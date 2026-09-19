România se află printre țările europene în care perioada estimată petrecută la pensie este cea mai scurtă, potrivit unei analize Euronews. Un bărbat din România este estimat să trăiască mai puțin de 16 ani după vârsta de pensionare, în timp ce pentru femei perioada ajunge la 19,1 ani, ambele valori fiind sub media Uniunii Europene.

Analiza arată diferențe importante între statele europene, atât în ceea ce privește vârsta la care oamenii se pensionează, cât și speranța de viață. În UE, în 2024, vârsta medie de pensionare era de 64,7 ani pentru bărbați și 64 de ani pentru femei.

Raportat la speranța de viață la vârsta de pensionare, un bărbat european avea o perioadă estimată de 18,4 ani după ieșirea la pensie, iar o femeie de 21,8 ani.

Pentru România, diferența față de media UE este vizibilă în cazul ambelor sexe. Euronews estimează că bărbații români au mai puțin de 16 ani de viață după vârsta de pensionare, în timp ce femeile ajung la 19,1 ani.

În cazul bărbaților, România se află în același grup cu Bulgaria, Ungaria, Letonia și Lituania, toate cu valori sub 16 ani. La nivelul celor 32 de țări europene analizate, Bulgaria și Ungaria au cele mai mici valori, de 14,7 ani. La polul opus se află Turcia, cu 27,3 ani estimați pentru bărbați.

Pentru femei, perioada estimată în România este, de asemenea, sub 20 de ani. Doar Ungaria are o valoare mai mică, de 18,6 ani, în timp ce Bulgaria ajunge la 18,8 ani. În Turcia, femeile au cea mai lungă perioadă estimată după pensionare, de 34,5 ani.

Datele evidențiază o diferență consistentă între femei și bărbați. La nivelul Uniunii Europene, femeile sunt estimate să trăiască în medie cu 3,4 ani mai mult după atingerea vârstei de pensionare.

În România, diferența este de peste patru ani. Aceasta este influențată de două elemente principale: vârsta de pensionare și speranța de viață. Euronews subliniază că în statele europene vârstele de pensionare diferă, iar speranța de viață nu evoluează uniform de la o țară la alta.

Datele Eurostat confirmă diferența importantă de speranță de viață dintre femei și bărbați în România. În 2024, speranța de viață la naștere era de aproximativ 72,8 ani pentru bărbați și 80,3-80,4 ani pentru femei. La nivelul UE, valorile erau de 78,9 ani pentru bărbați și 84,1 ani pentru femei.

Un alt indicator relevant este speranța de viață la naștere. Potrivit Eurostat, România a ajuns în 2024 la aproximativ 76,5-76,6 ani, în timp ce media Uniunii Europene a fost de 81,5 ani. Diferența rămâne astfel de aproximativ cinci ani.

Totuși, datele arată și o evoluție pozitivă pe termen lung. Între 2004 și 2024, speranța de viață la naștere a crescut în România cu aproximativ 5,1 ani. În 2024, România a înregistrat și una dintre cele mai mari creșteri față de nivelul din 2019, de aproximativ un an.

Indicatorul prezentat de Euronews nu trebuie interpretat ca o durată garantată a perioadei în care fiecare persoană va încasa pensie. Calculul pornește de la speranța de viață corespunzătoare vârstei de pensionare din fiecare țară.

Prin urmare, rezultatul reprezintă o estimare statistică. El presupune, între altele, îndeplinirea condițiilor necesare pentru obținerea pensiei. În plus, o parte dintre persoane continuă să lucreze și după atingerea vârstei legale de pensionare.

Există și o diferență între vârsta legală de pensionare și momentul în care oamenii părăsesc efectiv piața muncii. În UE, în 2024, vârsta medie efectivă de ieșire din activitate era de 63,8 ani pentru bărbați și 62,9 ani pentru femei, sub vârstele medii de pensionare de 64,7, respectiv 64 de ani.

În România, această distincție este importantă și în contextul modificărilor sistemului de pensii. Reforma adoptată în 2023 și aplicată din septembrie 2024 prevede creșterea treptată a vârstei standard de pensionare a femeilor până la 65 de ani în 2035, urmând ca ulterior evoluția să fie corelată cu speranța de viață.

OECD notează, de asemenea, că vârsta medie la care românii au primit pentru prima dată o pensie pentru limită de vârstă era de 59,5 ani în 2023, față de 61,3 ani la nivelul mediei UE.