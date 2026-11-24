Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a lansat marți acuzații directe la adresa Ucrainei, susținând că forțele de la Kiev continuă loviturile asupra rafinăriilor de petrol de pe teritoriul rus. Potrivit liderului de la Kremlin, aceste operațiuni au loc în ciuda cererilor venite din partea președintelui american Donald Trump de a opri ofensiva asupra acestui sector, motiv pentru care Moscova pregătește măsuri de retorsiune, relatează agenția Reuters.

Poziția oficială exprimată anterior de autoritățile ucrainene a fost că vor opri atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia exclusiv în condițiile în care armata rusă va adopta o măsură similară. Deși intensitatea bombardamentelor ucrainene scăzuse după ce Donald Trump anunțase, la jumătatea lunii octombrie, un armistițiu ce viza sectorul energetic, loviturile au fost reluate cu forță sporită începând cu finalul lunii trecute.

În cadrul unei ședințe desfășurate la Kremlin, la care au participat membri ai guvernului și conducerea marilor companii petroliere, liderul rus a criticat atitudinea administrației ucrainene. ”Vedem că regimul de la Kiev continuă să atace instalaţiile noastre de rafinare, în pofida apelului şi solicitării directe a preşedintelui SUA de a se abţine de la asemenea atacuri. Autorităţile de la Kiev ignoră însă acest apel”, a declarat Putin.

Totodată, șeful statului rus a avertizat că răspunsul Moscovei la aceste acțiuni nu poate fi evitat și a cerut implementarea urgentă a unor protocoale suplimentare de securitate menite să apere obiectivele energetice strategice.

Consecințele loviturilor cu drone lansate de Ucraina se resimt puternic în economia rusă. Conform estimărilor furnizate de două surse din cadrul industriei petroliere, capacitatea totală de procesare a țițeiului în rafinăriile din Rusia a suferit un declin de 45% începând cu sfârșitul lunii octombrie.

Această scădere drastică a producției a generat o penurie de combustibili, determinând autoritățile din mai multe regiuni rusești să impună limitări la vânzarea cu amănuntul pentru benzină și motorină. Deși Vladimir Putin a admis că aprovizionarea pieței interne cu carburanți traversează o perioadă complicată, acesta a afirmat că prețurile la benzină au intrat pe o pantă de stabilizare, după ce în luna octombrie atinseseră valori record.

Pe lângă problemele de pe plan intern, industria energetică a Rusiei este amenințată și de pierderea unei piețe vitale de desfacere. Uniunea Europeană a hotărât să sisteze definitiv, de la data de 1 ianuarie 2027, importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) provenite din Rusia și transportate pe mare.

Anul trecut, volumul de GNL rusesc livrat către statele europene s-a ridicat la circa 13,7 milioane de tone. Datele preliminare publicate de LSEG arată că, în primele zece luni ale acestui an, livrările au înregistrat un avans de aproximativ 6,3% față de același interval din 2025, atingând pragul de 11,8 milioane de tone.

În replică la deciziile europene, Vladimir Putin a declarat că demersurile Occidentului de a restricționa exporturile de energie ale Moscovei au produs rezultate opuse celor scontate. Liderul de la Kremlin a precizat că Rusia își reorientează livrările către noi piețe și își intensifică transporturile prin intermediul Rutei Maritime Nordice, coridorul de navigație situat de-a lungul țărmurilor sale arctice.