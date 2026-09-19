Chelsea a suferit un nou pas greșit în Premier League. Echipa pregătită de Xabi Alonso a fost învinsă cu 3-0 de Brentford, în deplasare, în partida care a deschis etapa a cincea a campionatului englez. „Albinele” au rezolvat meciul în ultima jumătate de oră, după o primă repriză echilibrată.

Chelsea a avut un început perfect de sezon, cu două victorii în primele două etape, însă formația londoneză nu a reușit să mențină același ritm. Meciul cu Brentford a confirmat dificultățile din ultima perioadă, iar echipa lui Xabi Alonso a plecat fără niciun punct.

Cele două formații au intrat la pauză la egalitate, 0-0. Chelsea a avut o posesie ușor superioară, 54%, însă Brentford a fost mai activă în ceea ce privește numărul total de șuturi.

Gazdele au expediat șapte șuturi în prima repriză, față de patru ale lui Chelsea, în timp ce ambele echipe au avut câte două execuții cadrate.

Echilibrul s-a rupt însă după pauză, iar Brentford a profitat de problemele adversarei.

Jaidon Anthony a deschis scorul în minutul 61 și a dat startul unei perioade excelente pentru Brentford. Jucătorii de la Chelsea au încercat să revină în joc și a căutat golul egalizator, însă ofensiva londonezilor nu a reușit să creeze suficiente ocazii clare.

În minutul 83, Igor Thiago a înscris pentru 2-0 și a complicat definitiv misiunea formației lui Xabi Alonso. Brentford nu s-a oprit aici, iar Fabio Carvalho, introdus pe teren cu puțin timp înainte, a punctat în al patrulea minut al prelungirilor.

S-a terminat 3-0 pentru Brentford, care a obținut o victorie importantă în fața lui Chelsea.

În urma rezultatului, Chelsea rămâne cu șapte puncte după primele cinci etape. Brentford ajunge la nouă puncte și urcă provizoriu pe locul al treilea în clasamentul Premier League, șapte dintre punctele sale fiind obținute pe teren propriu.

Pentru Xabi Alonso, începutul mandatului la Chelsea devine astfel tot mai complicat, după ce echipa londoneză a pierdut din ritmul arătat la debutul sezonului.