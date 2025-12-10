Raport exploziv al Curții de Conturi. Erori de milioane în bugetul orașului Miercurea Ciuc

Curtea de Conturi a României a emis o opinie cu rezerve asupra situațiilor financiare consolidate ale municipiului Miercurea Ciuc la 31 decembrie 2024, după ce au fost identificate erori contabile de peste 16 milioane de lei și nereguli privind concesionări, creanțe și plăți.

Curtea de Conturi a României, prin Camera de Conturi Harghita, a efectuat misiunea de audit financiar asupra situațiilor financiare consolidate ale Unității Administrativ-Teritoriale a Municipiului Miercurea Ciuc pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024.

Situațiile financiare auditate au fost întocmite de U.A.T.M. Miercurea Ciuc, cu sediul în municipiu, Piața Cetății nr. 1, și au fost aprobate de primar, în calitate de ordonator principal de credite. Documentele au fost depuse la Ministerul Finanțelor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita, sub numărul HRG_STZ_1363 din 20 februarie 2025.

Situațiile financiare consolidate au inclus, pe lângă datele ordonatorului principal de credite, și informațiile financiare ale celor șapte instituții subordonate, precum și ale celor 19 unități de învățământ preuniversitar aflate în coordonarea municipalității.

În urma verificărilor, Curtea de Conturi a emis o opinie cu rezerve asupra situațiilor financiare consolidate ale municipiului.

În document se menționează:

„În opinia noastră, cu excepția efectelor aspectelor descrise în secțiunea Baza pentru opinia cu rezerve din Raportul de audit, situațiile financiare ale entității prezintă, sub toate aspectele semnificative, o imagine reală și fidelă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.”

Auditul a fost realizat în baza Standardelor Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit. Auditorii au precizat că sunt independenți față de entitatea auditată și că probele obținute sunt suficiente pentru fundamentarea concluziilor.

Una dintre principalele erori identificate vizează denaturarea poziției „Active curente – Creanțe”. Conform raportului, au fost supraevaluate creanțele prin nerespectarea constituirii ajustărilor pentru deprecierea debitelor din contul „Debitori diverși”.

Valoarea ajustărilor neînregistrate la 31 decembrie 2024 a fost de 4.807.585 lei. În timpul misiunii de audit, entitatea a luat măsuri pentru înregistrarea ajustărilor în contabilitate.

Curtea de Conturi a mai constatat nerespectarea principiului separării exercițiilor financiare. Au fost identificate facturi pentru imobilizări în curs, emise în anul 2023, dar înregistrate contabil în anul 2024.

Valoarea acestor facturi a fost de 5.502.875 lei. Eroarea a fost remediată în cursul anului 2024, facturile fiind înregistrate concomitent cu plățile efectuate.

O altă neregulă a vizat menținerea nejustificată în evidența contabilă a unor creanțe pentru care existau sentințe definitive de respingere sau pentru care societățile debitoare fuseseră radiate din Registrul Comerțului.

Valoarea acestor sume a fost de 3.314.423 lei. În timpul auditului, entitatea a procedat la scăderea sumelor din contabilitate.

Raportul arată și o supraevaluare a poziției „Active necurente – Active financiare”, prin nerespectarea prevederilor legale privind ajustările pentru pierderea de valoare a titlurilor de participare.

Valoarea ajustărilor neînregistrate a fost de 1.598.041 lei. Și această eroare a fost corectată în timpul misiunii de audit.

Curtea de Conturi a constatat și plata nelegală a unor drepturi către copii cu cerințe educaționale speciale. Suma plătită necuvenit a fost de 3.212 lei.

În timpul auditului, entitatea a extins verificările și a recuperat integral suma respectivă.

O neregulă importantă a fost legată de bunuri din domeniul public și privat al municipiului, date în administrare Direcției de Asistență Socială, dar care nu figurau în evidențele contabile ale ordonatorului terțiar de credite.

Valoarea bunurilor era de 1.663.557 lei. În timpul auditului, bunurile au fost scăzute din evidențele ordonatorului principal și înregistrate de Direcția de Asistență Socială.

Raportul mai arată că un teren extravilan din domeniul public al municipiului a fost concesionat cu încălcarea prevederilor legale. Obiectul contractului nu a fost de uz sau interes public, iar studiul de oportunitate nu conținea cele două avize obligatorii.

De asemenea, concedentul nu a realizat investiția prevăzută în contract și a schimbat destinația inițială, oferind drept de folosință unei alte persoane juridice. Aceasta a realizat lucrări de aducțiune de apă și alimentare cu energie electrică pe un teren pentru care nu avea un drept real.

Municipiul nu a utilizat prerogativele legale pentru verificarea obligațiilor concesionarului și pentru rezilierea contractului la momentul oportun.

În timpul auditului, prin Adresa nr. 29762 din 3 iulie 2025, reprezentantul societății a fost invitat la discuții. Ulterior, prin Adresa nr. 35591 din 12 august 2025, societatea a fost înștiințată despre rezilierea contractului de concesiune începând cu 31 decembrie 2025.

Auditul a mai evidențiat faptul că Standardul 14 privind contabilitatea și raportarea financiară este doar parțial implementat la nivelul municipiului.

La Direcția de Asistență Socială s-a constatat că unele proceduri interne făceau trimitere la legi ieșite din vigoare, iar condițiile de eligibilitate din legislația actuală nu erau preluate integral.

Prin scrisoarea transmisă managementului, Curtea de Conturi a recomandat respectarea strictă a prevederilor privind transmiterea situațiilor financiare, actualizarea procedurilor operaționale și elaborarea unui regulament complet pentru acordarea beneficiilor sociale.

Compartimentul de audit intern al municipiului funcționează în subordinea directă a primarului și are două posturi ocupate.

Potrivit Curții de Conturi, recomandările formulate în urma auditului pe anul 2023 au fost implementate integral, conform Raportului de follow-up nr. 7899 din 31 ianuarie 2025.

Curtea de Conturi subliniază că responsabilitatea întocmirii și prezentării situațiilor financiare revine conducerii entității auditate. Aceasta trebuie să asigure desfășurarea operațiunilor în conformitate cu prevederile legale și să mențină un control intern adecvat pentru prevenirea denaturărilor semnificative.

Raportul asupra situațiilor financiare consolidate ale municipiului Miercurea Ciuc pentru anul 2024 confirmă existența unor erori contabile cu impact semnificativ, corectate parțial în timpul misiunii de audit.

Opinia cu rezerve exprimată de Curtea de Conturi reflectă deficiențe sistemice în evidența contabilă, în gestionarea patrimoniului și în aplicarea controlului intern managerial.