Băuturile dietetice care conțin înlocuitori de zahăr s-au dovedit a fi la fel de eficiente ca apa în susținerea pierderii în greutate la adulții supraponderali sau obezi, potrivit unui studiu randomizat pe doi ani, publicat de British Journal of Nutrition.

Studiul, condus de Universitatea din Liverpool, Anglia, a inclus 493 de participanți cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani, toți având un indice de masă corporală (IMC) între 27 și 35 (supraponderali sau obezi).

Jumătate dintre ei au primit 650 ml de apă în fiecare zi, iar cealaltă jumătate a primit aceeași cantitate de suc cu îndulcitori non-nutritivi (aproximativ două doze) timp de 104 săptămâni.

Grupul repartizat la băuturi NNS a putut alege dintr-o varietate desucuri dietetice, băuturi din fructe cu conținut scăzut de calorii și ape aromate. Principalii îndulcitori utilizați au fost aspartamul, acesulfamul de potasiu și sucraloza.

După doi ani, persoanele care au consumat băuturi dietetice au slăbit aproximativ 5,2 kg, în timp ce cele care au băut apă au slăbit aproximativ 3,6 kg.

Persoanele din ambele grupuri au menținut o greutate semnificativă timp de doi ani, chiar și în ultimul an, când nu au mai beneficiat de sprijin regulat pentru gestionarea greutății, au declarat cercetătorii.

Ambele grupuri au pierdut centimetri în jurul taliei și șoldurilor și au redus grăsimea corporală, dar nu a existat nicio diferență semnificativă între persoanele care au consumat băuturi dietetice și cele care au consumat apă.

În plus, colesterolul total a rămas în intervalul sănătos în ambele grupuri.

„Studiul nu arată că băuturile dietetice în sine au cauzat pierderea în greutate”, a declarat Alix Turoff, dietetician înregistrat în New York City, pentru Fox News.

„Toți participanții la studiu participau la un program structurat de gestionare a greutății, care includea consiliere nutrițională, sprijin comportamental și recomandări de activitate fizică.”

Turoff, care nu a fost implicată în studiu, a remarcat că principala valoare a includerii băuturilor dietetice se reduce la substituție, „nu că aceste băuturi ar avea un efect metabolic magic”.

În special, studiul a comparat băuturile dietetice cu apa - mai degrabă decât cu băuturile îndulcite cu zahăr - făcându-l un test pentru a vedea dacă înlocuitorii de zahăr în sine păreau să împiedice eforturile de pierdere în greutate.

„Dacă cineva bea în mod normal 250 de calorii de suc obișnuit și trece la suc cu zero calorii, atunci economisește calorii”, a adăugat ea.

Dieticianul a subliniat că aceste descoperiri nu înseamnă că apa și sucurile dietetice sunt identice din punct de vedere nutrițional.

„Studiul nu a găsit diferențe semnificative între grupuri în ceea ce privește foamea sau aportul de zahăr la sfârșitul studiului, ceea ce este relevant deoarece o preocupare comună este că îndulcitorii artificiali pot crește pofta de mâncare sau pot duce la alimentație compensatorie”, a spus Turoff.

„Aș recomanda în continuare apa ca principală opțiune de hidratare, dar nu cred că oamenii trebuie să se teamă de băuturile dietetice, deoarece cred că acestea vor preveni automat pierderea de grăsime sau vor provoca creștere în greutate.”

Au existat unele limitări ale cercetării, inclusiv faptul că a fost efectuată într-o singură locație din Anglia. Nu au fost colectate date despre rasă și etnie, ceea ce limitează generalizabilitatea rezultatelor.

Doar 220 dintre cei 493 de participanți care au început tratamentul au finalizat evaluarea de 104 săptămâni. Extensia din al doilea an a fost, de asemenea, voluntară, ceea ce înseamnă că cei care au continuat ar fi putut fi mai motivați sau mai predispuși să rămână la program, a remarcat Turoff.

Deși studiul a fost finanțat de Asociația Americană a Băuturilor, autorii studiului au declarat că asociația nu a participat la proiectarea studiului, analiza datelor sau interpretarea rezultatelor.