Două grupări de hackeri susțin că au obținut acces la informații confidențiale ale agenției ruse de statistică Rosstat, inclusiv la date din Registrul Civil al Deceselor. Potrivit centralizării realizate pe baza acestor informații și a altor evidențe, numărul militarilor ruși uciși în războiul din Ucraina ar depăși 700.000. Kremlinul nu a confirmat cifrele și refuză să comenteze estimările rezultate din datele piratate, arată Meduza.

Moscova susține că informațiile oficiale despre pierderile militare pot fi comunicate doar de Ministerul Apărării. Întrebat despre estimările apărute, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri, în timpul briefingului zilnic: „Singurul care poate să facă publice datele despre pierderi este Ministerul Apărării al Federaţiei ruse”.

Acesta a adăugat: „Sugerez să nu se dea atenţie niciunor alte date”.

Grupările Cyber Partisans, din Belarus, și Silent Crow, pro-ucraineană, au anunțat la începutul lunii noiembrie că au spart sistemele Rosstat. Potrivit acestora, accesul obținut le-ar fi permis să consulte informații din Registrul Civil al Deceselor, inclusiv date referitoare la cauzele morții.

Prima analiză a informațiilor ar indica faptul că între 394.000 și 450.000 de ruși au murit în lupte de la începutul invaziei din februarie 2022 și până la sfârșitul lunii august 2026.

Publicațiile independente Mediazona și Meduza au comparat informațiile obținute cu alte registre și evidențe pentru a verifica autenticitatea datelor.

Estimarea de peste 700.000 de militari ruși uciși până la sfârșitul lunii septembrie 2026 include și o categorie suplimentară: militarii dați dispăruți, despre care se presupune că nu mai sunt în viață. Această metodă de calcul explică diferența dintre numărul de decese identificate în registre și estimarea totală a pierderilor.

Moscova nu a mai prezentat un bilanț detaliat al pierderilor militare de mai mulți ani. În septembrie 2022, autoritățile ruse anunțau că aproape 6.000 de militari muriseră în primele șase luni de război, cifră considerată mult sub nivelul real de către analiști.

În aceeași perioadă, Rusia a mobilizat peste 300.000 de rezerviști. Armata a continuat recrutările, oferind salarii ridicate, în special pentru a atrage persoane din regiunile mai sărace ale țării.

Autoritățile ruse au apelat și la recrutarea deținuților din penitenciare, dar și a unor combatanți din străinătate. În cazul acestora din urmă, Moscova a fost criticată pentru acuzațiile potrivit cărora unii ar fi fost atrași în armată prin înșelăciune.

Coreea de Nord a trimis, la rândul său, zeci de mii de militari pentru a sprijini trupele ruse în timpul operațiunilor din regiunea Kursk, desfășurate la sfârșitul anului 2024 și începutul lui 2025.

Grupările de hackeri au precizat că datele obținute de la Rosstat nu includ militarii răniți, persoanele date dispărute sau combatanții străini.

Războiul a provocat pierderi importante și în rândul armatei ucrainene. În iulie, președintele Volodimir Zelenski vorbea despre aproximativ 50.000 de militari ucraineni uciși, un bilanț considerat de unele evaluări externe mult sub nivelul real.

La începutul aceleiași luni, Center for Strategic and International Studies (CSIS) estima că numărul militarilor ucraineni uciși ar fi cuprins între 125.000 și 150.000.

Pentru armata rusă, aceeași instituție de analiză estima între 400.000 și 450.000 de militari uciși. Cifra este apropiată de intervalul rezultat din analiza datelor atribuite sistemelor Rosstat, înainte de includerea persoanelor dispărute în estimarea totală.