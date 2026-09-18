Vremea se schimbă de la finalul lui septembrie. Prognoza actualizată

ANM a publicat prognoza pentru perioada 21 septembrie – 19 octombrie, iar vremea va trece prin mai multe schimbări de temperatură de la o regiune la alta. Finalul lunii septembrie aduce valori mai scăzute în estul, nordul și centrul țării, în timp ce în octombrie temperaturile vor ajunge ușor peste cele normale în mai multe zone. Estimările meteorologilor acoperă următoarele patru săptămâni și indică diferențe atât în privința temperaturilor, cât și a cantităților de precipitații.

În săptămâna 21 – 28 septembrie, valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în regiunile estice, nordice și centrale.

În celelalte zone ale țării, temperaturile vor fi apropiate de valorile specifice intervalului.

În ceea ce privește precipitațiile, cantități mai mari de ploaie sunt așteptate în regiunile estice și sud-estice. În vestul țării va ploua mai puțin.

Cantitățile de precipitații vor avea o tendință spre deficit în cea mai mare parte a țării, cu un deficit mai accentuat în zonele montane.

Pentru săptămâna 5 – 12 octombrie, ANM estimează o schimbare a regimului termic în special în jumătatea vestică a României.

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în vestul țării, cu abateri mai evidente în regiunile vestice.

În restul teritoriului, temperaturile medii se vor menține în jurul valorilor considerate normale pentru această perioadă.

În privința ploilor, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal în cea mai mare parte a țării.

În ultima săptămână cuprinsă în prognoza publicată de ANM, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit la nivelul întregii țări.

În perioada 12 – 19 octombrie, mediile temperaturilor se vor situa ușor peste valorile specifice săptămânii în toate regiunile, cele mai evidente abateri fiind estimate în vest.

Cantitățile de precipitații vor rămâne apropiate de cele normale pentru acest interval în toate regiunile țării.

Astfel, după temperaturile ceva mai scăzute estimate pentru finalul lunii septembrie în est, nord și centru, luna octombrie va aduce treptat valori termice ușor peste normal, în special în vestul României