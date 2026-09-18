Mirel Curea susține că desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru îi pune pe PNL și USR într-o situație politică dificilă, deși cele două partide l-au susținut în ultimele luni pentru conducerea Guvernului. Jurnalistul consideră că liberalii și useriștii se confruntă acum cu două scenarii complicate: respingerea unui Guvern condus de propriul candidat sau instalarea unui Executiv care ar urma să se confrunte cu opoziția PSD și AUR.

Mirel Curea susține că în interiorul PNL și USR există nemulțumiri după decizia luată de Nicușor Dan și interpretează desemnarea drept o mișcare care complică poziția celor două partide indiferent de rezultatul votului din Parlament.

„O serie de liberali și de useriști sunt fierți și consideră că Nicușor Dan le-a dat șah. Par a se fi prins că dacă guvernul Mureșan nu trece, pică de proști, iar dacă trece, PSD și AUR îi vor rupe cu opoziția. Au dreptate, nu-i pot contrazice cu nimic, ba chiar aș spune că nu este doar „șah”, ci chiar „mat”.”

Jurnalistul își construiește argumentul pornind de la faptul că Siegfried Mureșan nu este o variantă apărută odată cu ultima rundă de consultări de la Cotroceni. PNL, USR și UDMR îl propuseseră oficial pentru funcția de premier în luna iunie, iar PNL a continuat să îl prezinte drept candidatul său inclusiv în septembrie. Din acest motiv, Mirel Curea întreabă de ce desemnarea candidatului susținut de cele două formațiuni ar fi privită acum drept o mișcare politică făcută împotriva lor.

„Am însă o întrebare: De ce PNL și USR îl țin de câteva luni în vitrină pe Mureșan, ca fiind propunerea lor de premier ideal, dacă acum consideră că Nicușor Dan face mișto de ei?”

Pentru a susține această contradicție pe care spune că o vede între pozițiile anterioare și reacțiile actuale, Mirel Curea amintește declarațiile făcute de liderii PNL și USR în perioada în care candidatura lui Siegfried Mureșan era promovată de cele două formațiuni. În cazul PNL, Curea citează declarația lui Ilie Bolojan referitoare la experiența lui Siegfried Mureșan în gestionarea banilor europeni:

„Este o propunere care se bazează pe experienţa dânsului în ceea ce priveşte gestionarea fondurilor europene”.

Mirel Curea amintește și poziția exprimată de președintele USR, Dominic Fritz, despre posibilitatea ca Siegfried Mureșan să formeze un Executiv.

„România are nevoie de un guvern plin, iar Mureşan poate strânge în jurul său un guvern funcţional.”

Un alt argument invocat de Mirel Curea este chiar decizia oficială prin care PNL, USR și UDMR au convenit să meargă împreună cu Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Jurnalistul reproduce formularea prin care candidatura a fost prezentată public:

„PNL, USR şi UDMR înaintează o propunere comună pentru funcţia de prim-ministru al României în persoana europarlamentarului Siegfried Mureşan".

Propunerea comună a fost anunțată pe 26 iunie și a rămas în discuțiile politice din lunile care au urmat. După respingerea Guvernului Adrian Veștea, PNL, USR și UDMR l-au susținut pe Mureșan, în timp ce PSD a mers cu propria variantă pentru funcția de premier. Pornind de la aceste poziții publice, Mirel Curea susține că sprijinul repetat acordat lui Mureșan face dificil de explicat eventualele nemulțumiri provocate acum de desemnarea sa.

„Nu mai insist, au făcut toți nenumărate anunțuri, că ei merg pe Mureșan, și doar Mureșan, și numai Mureșan.” La finalul postării, Mirel Curea formulează în termeni duri întrebarea prin care pune sub semnul întrebării strategia urmată până acum de cele două partide: „Sunt doar proști, sau au jucat la cacialma și cacialmaua le-a ricoșat în bot?”