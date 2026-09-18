Curtea de Conturi a verificat plata unor sporuri de confidențialitate acordate angajaților mai multor case teritoriale de pensii. Potrivit raportului de audit, în iulie 2025, astfel de drepturi salariale erau plătite la patru case județene, în baza unor hotărâri judecătorești. Auditorii au constatat că anumite plăți nu erau prevăzute de legislația în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și au dispus măsuri pentru recuperarea sumelor considerate necuvenite.

Raportul Curții de Conturi arată că sporul de confidențialitate era acordat, în iulie 2025, la casele teritoriale de pensii din Bacău, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Botoșani, în baza a patru sentințe judecătorești.

În urma verificărilor, auditorii au constatat că unele dintre aceste case teritoriale au efectuat plăți pentru un drept salarial care, potrivit raportului, nu era prevăzut de legislația în vigoare referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Pentru sumele pe care le-a considerat plătite necuvenit, Curtea de Conturi a dispus măsuri de recuperare.

La Casa Județeană de Pensii Giurgiu, 27 de angajați primeau sporuri de confidențialitate cuprinse între 174 și 1.520 de lei.

La Casa Județeană de Pensii Bacău era menționat un spor de 1.028 de lei acordat unui consilier juridic. La Bistrița-Năsăud, un șef de serviciu și un consilier juridic primeau câte 1.520 de lei, iar la Botoșani, doi consilieri juridici beneficiau de câte 1.519 lei.

Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii (FNSSM), organizație care reprezintă funcționarii publici și personalul contractual din sistemul caselor teritoriale de pensii, susține că acordarea sporurilor nu a fost o decizie discreționară a angajaților instituțiilor.

„Acest drept salarial a fost acordat în baza unor hotărâri judecătorești, unui număr de 33 de salariați din toate Casele de Pensii, iar plata sa nu a reprezentat o decizie arbitrară sau discreționară a funcționarilor publici ori a personalului contractual din casele de pensii”, a transmis Ionuț Paul Marinescu, președintele FNSSM.

Potrivit sindicaliștilor, instituțiile publice au obligația de a pune în executare hotărârile judecătorești. Federația susține că eventualele probleme referitoare la perioada pentru care trebuia acordat sporul sau la modul de aplicare a acestuia nu pot fi atribuite automat angajaților care au pus în executare respectivele hotărâri.

„Dacă există o discuție juridică privind întinderea în timp a unui asemenea drept, compatibilitatea sa cu legislația de salarizare sau modalitatea în care acesta trebuia aplicat după modificarea cadrului normativ, această problemă nu poate fi transformată într-o culpă personală a funcționarului public ori a personalului contractual care a pus în executare o hotărâre judecătorească sau o dispoziție administrativă emisă în aplicarea acesteia”, susțin sindicaliștii.

FNSSM solicită o delimitare între constatările Curții de Conturi privind legalitatea unor cheltuieli și eventuala răspundere individuală a persoanelor care au pus în aplicare actele administrative și hotărârile judecătorești.

„Este necesară, așadar, delimitarea între analiza Curții de Conturi asupra legalității unei anumite cheltuieli și răspunderea concretă a persoanelor care au pus în executare acte și hotărâri obligatorii”, a transmis Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii.

Sporurile de confidențialitate au intrat în atenția Curții de Conturi în contextul unui alt raport privind modul în care au fost recalculate pensiile în 2024. Auditorii au estimat că aproximativ 2,2 milioane de pensionari ar fi primit sume mai mici decât cele cuvenite, în timp ce peste 570.000 ar fi primit bani în plus. Estimările au fost realizate prin extrapolarea rezultatelor unor verificări efectuate pe eșantioane, nu prin verificarea individuală a tuturor dosarelor. Casa Națională de Pensii Publice a susținut că erorile au fost corectate și că va contesta concluziile Curții de Conturi.