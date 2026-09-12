O nouă statistică oficială vine cu o veste care îi pune pe gânduri pe pensionarii din România. Pensia medie netă din sistemul public a ajuns la 2.700 de lei în trimestrul al doilea din 2026, însă creșterea veniturilor nu a fost suficientă pentru a compensa scumpirile.

Datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS) arată că pensia medie brută din sistemul public a fost de 2.821 de lei în trimestrul al doilea.

Dacă sunt luate în calcul toate categoriile de pensionari, pensia medie lunară brută a ajuns la 2.942 de lei, cu 0,3% mai mult față de trimestrul precedent.

Problema este că majorarea nominală a pensiilor nu s-a tradus și într-o creștere reală a veniturilor.

Potrivit INS, indicele pensiei medii reale a fost de 98,1%. Cu alte cuvinte, după ce sunt luate în calcul creșterile de prețuri, puterea de cumpărare a pensiei medii a scăzut cu aproximativ 1,9% față de trimestrul precedent.

Pentru pensionarii cu venituri mici, diferența poate fi resimțită puternic de la o lună la alta, mai ales atunci când cresc prețurile alimentelor, medicamentelor, utilităților și ale altor produse de bază.

Statisticile INS mai arată o evoluție importantă: pensia medie netă pentru limită de vârstă a reprezentat 52,5% din salariul mediu net, față de 57,9% în primele trei luni ale anului.

Asta înseamnă că, raportat la veniturile salariale, pensia medie a pierdut teren în trimestrul al doilea.

În acest context, problema indexării rămâne una dintre cele mai urmărite de pensionari.

În ultimele zile au apărut din nou declarații privind posibilitatea ca o eventuală indexare să fie făcută prudent, pe fondul presiunilor asupra bugetului. Subiectul este cu atât mai sensibil cu cât pensionarii se confruntă deja cu reducerea puterii de cumpărare.

Deocamdată, pensionarii trebuie să facă diferența între o creștere nominală a pensiei și o creștere reală a puterii de cumpărare. Dacă prețurile cresc mai repede decât pensiile, venitul poate fi mai mare pe hârtie, dar banii cumpără mai puține produse și servicii.