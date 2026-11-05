Polițiștii au declanșat o anchetă după apariția imaginilor șocante din adăpostul privat de câini din localitatea Dăeni, județul Tulcea, unde animalele ar fi fost ținute în condiții extrem de grave, fără hrană și îngrijire corespunzătoare. Investigația vizează și trei societăți comerciale care ar fi încheiat contracte cu mai multe primării din Prahova pentru capturarea și transportul câinilor fără stăpân. Anchetatorii suspectează că firmele și-ar fi însușit ilegal aproximativ 129.000 de lei, potrivit Poliției.

Joi, 5 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au efectuat 18 percheziții în județele Prahova, Tulcea, Ilfov și Constanța. Acțiunile au avut loc la sediile unor primării, societăți comerciale și adăposturi pentru câini fără stăpân.

Dosarul penal este instrumentat sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mizil și vizează suspiciuni de abuz în serviciu, delapidare, uciderea animalelor, cu intenție, fără drept, și schingiuirea animalelor.

Potrivit informațiilor transmise de Poliție, în perioada 2025–2026, mai multe primării din județul Prahova ar fi atribuit direct, cu încălcarea prevederilor legale, contracte pentru capturarea și cazarea câinilor fără stăpân. Beneficiarele contractelor ar fi fost trei societăți comerciale cu sediile în județul Tulcea.

Deși firmele ar fi primit bani de la administrațiile locale pentru hrană, tratamente și cazarea animalelor, câinii transportați la adăpostul privat din Tulcea ar fi ajuns într-o stare gravă de sănătate.

„Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit că, în perioada 2025–2026, mai multe unităţi administrativ-teritoriale, din judeţul Prahova, ar fi încheiat, prin atribuire directă şi cu încălcarea prevederilor legale, mai multe contracte având ca obiect capturarea şi cazarea câinilor fără stăpân. Contractele ar fi fost încheiate cu trei societăţi comerciale, toate având sediul social în judeţul Tulcea. Deşi societăţile comerciale ar fi încasat de la primăriile contractante sume considerabile pentru cazarea, tratamentul şi hrana animalelor, câinii aflaţi în adăpostul privat din judeţul Tulcea, s-ar fi aflat într-o stare precară de sănătate”, informează, joi, oficialii Poliţiei.

Surse judiciare au declarat că ancheta urmărește modul în care cele trei firme preluau câinii de la primăriile contractante și îi transportau la adăpostul din Dăeni, unde animalele ar fi fost abandonate fără hrană.

Anchetatorii suspectează că reprezentanții celor trei societăți ar fi păstrat ilegal o parte din banii încasați pentru serviciile pe care aveau obligația să le asigure. Prejudiciul calculat până în prezent se ridică la aproximativ 129.000 de lei.

O altă direcție a investigației vizează activitatea medicilor veterinari angajați ai firmelor. Polițiștii suspectează că aceștia ar fi eutanasiat o parte dintre câinii capturați, deși animalele nu ar fi fost cazate într-un adăpost public, așa cum prevăd dispozițiile legale privind gestionarea câinilor fără stăpân.

Printre administrațiile locale care ar fi încheiat contracte cu societățile respective se numără primăriile comunelor Albești-Paleologu, Blejoi și Puchenii Mari.

Cazul adăpostului din Dăeni a devenit cunoscut după ce mai mulți iubitori de animale au publicat imagini cu câini aflați într-o stare extrem de gravă. În filmări, animalele apăreau întinse pe ciment, printre fecale, vizibil subnutrite și incapabile să se ridice.

În urma celor 18 percheziții, polițiștii au ridicat documente care urmează să fie analizate pentru completarea probatoriului și stabilirea întregii activități infracționale.

Șase persoane urmează să fie duse la sediul Poliției pentru audieri.