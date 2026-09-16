Viceprim-ministrul Republicii Moldova pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a declarat miercuri că Chișinăul speră să se numere printre țările candidate care vor primi o foaie de parcurs pentru continuarea procesului de aderare la Uniunea Europeană, după mesajul transmis de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Gherasimov a salutat anunțul șefei Comisiei Europene privind pregătirea unor foi de parcurs pentru țările candidate care avansează rapid în procesul de aderare și a spus că acesta reprezintă „un semnal politic important, care arată că eforturile țărilor care efectuează reforme sunt recunoscute”.

„Comisia Europeană a apreciat în repetate rânduri progresele Republicii Moldova, iar noi sperăm ca țara noastră să se numere printre cele care vor primi o asemenea foaie de parcurs. Pentru Moldova, aceasta ar aduce mai multă claritate și predictibilitate și ne-ar ajuta să ne concentrăm și mai bine eforturile și resursele pe realizarea acestui obiectiv național”, a transmis Gherasimov într-o postare pe Facebook.

Potrivit oficialei moldovene, documentul ar urma să stabilească priorități clare, termene și rezultate concrete pentru implementarea reformelor și să ofere o imagine mai clară asupra etapelor următoare ale procesului de aderare.

Gherasimov a precizat însă că o astfel de foaie de parcurs nu ar stabili în avans data aderării Republicii Moldova la UE și nici ritmul negocierilor.

„Ele rămân legate de progresele și reformele realizate de fiecare țară”, a transmis viceprim-ministrul moldovean.

Gherasimov a mai menționat că o procedură similară a fost utilizată pentru valurile precedente de extindere a Uniunii Europene.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri, în Parlamentul European, în discursul privind Starea Uniunii Europene, că UE trebuie să recâștige „inima europenilor” și să consolideze sentimentul de apartenență la o comunitate europeană mai largă.

În discurs, von der Leyen a indicat în mod explicit Republica Moldova, Ucraina și țările din Balcanii de Vest ca exemple de state apropiate de Uniunea Europeană în care ideea europeană este în continuare vie, notează Radio Chișinău.