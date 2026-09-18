Bătălia diplomatica pentru succesiunea la conducerea Organizației Națiunilor Unite (ONU) a atins un nou punct de cotitură. Rebeca Grynspan, fostă vicepreședintă a Republicii Costa Rica, a reușit să obțină un ușor avantaj în competiția pentru funcția de secretar general al ONU. Evoluția a avut loc în cadrul celui de-al treilea vot orientativ derulat în Consiliul de Securitate, conform datelor furnizate de o sursă diplomatică pentru AFP.

În prezent, opt candidați – cinci femei și trei bărbați – își dispută poziția ocupată de portughezul Antonio Guterres, în vârstă de 77 de ani. Acesta își va încheia oficial al doilea mandat de cinci ani la data de 31 decembrie, lăsând în urmă o organizație profund divizată și confruntată cu multiple crize globale.

Scrutinul s-a desfășurat cu ușile închise și constituie doar o etapă preliminară în procesul complex de selecție. Cei 15 membri ai Consiliului de Securitate au acordat fiecărui candidat, de mod anonim, una dintre cele trei opțiuni disponibile: "încurajez", "descurajez" sau "fără opinie".

Conform informațiilor furnizate de sursa diplomatică, Rebeca Grynspan a acumulat 9 mențiuni "încurajez", 5 "descurajez" și un vot "fără opinie". Este pentru a doua oară când fostul demnitar din Costa Rica se situează pe primul loc, după ce s-a impus și la primul scrutin desfășurat în luna iulie.

În vârstă de 70 de ani, Grynspan s-a retras recent din funcția de conducere a Agenției ONU pentru comerț și dezvoltare (Cnuced), pe care a coordonat-o timp de peste patru ani, pentru a se dedica campaniei electorale. Din această poziție, diplomatul a jucat un rol cheie în anul 2022, negociind cu Moscova și Kievul "Inițiativa Mării Negre" destinată facilitării exporturilor de cereale ucrainene în contextul războiului.

Pozitia secundă la votul de vineri i-a revenit reprezentantei din Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett. Fostul ministru de externe în vârstă de 53 de ani a obținut 8 mențiuni "încurajez", 6 "descurajez" și o abținere de tip "fără opinie". Aceasta dominase votul indicativ anterior, organizat de Consiliul de Securitate în luna august.

Olara Otunnu (Uganda), fost secretar general adjunct al ONU și reprezentant special pentru copii și conflicte armate, cu un scor de (5-7-3);

Rafael Grossi (Argentina), actualul conducător al Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA), cu (5-8-2);

Macky Sall, fostul președinte al Senegalului, care a obținut (5-9-1).

Procedura de selecție ar putea continua timp de câteva săptămâni. Pentru a fi desemnat câștigător, un candidat trebuie să întrunească sprijinul a cel puțin nouă țări membre și să nu înregistreze niciun vot negativ (veto) din partea celor cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate: Statele Unite ale Americii, Rusia, China, Franța și Regatul Unit.

Tradiția geografică de rotație între continente, deși nu are un caracter obligatoriu, plasează de această dată America Latină în poziția de a revendica postul. Aceastăcutumă explică prezența majoritară a candidaților proveniți din această regiune. În paralel, numeroase state membre exercită presiuni diplomatice pentru numirea, în premieră istorică, a unei femei la conducerea comunității internaționale.

Odată ce Consiliul de Securitate va ajunge la un consens asupra unei opțiuni, numele candidatului va fi înaintat Adunării Generale a ONU, care validează de regulă propunerea primită.

Această etapă de tranziție survine într-un moment extrem de delicat pentru Organizația Națiunilor Unite. Instituția traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa, fiind marcată de escaladarea conflictelor armate la nivel global, de blocaje politice în Consiliul de Securitate și de probleme financiare severe.

Desfășurarea procesului de vot precede summitul anual al ONU, programat să debuteze marți la New York, eveniment la care sunt așteptați aproximativ 150 de șefi de stat și de guvern.