Operațiunea Jupiter continuă. 71 de percheziții pentru mai multe infracțiuni

Operațiunea Jupiter continuă sâmbătă cu 17 acțiuni operative și 71 de percheziții domiciliare programate în România. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat că investigațiile vizează persoane suspectate că ar fi cumpărat sau deținut ilegal arme și muniții, precum și mai multe categorii de infracțiuni economice și patrimoniale. Anchetatorii urmează să pună în aplicare și mandate de aducere.

Procurorii și polițiștii desfășoară sâmbătă o nouă serie de intervenții în cadrul Operațiunii Jupiter, acțiunile fiind coordonate la nivel național de Parchetul General și Inspectoratul General al Poliției Române. Cercetările sunt efectuate în dosare care privesc încălcarea regimului armelor și munițiilor, dar și presupuse infracțiuni de camătă, furt, abuz de încredere, delapidare și punere în circulație a produselor contrafăcute.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au transmis că, în cursul zilei de 7 noiembrie, sunt planificate percheziții domiciliare în mai multe anchete penale.

O parte dintre verificări se concentrează asupra persoanelor care ar fi intrat în posesia unor arme sau muniții pentru care este necesară autorizarea, fără să respecte prevederile legale.

Parchetul General a prezentat obiectivele acțiunilor desfășurate împreună cu structurile Poliției Române.

„În cursul zilei de astăzi, 7 noiembrie 2026, în cadrul Operaţiunii „JUPITER”, desfăşurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, sunt planificate 17 acţiuni operative, în cadrul cărora sunt puse în aplicare 71 de mandate de percheziţie domiciliară, la nivel naţional. Cercetările vizează o gamă variată de infracţiuni, printre principalele direcţii ale investigaţiilor numărându-se combaterea infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor, fiind vizate persoane care ar fi achiziţionat sau ar deţine fără drept arme şi muniţii supuse autorizării”, au declarat reprezentanţii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Pe lângă posibilele încălcări ale legislației referitoare la arme și muniții, anchetatorii verifică și fapte prin care ar fi fost prejudiciate persoane fizice și juridice. Printre infracțiunile cercetate se află camăta, furtul, abuzul de încredere și delapidarea.

Acțiunile operative includ și investigații privind comercializarea sau introducerea în circulație a unor produse contrafăcute. Procurorii urmăresc, de asemenea, posibile încălcări ale legislației privind protejarea fondului cinegetic.

În aceste dosare sunt vizate fapte care ar fi fost comise prin utilizarea unor metode de vânătoare interzise de lege. O altă direcție a cercetărilor privește presupuse infracțiuni fiscale, incluse în acțiunile programate pentru sâmbătă.

În cadrul Operațiunii Jupiter, autoritățile au prevăzut și executarea unor mandate de aducere, pe lângă perchezițiile domiciliare. Acțiunile au ca obiectiv obținerea probelor necesare în dosarele penale, verificarea circumstanțelor în care ar fi fost săvârșite infracțiunile și stabilirea persoanelor implicate.

Procurorii au anunțat că vor fi desfășurate activități pentru identificarea și ridicarea mijloacelor materiale de probă.

„Pe lângă percheziţiile domiciliare, în cadrul acţiunilor operative vor fi puse în aplicare şi mandate de aducere, activităţile urmărind identificarea şi ridicarea mijloacelor materiale de probă, stabilirea împrejurărilor în care au fost comise faptele şi identificarea tuturor persoanelor implicate”, au mai transmis procurorii.