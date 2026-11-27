Republica Moldova. După ani întregi de așteptare, 80 de persoane care au avut de suferit în urma războiului de la Nistru și a catastrofei nucleare de la Cernobîl au primit locuințele promise de stat. Apartamentele au fost transmise gratuit în proprietatea beneficiarilor pe 27 noiembrie, într-un bloc de pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucani al Capitalei.

Printre noii proprietari se numără opt veterani ai războiului de pe Nistru și 72 de participanți la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl. De asemenea, au primit locuințe persoane cu dizabilități și văduve ale celor care au participat la operațiunile de lichidare și au decedat ulterior.

Povestea blocului de locuințe a început în anul 2003. Atunci, Consiliul Municipal Chișinău a oferit Asociației „Cernobîl” din Republica Moldova un teren de 0,3 hectare pentru construcția unui imobil destinat persoanelor afectate de catastrofa nucleară.

Ulterior, asociația a cerut sprijinul Guvernului pentru proiectarea și finanțarea lucrărilor. Construcția a început în 2006 și a fost finanțată din bugetul de stat. Valoarea totală a proiectului a ajuns la 66,7 milioane de lei.

Deși blocul a fost finalizat, beneficiarii nu au putut intra imediat în posesia apartamentelor. Procesul-verbal de recepție finală a fost semnat abia la 23 iulie 2020. A fost nevoie de încă trei ani pentru ca autoritățile să creeze cadrul legal care să permită transmiterea locuințelor în proprietate privată.

Acest lucru s-a întâmplat în 2023, odată cu adoptarea Legii nr. 323. Ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr. 283 din 17 iulie 2024, a fost stabilită procedura de repartizare a apartamentelor.

Primele încercări de repartizare a locuințelor nu au avut rezultatul așteptat. În 2024, au fost depuse 86 de dosare, însă numai nouă persoane au întrunit condițiile de eligibilitate.

Pentru ca mai mulți dintre cei îndreptățiți să poată primi o locuință, autoritățile au modificat cadrul normativ în 2025 și au extins criteriile de selectare.

În cea de-a doua etapă au fost înregistrate 111 dosare. Dintre acestea, 63 au fost declarate eligibile. În total, 72 de persoane au primit apartamente cu titlu gratuit.

Potrivit datelor prezentate la eveniment, 62 dintre beneficiari sunt participanți la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, inclusiv persoane cu dizabilități. Alte zece locuințe au fost repartizate văduvelor celor decedați în urma consecințelor catastrofei nucleare.

Dintre cei 72 de beneficiari, 43 sunt din municipiul Chișinău, iar ceilalți 29 provin din 15 raioane ale țării.

Ministra a amintit că în acest an se împlinesc 40 de ani de la catastrofa nucleară de la Cernobîl. Peste 3.500 de cetățeni ai Republicii Moldova au fost trimiși atunci să participe la lichidarea consecințelor avariei.

„Acești oameni și-au pus viața și sănătatea în pericol pentru a proteja viețile altor oameni. Mulți dintre ei au rămas cu probleme grave de sănătate, cu dizabilități și cu consecințe pe care le resimt până în prezent atât ei, cât și familiile lor”, a declarat ministra.

La rândul său, ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a vorbit despre cele opt apartamente acordate veteranilor războiului de pe Nistru. Potrivit acestuia, transmiterea locuințelor a fost posibilă datorită colaborării dintre mai multe instituții și elaborării mecanismului juridic și administrativ necesar.

„Respectul unui stat față de cetățenii săi se măsoară inclusiv prin capacitatea de a-și onora obligațiile. Cu atât mai mult atunci când vorbim despre dumneavoastră, cei care, în momentele decisive ale istoriei, ați înfruntat riscuri enorme pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova, precum și pentru siguranța dumneavoastră și a noastră, a tuturor”, a declarat ministrul.

La eveniment a participat și Andrei Vicolaș, vicepreședintele Asociației Obștești „Uniunea Cernobîl din Moldova”, veteran de război și colonel în retragere. Acesta a prezentat etapele prin care a trecut proiectul și a mulțumit autorităților pentru modificarea criteriilor de repartizare a locuințelor.

El a amintit că inițiativa construirii blocului a aparținut asociației. Organizația a obținut terenul de la Primăria Chișinău, după care a solicitat Guvernului să preia responsabilitatea pentru realizarea proiectului.