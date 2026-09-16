Unde s-a greșit la recalcularea pensiilor. Explicațiile fostei șefe a Casei de Pensii

Peste 2,2 milioane de pensionari ar putea avea drepturile stabilite la un nivel mai mic decât cel prevăzut de lege, potrivit estimărilor rezultate din raportul Curții de Conturi privind recalcularea pensiilor. În sens invers, alte peste 574.000 de pensii ar putea avea un punctaj mai mare decât cel cuvenit. Doina Pârcălabu, fostă președintă a Casei Naționale de Pensii Publice, spune că eventualele diferențe în plus pot fi acordate numai după verificarea concretă a dosarelor.

Raportul Curții de Conturi privind recalcularea pensiilor în baza noii legislații ridică semne de întrebare în cazul unui număr important de beneficiari ai sistemului public. Auditorii au identificat suspiciuni privind folosirea unui punctaj anual mai mic decât cel cuvenit pentru 2.211.060 de pensionari. În sens opus, în cazul altor 574.060 de beneficiari ar fi putut fi utilizat un punctaj mai mare decât cel care ar fi trebuit acordat potrivit legislației.

Cele două categorii însumează peste 2,78 milioane de pensionari în cazul cărora modul de calcul este pus sub semnul întrebării.

Cifrele nu reprezintă însă aproape 2,8 milioane de erori deja constatate în urma verificării fiecărui dosar. Estimările au fost obținute prin analizarea unor eșantioane, iar rezultatele constatate au fost extrapolate statistic la întreaga populație vizată.

Doina Pârcălabu, fostă președintă a Casei Naționale de Pensii Publice, a explicat că pensionarii pentru care verificările vor confirma stabilirea unor drepturi mai mici decât cele cuvenite ar putea beneficia de majorarea pensiei.

„Pensionarii se vor bucura în situația în care vor primi fluturașii, așa cum spuneți dumneavoastră, în sensul majorării pensiei. Pentru că toată lumea așteaptă, iar speranța de la recalculare a fost să obțină ceva în plus”, a declarat fosta șefă a Casei Naționale de Pensii, în direct, la România TV.

Pârcălabu a amintit și așteptările create înaintea recalculării pensiilor, când au fost prezentate numeroase situații în care aplicarea noii legislații urma să conducă la venituri mai mari pentru beneficiari.

„Tocmai datorită acelor promisiuni făcute și multitudinii de emisiuni în care erau invitați reprezentanții Casei de Pensii și li se spunea pensionarilor că vor fi majorate pensiile. Erau prezentate pe ecranele televizoarelor exemplele cele mai avantajoase”, a afirmat Pârcălabu.

În cazul în care problemele semnalate de auditori sunt confirmate prin verificarea efectivă a dosarelor, pensionarii care au primit mai puțin decât li se cuvenea ar trebui să beneficieze de diferențele rezultate.

„Dacă ceea ce a concluzionat Curtea de Conturi este adevărat, un număr semnificativ de pensionari ar trebui să beneficieze de un plus la pensie”, a explicat aceasta.

Fosta președintă a CNPP atrage însă atenția asupra modului în care trebuie interpretate cifrele din raport. Curtea de Conturi nu a verificat individual toate cele peste 2,2 milioane de dosare în cazul cărora există suspiciunea că drepturile ar fi fost stabilite la un nivel mai mic.

„Este adevărat că au procedat cum se procedează la sondaje, adică au luat un eșantion reprezentativ”, a explicat fosta președintă a CNPP.

Pentru categoria celor 2.211.060 de pensionari în cazul cărora există suspiciuni privind stabilirea unui punctaj mai mic, auditorii au analizat un eșantion format din 22 de cazuri. În nouă dintre acestea, drepturile ar fi fost calculate la un nivel inferior celui prevăzut de lege. Rezultatele obținute în urma verificării eșantionului au fost ulterior extrapolate statistic.

Pe această bază, Curtea de Conturi a estimat că valoarea totală a pensiilor care ar fi fost calculate în minus ar putea ajunge la aproximativ 230,36 milioane de lei. Suma nu reprezintă însă în acest moment o datorie definitiv stabilită și individualizată pentru fiecare pensionar. Este o estimare care trebuie confirmată prin verificări suplimentare asupra dosarelor.

„Dacă se identifică o vulnerabilitate a sistemului, adică o eroare sistemică, și aceasta nu este de o amplitudine atât de mare, Curtea de Conturi lasă măsuri caselor teritoriale de pensii pentru remedierea situației și comunicarea rezultatelor. Nu cred însă că aceste case au fost până acum în măsură să reia milioane de dosare pentru a le verifica încă o dată”, a declarat Pârcălabu.

