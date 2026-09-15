Recalcularea pensiilor a scos la iveală probleme importante în sistemul public. Un audit al Curții de Conturi indică posibile erori pentru peste 2,7 milioane de beneficiari, în condițiile în care unii pensionari ar fi primit mai puțini bani decât li se cuveneau, iar alții ar fi primit sume mai mari.

Un audit realizat la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a identificat mai multe nereguli în procesul de recalculare a pensiilor, efectuat în baza noii legislații. Problemele vizează inclusiv modul în care sistemul informatic a preluat datele și a calculat punctajele de pensie.

Potrivit raportului Curții de Conturi, există suspiciuni privind acordarea unui punctaj anual mai mic decât cel cuvenit pentru 2.211.060 de beneficiari. În același timp, auditorii au identificat 574.060 de cazuri în care punctajul acordat ar fi fost mai mare decât cel legal.

Este important de precizat că cele peste două milioane de dosare nu au fost verificate individual. Auditorii au identificat suspiciuni pe baza verificărilor efectuate și au utilizat un eșantion pentru estimarea impactului financiar.

Problemele au apărut în special la recalcularea realizată în baza Legii nr. 360/2023.

Potrivit raportului, sistemul informatic al CNPP nu a funcționat în parametri optimi, iar o parte dintre informațiile existente înaintea recalculării nu ar fi fost preluate integral.

Au fost semnalate probleme și în ceea ce privește punctele de stabilitate, fiind identificate situații în care sistemul nu ar fi separat corect perioadele contributive utilizate pentru deschiderea dreptului la pensie de cele luate în calcul pentru acordarea punctelor de stabilitate.

Curtea de Conturi estimează că, în cazul pensiilor pentru care au fost acordate punctaje mai mici decât cele cuvenite, subevaluarea ar ajunge la aproximativ 230,4 milioane de lei.

În sens invers, acordarea unor punctaje mai mari decât cele legale ar fi generat cheltuieli suplimentare de peste 71,1 milioane de lei.

Pentru a verifica suspiciunile privind cele 2,2 milioane de beneficiari, auditorii au selectat un eșantion de 22 de cazuri.

În nouă dintre acestea, pensiile fuseseră stabilite la un nivel mai mic decât cel legal. Diferența constatată în aceste cazuri a fost de 2.147 de lei.

Raportul arată că au fost identificate nereguli și în cazul pensiilor de invaliditate. Potrivit estimărilor auditorilor, acestea ar fi fost supraevaluate cu aproape 3 milioane de lei, în timp ce subevaluarea ar ajunge la aproximativ 22,1 milioane de lei.

Pentru unele drepturi stabilite înainte de intrarea în vigoare a noii legi, estimarea privind subevaluarea pensiilor pentru limită de vârstă ajunge la aproximativ 311,7 milioane de lei.

Auditul a scos la iveală și situații în care pensiile au continuat să fie virate mai mult de trei luni după decesul beneficiarilor.

În aceste cazuri nu fuseseră emise decizii pentru recuperarea sumelor și nici nu fuseseră efectuate rețineri la plată.

Valoarea sumelor achitate necuvenit a fost estimată la 548.821 de lei. Raportul nu precizează însă numărul beneficiarilor aflați în această situație.

Probleme au fost găsite și în cazul pensiilor de urmaș. Unele case teritoriale au continuat să plătească astfel de pensii unor persoane care nu mai îndeplineau condițiile prevăzute de lege.

În anumite situații, beneficiarii obțineau venituri pentru care asigurarea socială era obligatorie, iar plata pensiei trebuia suspendată. În alte cazuri, nu fusese dovedită continuarea studiilor sau beneficiarii figurau ca exmatriculați.

Curtea de Conturi estimează că, în aceste situații, au fost plătite necuvenit aproximativ 510.900 de lei.

Curtea de Conturi a cerut CNPP să verifice și să corecteze pensiile calculate greșit, să recupereze sumele plătite necuvenit și să remedieze problemele sistemului informatic.

Termenul stabilit pentru implementarea măsurilor este 31 decembrie 2026.

Pentru pensionari, concluzia auditului este una importantă: existența celor 2,2 milioane de suspiciuni nu înseamnă că toate aceste pensii au fost calculate greșit. Este vorba despre situații care necesită verificare și, acolo unde se confirmă eroarea, recalcularea drepturilor.

Auditul a fost realizat în perioada 18 august 2025 – 27 februarie 2026, iar rezultatele au evidențiat deficiențe pe care CNPP trebuie să le remedieze.