că ar încălca legislația privind gestionarea, transportul și eliminarea deșeurilor. Printre faptele cercetate se numără dezmembrarea autovehiculelor fără autorizație, abandonarea deșeurilor și transportarea acestora în condiții ilegale. Totodată, anchetatorii desfășoară cercetări în dosare privind tăierea fără drept și furtul de arbori.

În paralel cu perchezițiile domiciliare, polițiștii pun în executare mandate de aducere și audiază persoanele citate în dosarele penale. Acțiunile includ și identificarea bunurilor și valorilor asupra cărora pot fi aplicate sechestre asigurătorii, în vederea recuperării prejudiciilor constatate.