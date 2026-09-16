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Europa League. Omonia Nicosia a învins-o pe Celta Vigo cu 1-0. Ionuț Radu, integralist

Europa League. Omonia Nicosia a învins-o pe Celta Vigo cu 1-0. Ionuț Radu, integralistSursa foto: Facebook/Omonia Nicosia
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Din cuprinsul articolului

Omonia Nicosia a învins-o pe Celta Vigo cu 1-0, miercuri seara, pe teren propriu, în prima etapă a competiției de fotbal Europa League. Portarul român Ionuț Radu a fost integralist la formația spaniolă.

Campioana Ciprului a marcat golul victoriei în minutul 88, prin slovenul Jure Balkovec, care a înscris cu un șut la colțul scurt. Ionuț Radu a avut trei intervenții la șuturile de la distanță expediate de Duverne, Andreou și Ewandro.

La Omonia Nicosia, Florin Tănase a fost introdus pe teren în minutul 90+4.

Echipa care a eliminat Universitatea Craiova, învinsă la Erevan

Într-o altă partidă disputată miercuri, Ararat-Armenia, formație care a eliminat-o pe Universitatea Craiova în play-off, a pierdut pe teren propriu, la Erevan, cu Sparta Praga, scor 1-4.

Sparta Praga a deschis scorul în minutul 20, prin norvegianul Tobias Guddal, care a reușit dubla două minute mai târziu.

Columbianul John Mercado a înscris pentru 3-0 în minutul 53, iar Patrik Vydra a dus scorul la 4-0 în minutul 71. Golul de onoare al gazdelor a fost marcat de Bruno Wilson, în minutul 55.

Sparta Praga a învins-o și pe Universitatea Craiova în sezonul trecut de Conference League, cu 2-1, în partida disputată la Craiova.

Meciurile programate miercuri seara

De la ora 22:00 sunt programate următoarele partide:

AC Milan – Benfica Anderlecht – Lyon Bayer Leverkusen – NK Celje Hapoel Beer Sheva – Dinamo Zagreb, pe Stadionul Giulești din București Olympiakos Pireu – Jagiellonia Bialystok Sturm Graz – Rennes Sunderland – AZ Alkmaar

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22:30 - Europa League. Omonia Nicosia a învins-o pe Celta Vigo cu 1-0. Ionuț Radu, integralist

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