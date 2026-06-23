Schimbările climatice severe lovesc din plin marile metropole europene, iar capitala Regatului Unit se confruntă în această perioadă cu un val de căldură extremă, conform DPA.

În acest context alarmant, secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a lansat un semnal de alarmă puternic în cadrul Săptămânii Acţiunii Climatice de la Londra. Oficialul a avertizat că omenirea nu mai poate continua să se bazeze pe combustibilii fosili, o strategie care accelerează dezastrele ecologice globale.

Pentru a ilustra gravitatea situației din Marea Britanie, șeful ONU a făcut o paralelă simbolică cu literatura clasică, amintind de celebrul roman al lui Charles Dickens, „A Tale Of Two Cities” („Poveste despre două oraşe”).

În cadrul evenimentului din capitala britanică, Antonio Guterres a explicat că actuala conjunctură internațională pune omenirea în fața unei realități dure, marcată de probleme interconectate.

„Criza aduce claritate, iar aici, la Londra - oraşul lui Dickens - este clar că lumea noastră se confruntă cu o 'poveste a două crize'”, a declarat secretarul general al ONU.

Oficialul a subliniat că cele două mari provocări ale prezentului, deși par fenomene independente la o primă vedere, își au rădăcinile în aceeași industrie poluantă.

„O criză climatică ne împinge tot mai mult spre temperaturi tot mai ridicate şi tot mai aproape de puncte de cotitură catastrofale, iar o criză energetică expune nebunia unei lumi dependente de hidrocarburi. La prima vedere, aceste crize pot părea separate, dar ele au aceeaşi origine distructivă: combustibilii fosili”, a adăugat el.

Discursul liderului mondial vine în momentul în care Regatul Unit traversează o perioadă de caniculă fără precedent pentru această perioadă a anului. Temperaturile extreme au generat îngrijorări majore privind funcționarea transporturilor, activitatea în școli și la locurile de muncă, dar mai ales cu privire la sănătatea populației.

Meteorologii estimează că noile valori termice vor depăși cu câteva grade recordul istoric al lunii iunie, înregistrat în anul 1976. Acest fenomen este amplificat de un dom de căldură instalat peste Europa de Vest, un efect direct al activităților umane poluante.

„Londra nu doar ne cheamă. Se coace”, a punctat secretarul general al ONU, făcând referire la aerul irespirabil din metropolă.

Situația riscă să devină și mai critică odată cu instalarea fenomenului meteorologic El Nino, recunoscut pentru efectele sale de încălzire globală. Antonio Guterres a avertizat că haosul climatic „se accelerează sub ochii noştri”, iar evoluțiile din această vară riscă „să ne dărâme casa”, amplificând impactul fenomenelor extreme deja existente.

Pe lângă provocările de mediu, planeta este marcată și de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, care mențin o volatilitate ridicată pe piețele internaționale, determinând creșterea prețurilor la petrol și gaze. Potrivit șefului ONU, atât problemele de mediu, cât și cele economice au rezolvare prin aceeași strategie.

Antonio Guterres a afirmat că aceste două crize „necesită acelaşi răspuns” - şi anume, „o tranziţie rapidă şi echitabilă către energia curată şi o intensificare a eforturilor de adaptare, rezilienţă şi justiţie climatică pentru cei care se confruntă deja cu efectele negative ale schimbărilor climatice”.

În acest sens, secretarul general a anunțat lansarea unei noi inițiative de transparență ecologică ce folosește inteligența artificială. El a solicitat marilor companii tehnologice să își publice datele privind amprenta de carbon, de apă și de teren, dar și să își alimenteze centrele de date exclusiv cu energie regenerabilă.

Totodată, guvernele lumii au fost îndemnate să ia măsuri ferme împotriva emisiilor de metan. Guterres a atras atenția că angajamentele voluntare nu mai sunt suficiente pentru a frâna încălzirea globală pe termen scurt.

Deși Acordul de la Paris din 2015 stabilea ca obiectiv limitarea creșterii temperaturii globale la 1,5°C peste nivelurile preindustriale, comunitatea științifică avertizează că acest prag critic va fi depășit în perioada următoare.

„Sarcina care ne stă în faţă este să limităm strict depăşirea acestei limite, să-i scurtăm durata şi să reducem temperaturile sub creşterea de +1,5°C cât mai repede posibil”, a explicat înaltul oficial.

Fiecare zecime de grad acumulată peste acest prag crește riscul activării unor transformări ireversibile la nivelul întregii planete.

„Fiecare fracţiune de grad contează. Fiecare moment contează. Pentru că, cu cât depăşirea este mai mare şi mai îndelungată, cu atât este mai mare riscul de a depăşi punctele de inflexiune planetare care declanşează schimbări ireversibile”, a adăugat secretarul general al ONU.

Conform unui raport recent realizat de Consiliul științific consultativ al ONU, ignorarea acestor limite va avea consecințe devastatoare: dispariția recifelor de corali, accelerarea topirii calotelor glaciare cu creșterea consecutivă a nivelului mărilor, transformarea pădurii amazoniene în savană și perturbarea circuitelor oceanice care reglează clima globală.

„Punctele de inflexiune ale Pământului sunt ca obiectele din oglinda retrovizoare a unei maşini. Sunt mult mai aproape decât par”, a avertizat el.

Antonio Guterres a subliniat că actualele conflicte armate au demonstrat fragilitatea sistemului energetic global, provocând un recul major în economiile țărilor vulnerabile, afectate acum de datorii și crize alimentare.

Secretarul general al ONU a afirmat că războiul din Orientul Mijlociu „a declanşat cel mai grav şoc energetic din toate timpurile”, care se traduce, de asemenea, printr-un şoc al datoriei, al alimentelor şi al dezvoltării pentru multe ţări mai sărace.

Sistemul actual, dependent de resurse finite și geopolitic instabile, s-a dovedit a fi complet neviabil pe termen lung.

„Aceste crize gemene au scos la iveală încă o dată limitele unui model de dezvoltare depăşit - un model alimentat de combustibili fosili, în care un singur conflict poate perturba aprovizionarea globală cu energie, iar un singur punct de strangulare poate determina o creştere vertiginoasă a preţurilor”, a spus el.

În încheierea discursului său, liderul ONU a oferit o concluzie fermă, dar și o direcție de urmat pentru statele lumii.

„Lecţia este clară - acest model nu are viitor”, a adăugat el.

„Nu putem miza în continuare pe un sistem bazat pe combustibili fosili, care alimentează atât criza climatică, cât şi criza energetică”, a explicat secretarul general al ONU.