Credincioșii ortodocși care țin Postul Crăciunului vor putea consuma pește timp de patru zile consecutive, începând de sâmbătă, 28 noiembrie 2026. Perioada se încheie marți, 1 decembrie, când calendarul ortodox marchează o sărbătoare legată de o femeie canonizată de Biserica Ortodoxă Română în 2025.

Cele patru zile cu dezlegare la pește sunt 28, 29 și 30 noiembrie, precum și 1 decembrie. Intervalul cuprinde sărbătoarea Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, duminica, pomenirea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, și ziua dedicată Sfintei Anastasia Șaguna, mama mitropolitului Andrei Șaguna.

Potrivit calendarului ortodox pentru 2026, credincioșii vor avea dezlegare la pește în fiecare dintre următoarele zile:

Sâmbătă, 28 noiembrie – Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop;

– Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop; Duminică, 29 noiembrie – dezlegare la pește potrivit rânduielilor Postului Nașterii Domnului;

– dezlegare la pește potrivit rânduielilor Postului Nașterii Domnului; Luni, 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, și Sfântul Ierarh Andrei Șaguna;

– Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, și Sfântul Ierarh Andrei Șaguna; Marți, 1 decembrie – Sfânta Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna.

Duminica și sărbătorile din această perioadă permit consumul de pește conform rânduielilor bisericești, astfel că zilele de la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie formează un interval consecutiv de patru zile.

Dezlegarea la pește din 1 decembrie nu este acordată pentru Ziua Națională a României, ci are o motivație religioasă. În această zi, Biserica Ortodoxă Română o pomenește pe Sfânta Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna.

Anastasia Șaguna a fost canonizată în 2025, alături de alte femei cu viață sfântă, în cadrul procesului de canonizare desfășurat de Biserica Ortodoxă Română. Pomenirea sa a fost stabilită la 1 decembrie, după ziua în care este sărbătorit fiul său, Sfântul Andrei Șaguna.

Andrei Șaguna a fost una dintre personalitățile importante ale Bisericii Ortodoxe și ale comunității românești din Transilvania, fiind cunoscut pentru activitatea sa religioasă, culturală și educațională.

Postul Nașterii Domnului din 2026 cuprinde, în total, 14 zile cu dezlegare la pește, potrivit calendarului ortodox. După cele patru zile consecutive de la finalul lunii noiembrie și începutul lui decembrie, credincioșii vor mai avea astfel de zile pe 3, 5, 6, 7, 12, 13 și 19 decembrie.

Ultima dezlegare la pește din Postul Crăciunului va fi sâmbătă, 19 decembrie. Începând cu 20 decembrie și până în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, calendarul nu mai prevede dezlegare la pește.

Dezlegarea la pește permite consumul de pește și preparate din pește, dar și de untdelemn și vin, potrivit rânduielilor bisericești. Celelalte restricții ale postului rămân valabile, astfel că produsele din carne, laptele, brânzeturile și ouăle sunt în continuare excluse din alimentație.

Postul Crăciunului durează 40 de zile, până la 24 decembrie, și reprezintă perioada de pregătire spirituală pentru sărbătoarea Nașterii Domnului, celebrată pe 25 decembrie.