Doina Pârcălabu susține că eventualele probleme nu trebuie puse exclusiv pe seama programului informatic folosit pentru recalcularea pensiilor. Rezultatul furnizat de aplicație depinde atât de regulile introduse în sistem, cât și de corectitudinea informațiilor preluate din fiecare dosar de pensie.

„Softul îți rezolvă ceea ce îi dai tu să rezolve. Dacă cerința este formulată greșit, vă dați seama că și softul generează un rezultat eronat”, a spus Doina Pârcălabu.

Fosta șefă a CNPP afirmă că a analizat personal mai multe dosare, după ce pensionarii și-au exprimat nemulțumirea sau neîncrederea cu privire la rezultatele recalculării. În cazurile respective, cele mai multe dintre problemele constatate ar fi provenit din modul în care au fost preluate informațiile.

„Din ce am văzut eu, din pensiile pe care le-am recalculat ca urmare a nemulțumirilor și neîncrederii, cele mai multe erori proveneau din preluarea datelor”, a declarat aceasta.

Potrivit explicațiilor Doinei Pârcălabu, riscul apariției unor probleme ar fi fost mai ridicat în cazul dosarelor complexe.

În această categorie intră dosarele care conțin mai multe decizii de pensionare emise în perioade diferite, reveniri asupra calculelor sau perioade în care beneficiarii au lucrat în condiții speciale.

„Preluarea numărului total de puncte nu a fost făcută din prima decizie, așa cum spune legea, sau nu a fost parcurs întregul dosar. Situația apare mai ales în cazul dosarelor cu mai multe decizii, asupra cărora s-a revenit de-a lungul timpului”, a explicat Pârcălabu.

O altă categorie de probleme ar fi apărut la stabilirea stagiului contributiv folosit pentru calcularea punctelor de stabilitate. Aceste puncte pot aduce un plus la valoarea pensiei, iar o determinare incorectă a stagiului poate influența rezultatul recalculării.

„Erorile au apărut apoi la determinarea stagiului de cotizare pentru calcularea punctelor suplimentare, cele care adaugă un surplus la pensie. Acestea au fost cazurile de erori semnalate de mine și ele se pot regăsi la toate tipurile de pensii”, a mai spus fosta șefă a CNPP.

Doina Pârcălabu a vorbit și despre modul în care a funcționat aplicația informatică folosită în procesul de recalculare.

Potrivit acesteia, sistemul nu a permis inițial procesarea simultană a tuturor categoriilor de pensii, astfel că recalcularea a fost realizată în mai multe etape.

Primele dosare soluționate ar fi fost cele mai simple, în timp ce cazurile care presupuneau mai multe decizii sau condiții speciale de muncă ar fi fost lăsate pentru etapele ulterioare.

„Softul nu a corespuns în totalitate și s-a ajuns la o aplicare parțială a legii. Pe anumite tipuri de pensii s-au făcut recalculările. Mai întâi au fost soluționate cele care aveau mai puține decizii emise de-a lungul timpului, care nu aveau grupe de muncă și al căror dosar nu era atât de complicat”, a precizat aceasta.

Dosarele mai complexe ar fi fost procesate ulterior, pe măsură ce modulele aplicației informatice au fost actualizate.

Raportul Curții de Conturi indică, la rândul său, disfuncționalități ale sistemului informatic și cazuri în care date necesare recalculării nu ar fi fost preluate integral sau ar fi fost folosite incorect.

Cifra de peste 2,2 milioane de pensionari nu înseamnă că toți acești beneficiari vor primi automat pensii mai mari sau diferențe de bani.

Pentru modificarea drepturilor este necesară confirmarea unei erori la nivelul dosarului individual și emiterea unei noi decizii de pensie.

Raportul Curții de Conturi indică suspiciuni și estimări realizate prin extrapolare statistică, nu o listă definitivă cu 2,2 milioane de persoane despre care s-a stabilit deja că au primit pensii mai mici.

Prin urmare, simpla includere în estimarea prezentată în raport nu înseamnă că fluturașul de pensie va fi modificat automat.

Auditorii au solicitat Casei Naționale de Pensii remedierea problemelor identificate, recalcularea drepturilor care se vor dovedi stabilite greșit și recuperarea eventualelor sume plătite necuvenit.

Termenul menționat pentru implementarea măsurilor este 31 decembrie 2026.