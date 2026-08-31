Malick Yalcouye a marcat duminică primul său gol în Premier League, în partida dintre Chelsea și Brighton, însă reușita mijlocașului ivorian a ajuns să fie eclipsată pe rețelele sociale de comentariile privind vârsta sa. La 20 de ani, fotbalistul a devenit ținta unor ironii legate de aspectul fizic, iar clubul la care și-a început formarea a reacționat public.

Brighton a pierdut meciul de pe terenul lui Chelsea cu 4-3, după ce gazdele conduceau cu 3-0 în minutul 32. Yalcouyé a înscris unul dintre golurile echipei sale și a contribuit la revenirea formației în repriza secundă.

În urma meciului, imaginile cu golul lui Malick Yalcouyé au fost distribuite pe rețelele sociale, iar o parte dintre comentarii nu s-au concentrat asupra execuției fotbalistului, ci asupra aspectului său fizic.

Unii utilizatori au pus la îndoială vârsta declarată a jucătorului, în special din cauza faptului că acesta este deja chel. Printre comentariile publicate s-au numărat afirmații precum „Nu se poate să aibă 20 de ani”, „E bunicul cuiva” sau „Are 20 de ani de 20 de ani”.

Comentariile au determinat clubul ASEC Mimosas, formația din Coasta de Fildeș la care Yalcouyé s-a format, să reacționeze.

Clubul a distribuit pe platforma X mai multe fotografii de arhivă cu Malick Yalcouyé, realizate în perioada în care acesta a făcut parte din academia ASEC Mimosas.

Imaginile acoperă anii 2018-2023 și urmăresc evoluția fotbalistului din perioada junioratului. Clubul a transmis că documentele din arhivă oferă o perspectivă asupra parcursului său și a respins astfel speculațiile apărute în mediul online.

„Să ne îndepărtăm de polemicile inutile şi de dezbaterile nesănătoase. Imaginile, arhivele şi parcursul lui Malick vorbesc mai bine decât orice speculaţii”, a transmis ASEC Mimosas.

Fotografiile publicate de club îl prezintă pe Yalcouyé în diferite etape ale formării sale, de la perioada petrecută în academia ASEC Mimosas până la parcursul care l-a dus în fotbalul european și, ulterior, în Premier League.

Malick Yalcouyé s-a născut la 18 noiembrie 2005, în Mali, și a crescut în Coasta de Fildeș. A început să joace fotbal în 2010, la centrul de tineret Étoiles de Sahel Abobo. În 2018, a ajuns la ASEC Mimosas, unde a rămas până în 2023.

Debutul său în fotbalul profesionist a venit în februarie 2024, la 18 ani, când a evoluat pentru formația suedeză IFK Göteborg.

Câteva luni mai târziu, Brighton l-a transferat pentru aproximativ cinci milioane de euro. Înainte de a se impune în lotul formației engleze, mijlocașul a fost împrumutat în ultimele două sezoane la Sturm Graz și Swansea City.

Reușita de pe terenul lui Chelsea reprezintă primul gol înscris de Malick Yalcouyé în Premier League. Brighton a avut un start dificil în partida de duminică și era condusă cu 3-0 după primele 32 de minute. Golul lui Yalcouyé a contribuit la revenirea oaspeților, însă Chelsea a reușit în cele din urmă să se impună cu 4-3.

La final, performanța individuală a mijlocașului a fost însoțită de o discuție online privind vârsta sa, iar reacția ASEC Mimosas a readus în atenție parcursul documentat al fotbalistului.

Controversele online privind vârsta unor fotbaliști africani nu sunt un fenomen nou.

Un caz similar l-a vizat și pe ivorianul Yan Diomandé, care a fost criticat de unii internauți după transferul la Real Madrid. Aceștia au pus sub semnul întrebării vârsta sa de 19 ani și au susținut, fără prezentarea unor dovezi, că aceasta ar fi fost falsificată pentru a-i amplifica perspectiva de dezvoltare ca fotbalist.

În cazul lui Malick Yalcouyé, ASEC Mimosas a răspuns speculațiilor prin publicarea fotografiilor din arhiva proprie, care documentează perioada în care jucătorul s-a aflat în cadrul academiei clubului.