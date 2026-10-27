Sfântul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, este sărbătorit marți, 27 octombrie 2026, când are loc ziua principală a pelerinajului organizat pe Colina Patriarhiei. Patriarhul Daniel va oficia Sfânta Liturghie, alături de membrii Sfântului Sinod, iar credincioșii vor putea continua să se închine la moaștele expuse în cadrul evenimentului religios. Pelerinajul se încheie pe 28 octombrie, după un program stabilit de Patriarhia Română.

În ziua de marți, 27 octombrie, Sfânta Liturghie arhierească va începe la ora 09:30 și se va încheia, conform programului oficial, la ora 12:30.

Slujba va fi oficiată de Patriarhul Daniel, împreună cu ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și un sobor de preoți și diaconi.

Ceremoniile religioase vor continua în cursul serii. Între orele 17:00 și 21:30, la Altarul de Vară este programată Slujba Privegherii dedicată Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești, și Sfintei Cuvioase Teofana Basarab.

Sărbătoarea din 27 octombrie reprezintă momentul central al pelerinajului organizat anual în cinstea Sfântului Dimitrie cel Nou, considerat protectorul spiritual al Bucureștiului.

Pelerinajul din acest an include mai multe racle cu sfinte moaște, aduse sau așezate spre închinare în cadrul manifestărilor religioase.

Pe lângă moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, credincioșii au posibilitatea să se închine la cele ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfântului Ierarh Nectarie și ale Sfinților Împărați Constantin și Elena.

O prezență specială la sărbătoarea din 2026 este racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, inclusă în programul pelerinajului începând cu 24 octombrie.

Raclele au fost purtate în procesiunea „Calea Sfinților”, organizată sâmbătă, 24 octombrie, pe străzile din centrul Capitalei. Două coloane de clerici și credincioși au parcurs trasee diferite, întâlnindu-se la baza Dealului Patriarhiei, de unde au urcat împreună spre Catedrala Patriarhală. Ulterior, moaștele au fost așezate în Baldachinul Sfinților, amenajat pe Colina Patriarhiei, pentru a permite pelerinilor să se închine.

Manifestările religioase nu se încheie în ziua sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou. Patriarhia Română a stabilit un program special și pentru miercuri, 28 octombrie.

Sfânta Liturghie va fi săvârșită în Catedrala Patriarhală, între orele 09:30 și 12:30.

În a doua parte a zilei, între orele 16:00 și 18:30, sunt programate Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Dimitrie cel Nou, tot în interiorul Catedralei Patriarhale. Potrivit organizatorilor, raclele vor fi mutate din spațiul special amenajat pentru pelerinaj și reașezate în Catedrală numai după ce ultimul credincios aflat la rând va termina închinarea.

Astfel, programul nu prevede întreruperea închinării înainte ca persoanele care așteaptă să ajungă la sfintele moaște.

Evenimentele dedicate Ocrotitorului Bucureștilor au început pe 18 octombrie, sub coordonarea Patriarhiei Române și a Arhiepiscopiei Bucureștilor.

În prima parte a perioadei, între 18 și 23 octombrie, moaștele au fost expuse în interiorul Catedralei Patriarhale istorice, unde accesul pentru închinare a fost stabilit între orele 07:00 și 21:00. Această organizare a ținut cont și de lucrările de restaurare a picturii desfășurate în pridvorul lăcașului de cult. Începând cu 24 octombrie, programul a inclus procesiunea „Calea Sfinților” și slujbele speciale dedicate sfinților ale căror moaște sunt prezente la București.

Luni, 26 octombrie, a fost sărbătorit Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. În aceeași zi, programul religios a inclus proclamarea sărbătorii Soborului Sfinților Martiri Militari și Slujba Privegherii în cinstea Sfântului Dimitrie cel Nou. Marți, 27 octombrie, credincioșii îl sărbătoresc pe Sfântul Dimitrie cel Nou, iar miercuri, 28 octombrie, se desfășoară ultimele slujbe din programul oficial.

Informațiile privind desfășurarea pelerinajului și orele slujbelor au fost publicate de Patriarhia Română.