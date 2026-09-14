Pensiile din România ar urma să fie majorate anual, în funcție de rata inflației și de evoluția câștigului salarial mediu brut. Potrivit prevederilor Legii nr. 360/2023, valoarea punctului de referință ar trebui să fie actualizată la începutul fiecărui an, în luna ianuarie. Conform planului, românii cu pensii medii pentru limită de vârstă ar putea ajunge să primească, în 2029, cu aproximativ 870 de lei mai mult pe lună față de nivelul de referință folosit în calcul.

În anul 2024, pensiile românilor au fost recalculate, iar modul de aplicare a recalculării a generat nemulțumiri în rândul unor beneficiari. De la 1 ianuarie 2025, pensiile nu au mai fost indexate, ceea ce a amplificat nemulțumirile pensionarilor.

Potrivit articolului 84 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, valoarea punctului de referință se majorează anual, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

„Începând cu anul următor intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de referinţă se majorează anual, la începutul fiecărui an, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut”, prevede textul de lege.

Pe baza unor estimări privind inflația și evoluția salariilor, pensiile ar putea avea următoarea evoluție:

Pentru anul 2027, procentul de indexare prezentat în estimare este de 12%. Dacă această majorare se va aplica, pensia medie pentru limită de vârstă, calculată la un nivel de 3.100 de lei, ar urma să crească cu aproximativ 370 de lei.

Astfel, venitul lunar ar ajunge la circa 3.470 de lei.

1 ianuarie 2028 – majorare estimată de 9%

În anul 2028, indexarea estimată este de 9%, pe fondul unei inflații prognozate la aproximativ 7%. În cazul unei pensii de 3.470 de lei, majorarea ar fi de aproximativ 310 lei.

Pensia medie pentru limită de vârstă ar ajunge, în acest scenariu, la aproximativ 3.780 de lei pe lună.

1 ianuarie 2029 – majorare estimată de 5%

Pentru anul 2029, estimarea indică o creștere de 5%. La o pensie de 3.780 de lei, majorarea ar fi de aproximativ 190 de lei.

Venitul lunar ar ajunge astfel la aproximativ 3.970 de lei.

Pensionarii cu pensii apropiate de nivelul mediu pentru limită de vârstă folosit în acest calcul ar putea beneficia de o creștere cumulată de aproximativ 870 de lei pe lună până în 2029.

Calculul este următorul: