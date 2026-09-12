Social

Veste importantă pentru pensionari în această toamnă. Banii lor sunt direct afectați de noile decizii

Veste importantă pentru pensionari în această toamnă. Banii lor sunt direct afectați de noile decizii Sursă foto: ChatGPT
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

O nouă statistică oficială vine cu o veste care îi pune pe gânduri pe pensionarii din România. Pensia medie netă din sistemul public a ajuns la 2.700 de lei în trimestrul al doilea din 2026, însă creșterea veniturilor nu a fost suficientă pentru a compensa scumpirile.

Datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS) arată că pensia medie brută din sistemul public a fost de 2.821 de lei în trimestrul al doilea.

Dacă sunt luate în calcul toate categoriile de pensionari, pensia medie lunară brută a ajuns la 2.942 de lei, cu 0,3% mai mult față de trimestrul precedent.

Pensionarii au pierdut din puterea de cumpărare

Problema este că majorarea nominală a pensiilor nu s-a tradus și într-o creștere reală a veniturilor.

Potrivit INS, indicele pensiei medii reale a fost de 98,1%. Cu alte cuvinte, după ce sunt luate în calcul creșterile de prețuri, puterea de cumpărare a pensiei medii a scăzut cu aproximativ 1,9% față de trimestrul precedent.

pensionari

Pensionari. Sursa foto: Freepik

Pentru pensionarii cu venituri mici, diferența poate fi resimțită puternic de la o lună la alta, mai ales atunci când cresc prețurile alimentelor, medicamentelor, utilităților și ale altor produse de bază.

Pensia, tot mai departe de salariul mediu

Statisticile INS mai arată o evoluție importantă: pensia medie netă pentru limită de vârstă a reprezentat 52,5% din salariul mediu net, față de 57,9% în primele trei luni ale anului.

Asta înseamnă că, raportat la veniturile salariale, pensia medie a pierdut teren în trimestrul al doilea.

Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor

În acest context, problema indexării rămâne una dintre cele mai urmărite de pensionari.

În ultimele zile au apărut din nou declarații privind posibilitatea ca o eventuală indexare să fie făcută prudent, pe fondul presiunilor asupra bugetului. Subiectul este cu atât mai sensibil cu cât pensionarii se confruntă deja cu reducerea puterii de cumpărare.

Deocamdată, pensionarii trebuie să facă diferența între o creștere nominală a pensiei și o creștere reală a puterii de cumpărare. Dacă prețurile cresc mai repede decât pensiile, venitul poate fi mai mare pe hârtie, dar banii cumpără mai puține produse și servicii.

Stiri calde

07:03 - Biciclete, cutii și mobilier pe holul blocului. Ce riscă proprietarii care ocupă spațiile comune
06:56 - Zverev, al doilea Grand Slam al sezonului, după victoria cu Shelton
06:50 - Sezon de vis pentru Sorana Cîrstea: Românca bifează cel mai bun loc WTA din carieră, după un parcurs remarcabil la US...
06:43 - Alegerile din Suedia, la câteva mandate diferență. Opoziția conduce provizoriu, dar guvernarea rămâne în joc
06:32 - Prognoza meteo, 14 septembrie. Temperaturile cresc ușor în cea mai mare parte a țării, dar vin ploile
06:25 - Giorgia Meloni refuză alianțele anti-Ucraina: „Nu-mi schimb opiniile după cum bate vântul”
06:17 - Calendar ortodox, 14 septembrie. Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Rugăciunea care se rostește astăzi
06:09 - Yemen. Lupte cu forțele houthi la Taiz și presiune asupra Arabiei Saudite. Evoluțiile din ultimele 24 de ore

HAI România!

Sarmiza Andronic critică modul în care instituțiile publice și demnitarii comunică cu presa

Sarmiza Andronic critică modul în care instituțiile publice și demnitarii comunică cu presa

Lecția AfD pentru România

Lecția AfD pentru România

Marius Ghenea explică de ce o simplă idee nu este suficientă pentru o afacere de succes: „Execuția este 99%”

Marius Ghenea explică de ce o simplă idee nu este suficientă pentru o afacere de succes: „Execuția este 99%”

Proiecte speciale