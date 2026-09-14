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Contestațiile la deciziile de pensionare. Schimbări importante

Contestațiile la deciziile de pensionare. Schimbări importanteSursa foto: pixabay.ro
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Din cuprinsul articolului

Casa teritorială de pensii va avea obligația să reanalizeze dosarul și să răspundă motivat în termen de 45 de zile în cazul contestării unei decizii de pensionare, potrivit unui proiect de lege adoptat luni de Senat.

Propunerea legislativă modifică articolul 127 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și stabilește o procedură administrativă prealabilă pentru contestarea deciziilor emise de casele teritoriale de pensii.

Casa de pensii trebuie să răspundă în 45 de zile

Potrivit proiectului adoptat, decizia de pensionare poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, printr-o procedură administrativă adresată casei teritoriale de pensii care a emis decizia.

„Aceasta are obligația de a reanaliza dosarul de pensie și de a comunica un răspuns motivat în termen de 45 de zile de la data înregistrării contestației”, prevede proiectul.

În același timp, termenul de 45 de zile pentru sesizarea instanței se suspendă pe durata procedurii administrative prealabile, din momentul înregistrării contestației și până la comunicarea răspunsului motivat.

Calcul pensie

Sursă foto: ChatGPT

Când poate fi sesizată instanța

Dacă reprezentanții casei teritoriale de pensii nu transmit un răspuns în termenul legal sau dacă răspunsul este considerat nesatisfăcător, titularul drepturilor se poate adresa direct instanței competente.

În acest caz, termenul de 45 de zile pentru sesizarea instanței se calculează de la expirarea termenului în care casa de pensii trebuia să răspundă sau, după caz, de la data comunicării răspunsului.

Deciziile contestate în termenele prevăzute de proiect devin definitive.

O singură contestație pentru aceleași motive

Pentru accelerarea procedurii și evitarea litigiilor repetitive, proiectul prevede că, pentru același dosar de pensie și aceleași elemente de fapt și de drept, poate fi formulată o singură contestație administrativă prealabilă.

Titularul drepturilor va trebui să includă în această contestație toate obiecțiile, perioadele de stagiu de cotizare contestate și adeverințele disponibile.

Există însă și situații în care o nouă contestație poate fi formulată sau acțiunea aflată în instanță poate fi completată.

Printre acestea se numără descoperirea unor erori materiale evidente de calcul sau de introducere a datelor, imputabile exclusiv casei teritoriale de pensii, precum și apariția unor documente noi care dovedesc stagii de cotizare sau venituri suplimentare și care nu au putut fi depuse anterior din motive obiective, independente de voința solicitantului.

Senatul este primul for sesizat în cazul acestui proiect de lege, iar Camera Deputaților este for decizional.

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