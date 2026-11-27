Un tânăr de 18 ani a fost arestat în Danemarca, fiind suspectat că a accesat ilegal datele personale a aproximativ 11.000 de persoane din registrul național de evidență a populației, potrivit Ministerului danez pentru Cercetare, Educație și Digitalizare. Incidentul, detectat pe 23 noiembrie, a fost identificat cu ajutorul sistemului de monitorizare introdus după o breșă de securitate anterioară, care a afectat informațiile asociate cu 8,8 milioane de persoane.

Potrivit informațiilor, suspectul ar fi obținut numere personale de identificare din registrul central danez, cunoscut sub numele CPR. Poliția a confirmat arestarea tânărului și plasarea acestuia în arest preventiv. Ancheta urmărește să stabilească modul în care a fost accesat sistemul și circumstanțele în care au fost obținute datele.

Incidentul a fost detectat luni, 23 noiembrie, după ce administrația registrului CPR a identificat activitate neobișnuită în sistem. Potrivit Ministerului danez pentru Cercetare, Educație și Digitalizare, accesul neautorizat a vizat numere de identificare personală, nume și adrese. Persoanele care beneficiază de protecția datelor privind numele și adresa nu au fost afectate de această breșă.

Autoritățile au precizat că incidentul a fost oprit cu ajutorul unui sistem tehnic de monitorizare a interogărilor, introdus după atacul din octombrie. Poliția din Iutlanda de Est a anunțat că tânărul a fost acuzat de accesarea neautorizată a registrului. Anchetatorii au efectuat o percheziție și au confiscat calculatoare și telefoane mobile, care urmează să fie analizate.

Noul incident vine la aproximativ două luni după un atac cibernetic care a compromis date asociate cu 8,8 milioane de persoane din registrul danez. Breșa descoperită la începutul lunii octombrie a determinat autoritățile să revizuiască sistemele de securitate și să introducă măsuri suplimentare de supraveghere a accesului la informațiile personale.

Registrul CPR este sistemul central de evidență a populației din Danemarca și conține date de identificare utilizate de instituții și organizații autorizate. Informațiile din acest sistem sunt importante pentru numeroase servicii administrative și activități care presupun identificarea persoanelor.

În urma incidentului din octombrie, autoritățile au început o evaluare amplă a securității sistemului. Modernizarea infrastructurii și restricționarea accesului la date se numără printre măsurile analizate pentru reducerea riscurilor.

În cazul primei breșe, o persoană neidentificată a revendicat atacul într-un mesaj transmis publicației daneze Politiken printr-un serviciu de mesagerie criptată. Presupusul autor a afirmat că ar fi utilizat datele de autentificare ale unui fost angajat al unei companii daneze, susținând că parola contului era „123456”.

Potrivit relatării persoanei care și-a atribuit atacul, aceasta ar fi efectuat aproape 15 milioane de interogări în baza de date, într-un interval de 10 zile. Aceste afirmații nu au fost confirmate independent de autorități, iar identitatea persoanei responsabile pentru incidentul din octombrie nu a fost stabilită public.

În septembrie, Agenția pentru Securitate Civilă din Danemarca a evaluat amenințarea reprezentată de atacurile cibernetice la nivel ridicat. În ultimele luni, țara s-a confruntat cu mai multe incidente informatice, inclusiv atacuri care au vizat infrastructura unor supermarketuri.

Autoritățile europene investighează, de asemenea, o serie de incidente și amenințări care ar putea avea legătură cu activități de război hibrid, însă nu există dovezi publice care să confirme o conexiune între aceste evenimente și cele două breșe din registrul danez.

Cele două incidente succesive au determinat autoritățile să accelereze revizuirea sistemului CPR, în condițiile în care protejarea datelor personale și controlul accesului la infrastructura digitală au devenit priorități pentru administrația daneză.