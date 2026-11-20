Autoritățile judiciare din Ucraina au anunțat vineri extrădarea a 39 de indivizi suspectați că făceau parte dintr-o amplă grupare infracțională. Aceștia sunt acuzați că au pus la cale un sistem complex de fraude telefonice, prin care apelau din Ucraina și înșelau cetățeni din mai multe state membre ale Uniunii Europene, potrivit informațiilor transmise de agenția EFE. Țările către care au fost predați suspecții nu au fost făcute publice de către Parchetul ucrainean.

Acțiunea în forță nu a fost desfășurată doar de forțele de ordine ucrainene, ci a implicat o colaborare strânsă cu autoritățile din Republica Cehă, Letonia și Lituania. În urma descinderilor, anchetatorii au reușit să blocheze activitatea mai multor centre de apel clandestine care funcționau ilegal în apartamente din regiunea Hmelnițki, situată în partea central-vestică a țării. De asemenea, un alt astfel de centru de tip call-center a fost descoperit și închis în regiunea învecinată Viniția.

Anchetatorii au scos la iveală conexiuni periculoase între escrocii telefonici și crima organizată transfrontalieră. Conform declarațiilor făcute de procurorul general al Ucrainei, Anton Kovalski, gruparea proaspăt destructurată colabora cu cartelul de droguri "Himprom". Această organizație criminală, activă atât pe teritoriul Ucrainei, cât și în Rusia, este coordonată de cetățeanul rus Egor Burkin, cunoscut în lumea interlopă sub porecla "Mexicanul".

În Ucraina, fenomenul centrelor de apel frauduloase a luat amploarea unei veritabile industrii subterane, care angajează mii de oameni și generează profituri uriașe. Noile dezvăluiri vin pe fondul unui scandal major declanșat în această toamnă de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU). Instituția a demarat atunci așa-numita "Operațiune Cartagina", o anchetă de anvergură care vizează mai mulți demnitari și oficiali de rang înalt de la Kiev, suspectați că ar fi protejat sau chiar s-ar fi implicat direct în aceste rețele de fraudă telefonică.

Printre persoanele importante intrate în vizorul procurorilor anticorupție se numără chiar un general din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), alături de un ofițer cu funcție de conducere din poliția ucraineană.

Investigațiile legate de protecția oferită acestor grupări infracționale au ajuns până la cel mai înalt nivel al justiției ucrainene. În luna septembrie, agenția anticorupție a descins și a efectuat percheziții chiar în biroul procurorului general de la acea vreme, Ruslan Kravcenko. Anchetatorii aveau suspiciuni întemeiate că rețeaua de escroci beneficia de sprijin direct din interiorul instituției pe care acesta o conducea. La scurt timp după aceste verificări, Ruslan Kravcenko a părăsit teritoriul Ucrainei, stabilindu-se în străinătate.