Românii au redus semnificativ cantitatea de energie electrică utilizată în gospodării, în primele opt luni ale anului 2026. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), scăderea a fost de 11,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. La nivelul întregii țări, cererea finală de electricitate s-a diminuat cu 4%, în timp ce exporturile și producția internă au înregistrat creșteri.

Statisticile publicate joi de INS arată că, între 1 ianuarie și 31 august 2026, România a înregistrat un nivel al utilizării finale de energie electrică de 32,023 miliarde kWh, cu 4% mai mic decât în intervalul corespunzător din 2025.

Reduceri au fost raportate în toate sectoarele analizate, însă cele mai importante diferențe procentuale au fost înregistrate la iluminatul public și în gospodăriile populației.

Datele INS arată că energia electrică utilizată de populație a scăzut cu 11,3% în primele opt luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2025.

O diminuare și mai accentuată a fost înregistrată la iluminatul public, unde cantitatea de electricitate folosită s-a redus cu 14,2%. În sectorul economic, scăderea a fost de 1,6%.

În paralel, România a livrat peste graniță 10,514 miliarde kWh de energie electrică, cu 1,161 miliarde kWh mai mult decât în primele opt luni ale anului precedent.

Totodată, energia utilizată pentru funcționarea rețelelor și stațiilor electrice, reprezentând consumul propriu tehnologic, a ajuns la 3,627 miliarde kWh. Valoarea este cu 388,4 milioane kWh mai mare decât cea raportată pentru aceeași perioadă din 2025.

În timp ce cererea internă de energie electrică a scăzut, producția națională a înregistrat o evoluție pozitivă.

Potrivit INS, resursele totale de electricitate au ajuns la 46,164 miliarde kWh în perioada ianuarie–august 2026, în creștere cu 221,2 milioane kWh față de intervalul similar al anului trecut.

Din această cantitate, 34,342 miliarde kWh au provenit din producția internă, care a fost cu 1,022 miliarde kWh mai mare decât în 2025.

În schimb, importurile de electricitate au coborât la 11,823 miliarde kWh, ceea ce reprezintă o reducere de 800,4 milioane kWh față de primele opt luni ale anului precedent.

Evoluția producției de electricitate a fost diferită de la o sursă la alta, cele mai importante creșteri fiind înregistrate în sectorul fotovoltaic și în cel hidroenergetic.

Hidrocentralele au furnizat 9,174 miliarde kWh în primele opt luni ale anului, cu 1,092 miliarde kWh peste nivelul din 2025. Creșterea procentuală a fost de 13,5%.

Un avans important a fost înregistrat și în cazul energiei solare. Instalațiile fotovoltaice, inclusiv cele deținute de prosumatori, au generat 5,168 miliarde kWh, cu 1,674 miliarde kWh mai mult decât în perioada corespunzătoare a anului trecut.

Și producția de energie eoliană a crescut, ajungând la 4,103 miliarde kWh, cu 338,2 milioane kWh peste nivelul raportat pentru intervalul ianuarie–august 2025.

În contrast cu evoluția surselor regenerabile, energia nucleară a înregistrat o diminuare considerabilă.

Centralele nucleare au produs 5,558 miliarde kWh în primele opt luni din 2026, cu 1,526 miliarde kWh mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Scăderea a fost de 21,5%.

O evoluție descendentă a fost raportată și în cazul termocentralelor, care au generat 10,338 miliarde kWh.

Comparativ cu primele opt luni din 2025, producția termocentralelor s-a redus cu 556,3 milioane kWh, echivalentul unei scăderi de 5,1%.

Raportul INS indică și o reducere a resurselor de energie primară, care au scăzut cu 6,3% în perioada analizată.

Cantitatea totală a principalelor resurse de energie primară a fost de 20,938 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 1,413 milioane tep sub nivelul înregistrat în primele opt luni ale anului trecut.

Producția internă a reprezentat 10,499 milioane tep, în scădere cu 458.300 tep, respectiv 4,2%, comparativ cu perioada similară din 2025.

În același timp, importurile de energie primară s-au redus cu 8,4%, ajungând la 10,440 milioane tep. Diferența față de anul precedent a fost de 954.500 tep.

Datele statistice evidențiază astfel o reducere a cererii interne de electricitate, în special în gospodării, concomitent cu o creștere a producției din surse regenerabile și a exporturilor de energie electrică.