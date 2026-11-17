Prețurile la energie electrică ar putea începe să scadă din primăvara anului 2027, potrivit estimărilor prezentate de ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță. Oficialul a declarat că România urmează să pună în funcțiune noi capacități de producție și de stocare, investiții care ar putea contribui la reducerea prețurilor de pe piața angro și, ulterior, la diminuarea facturilor plătite de consumatori.

Dumitru Chisăliță a declarat la Digi24 că, potrivit prognozelor actuale, primele reduceri ale prețurilor ar putea apărea în primăvara anului viitor. Ministrul a explicat că dezvoltarea capacităților de producție și de stocare creează condițiile pentru scăderea prețurilor energiei tranzacționate pe bursă.

O asemenea evoluție ar putea influența și costurile suportate de consumatorii finali, însă reducerea facturilor nu a fost prezentată drept o certitudine.

„În momentul de față, așa cum arată prognozele, da, avem o tendință de reducere a prețurilor începând cu primăvara lui 2027”, a adăugat ministrul.

Oficialul consideră că anul 2027 ar putea aduce rezultate mai bune atât în privința capacităților energetice disponibile, cât și a prețurilor de pe piața electricității.

Ministrul Energiei a vorbit și despre investițiile în sistemele de stocare, un domeniu în care România ar putea înregistra o creștere importantă în anul următor. Potrivit estimărilor prezentate de Dumitru Chisăliță, țara noastră ar putea ajunge pe locul al treilea în ceea ce privește capacitatea de stocare în baterii, după Germania și Bulgaria.

Oficialul a afirmat că interesul investitorilor pentru acest sector este ridicat, iar numeroase proiecte se află deja în derulare.

„Există o creștere foarte mare a acestei activități, există foarte mulți investitori care derulează în momentul de față investiții în baterii. Noi prognozam acum o lună și jumătate că vom ajunge undeva la 2.000 de megawați stocare în baterii, probabil că vom depăși acest nivel, iar perspectiva anului viitor este una și mai bună”, a mai spus Dumitru Chisăliță.

Estimarea inițială de 2.000 MW ar putea fi astfel depășită, potrivit ministrului, pe fondul investițiilor aflate în desfășurare.

Dezvoltarea producției și a sistemelor de stocare reprezintă principalele argumente invocate de ministrul Energiei pentru perspectiva unor prețuri mai mici în 2027.

Noile capacități de producție ar urma să suplimenteze cantitatea de electricitate disponibilă pe piața din România, în timp ce investițiile în baterii vor permite extinderea posibilităților de stocare. Potrivit lui Dumitru Chisăliță, aceste evoluții ar putea determina scăderea prețurilor de pe piața angro începând din primăvara anului viitor.

Reducerea prețurilor de tranzacționare ar putea avea ulterior efecte și asupra facturilor achitate de consumatori.

Ministrul nu a indicat însă un procent estimat de reducere a prețurilor și nici o valoare cu care ar putea scădea facturile la energie electrică.