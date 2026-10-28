Populația României după domiciliu a ajuns la 21,56 milioane de persoane la 1 iulie 2026, în scădere cu 0,5% față de aceeași dată a anului trecut, potrivit datelor publicate miercuri, 28 octombrie, de Institutul Național de Statistică (INS). În același timp, diferența dintre numărul persoanelor vârstnice și cel al copiilor continuă să crească, pe fondul accentuării îmbătrânirii demografice.

Datele provizorii arată că populația de cel puțin 65 de ani a ajuns la aproximativ 4,10 milioane de persoane, în timp ce grupa de vârstă 0-14 ani număra circa 2,94 milioane. Astfel, România avea 139,2 persoane vârstnice la fiecare 100 de persoane tinere, față de 135,4 în iulie 2025. Evoluția indică o schimbare a structurii pe vârste, cu implicații pentru piața muncii, sistemul de pensii și serviciile de sănătate.

La 1 iulie 2026, populația cu domiciliul în mediul urban era de 11,88 milioane de persoane, reprezentând 55,1% din total. Numărul acestora a scăzut cu 0,9% față de aceeași perioadă din 2025.

În mediul rural locuiau, potrivit domiciliului înregistrat, aproximativ 9,67 milioane de persoane. Scăderea anuală a fost de numai 0,02%, mult mai redusă decât cea consemnată în mediul urban.

Aceste cifre descriu populația după domiciliu, un indicator statistic care nu trebuie confundat cu populația rezidentă, calculată în funcție de locul în care oamenii trăiesc în mod obișnuit. Cele două măsurători pot oferi rezultate diferite, inclusiv în contextul migrației interne și internaționale.

Potrivit INS, fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat într-un singur an. Ponderea persoanelor de 65 de ani și peste a crescut cu 0,3 puncte procentuale, în timp ce ponderea copiilor și adolescenților cu vârste între 0 și 14 ani a scăzut cu 0,1 puncte procentuale.

Indicele de îmbătrânire demografică a urcat de la 135,4 la 139,2 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere. Cu alte cuvinte, diferența dintre cele două grupe de vârstă s-a mărit, iar populația vârstnică este tot mai numeroasă în raport cu generațiile tinere.

Această evoluție poate amplifica presiunile asupra sistemului public de pensii și asupra serviciilor medicale și de îngrijire pe termen lung. În același timp, reducerea ponderii generațiilor tinere poate influența, în anii următori, disponibilitatea forței de muncă și necesarul de personal din diferite sectoare economice.

Statisticile publicate de INS arată că vârsta medie a populației după domiciliu a fost de 43,4 ani la 1 iulie 2026, cu 0,3 ani peste nivelul din anul precedent. Vârsta mediană a ajuns la 44,5 ani, în creștere cu 0,5 ani.

Grupa de vârstă 45-49 de ani deținea cea mai mare pondere în totalul populației, respectiv 8,6%. Aceasta reprezenta 9% din populația masculină și 8,2% din cea feminină.

În rândul copiilor, diferențele dintre grupele de vârstă indică o bază demografică mai redusă la vârstele cele mai mici. Copiii cu vârste între 0 și 4 ani reprezentau 3,9% din populație, sub ponderile înregistrate de grupele 5-9 ani, de 4,9%, și 10-14 ani, de 4,8%.

La începutul lunii iulie 2026, populația feminină după domiciliu era de aproximativ 11,04 milioane de persoane, iar cea masculină, de 10,50 milioane.

Comparativ cu 1 iulie 2025, numărul femeilor a scăzut cu 54.300, iar cel al bărbaților, cu 59.600. Femeile reprezentau 51,3% din populația totală, potrivit datelor statistice.

Scăderile înregistrate în ambele categorii se înscriu în tendința generală evidențiată de INS. Totuși, datele privind populația după domiciliu nu permit, singure, stabilirea cauzelor exacte ale reducerii numărului de persoane. Pentru o evaluare completă sunt necesare și date privind nașterile, decesele și migrația.

Statisticile pentru 1 iulie 2026 evidențiază două tendințe principale: reducerea populației după domiciliu și creșterea ponderii persoanelor vârstnice în raport cu generațiile tinere. În paralel, vârsta medie și cea mediană continuă să crească.

Evoluția structurii pe vârste reprezintă un indicator important pentru planificarea politicilor publice, de la educație și ocuparea forței de muncă până la pensii și servicii medicale. Pentru a înțelege amploarea schimbărilor demografice, datele trebuie analizate împreună cu indicatorii privind populația rezidentă, natalitatea, mortalitatea și migrația.