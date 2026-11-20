Armata din Polonia investighează o posibilă încălcare a spațiului aerian național, după ce un obiect neidentificat ar fi căzut în apropierea localității Chmielek, din districtul Biłgoraj, în sud-estul țării. Incidentul a fost semnalat vineri dimineață, în contextul unui atac aerian de amploare lansat de Rusia asupra Ucrainei, potrivit defence24.

Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a anunțat că verifică informațiile privind pătrunderea unor obiecte aeriene neidentificate pe teritoriul țării. Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, locotenent-colonelul Jacek Goryszewski, sunt analizate două posibile încălcări ale spațiului aerian.

Una dintre zonele verificate este în apropiere de Chmielek, unde locuitorii au semnalat o posibilă prăbușire. Informațiile sunt comparate cu datele înregistrate de sistemele radar poloneze și cu cele primite de la aliați și de la populație. La fața locului au fost trimise echipe de intervenție, iar militarii, polițiștii, pompierii și procurorii participă la verificări.

Imagini distribuite pe rețelele sociale par să surprindă o explozie în zonă, în jurul orei 6:35. Autenticitatea înregistrării și natura obiectului nu au fost confirmate oficial. Deocamdată, autoritățile nu au stabilit dacă este vorba despre o rachetă, o dronă sau un alt tip de aparat.

WATCH: Air raid sirens are sounding in Lublin, Poland, amid reports of a possible Russian cruise missile entering Polish airspace. https://t.co/97nb2VeXxR — GeoInsider (@InsiderGeo) November 20, 2026

În timpul atacului rusesc asupra Ucrainei, Polonia a activat preventiv mijloacele de apărare aeriană și a ridicat nivelul de pregătire al aviației militare. Centrul Guvernamental de Securitate a transmis alerte populației din mai multe zone din regiunile Lubelskie și Podkarpackie, îndemnând oamenii să caute adăpost și să respecte indicațiile autorităților.

Ulterior, alerta privind amenințarea aeriană a fost anulată. Centrul a transmis că nu mai există un pericol aerian pe teritoriul Poloniei.

An explosion was captured on CCTV at approximately 6:35 AM near Chmielek, in Biłgoraj County, eastern Poland. The explosion is visible on the right-hand side of the footage, which appears to show a sudden flash followed by a blast. Chmielek is located approximately 97 km from Lublin in a straight line, or around 110–120 km by road. — GeoInsider (@InsiderGeo) November 20, 2026

Premierul Donald Tusk a fost informat despre situație și a declarat că, la acel moment, nu exista o amenințare din aer. Verificările privind posibila încălcare a spațiului aerian continuă, iar armata urmează să comunice concluziile după confirmarea tuturor informațiilor.

Incidentul readuce în atenție riscurile de securitate pentru statele NATO aflate la granița cu Ucraina, în contextul atacurilor aeriene rusești.