Comuna Vama Buzăului din județul Brașov va avea un gard electric de protecție împotriva urșilor, pe o lungime de peste 4,3 kilometri. Proiectul, în valoare de aproximativ 715.900 de lei, urmărește să reducă pătrunderea animalelor sălbatice în gospodării și să limiteze întâlnirile periculoase dintre oameni și urși.

Contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor a fost atribuit companiei Eurofence din Brașov. Potrivit documentației tehnice, noul sistem va fi realizat din plasă de sârmă și va avea două fire electrice, iar înălțimea maximă a împrejmuirii va fi de 120 de centimetri. Gardul nou va înlocui o împrejmuire de sârmă existentă.

Conform proiectului tehnic, gardul va avea o lungime exactă de 4.338 de metri liniari. Construcția va fi realizată din plasă de sârmă, la care vor fi montate două fire electrice menite să descurajeze apropierea animalelor sălbatice.

Înălțimea maximă prevăzută este de 120 de centimetri. Sistemul va fi amplasat pe traseul unei împrejmuiri existente, care va fi înlocuită cu noua structură de protecție.

Pe lângă lucrările de proiectare și execuție, administrația locală a prevăzut și 17.500 de lei pentru servicii de consultanță, organizarea procedurilor de achiziție și managementul proiectului. Acest contract a fost atribuit unei alte firme din Brașov, Clau Sewl Development, potrivit informațiilor publicate despre investiție.

Decizia administrației din Vama Buzăului vine după rezultatele raportate de autoritățile din Râșnov, unde a fost instalat un sistem similar de protecție. Gardul electric are aproximativ 9 kilometri și urmărește să împiedice accesul urșilor în zonele locuite, în special acolo unde gospodăriile se învecinează direct cu pădurea.

Potrivit declarațiilor lui Răzvan Iancu, purtătorul de cuvânt al Primăriei Râșnov, numărul apelurilor la 112 prin care era semnalată prezența urșilor a scăzut cu aproximativ 90% după instalarea gardului.

Rezultatele au fost prezentate și de Televiziunea Română, care a relatat că, în zonele protejate, aparițiile animalelor sălbatice s-au rărit considerabil.

Înainte de instalarea gardului, în lunile iunie și iulie 2025 erau înregistrate aproximativ 30 de apeluri lunar. În august, când lucrările erau încă în desfășurare, numărul sesizărilor a coborât la două, potrivit datelor prezentate de autoritățile locale din Râșnov.

Experiența de la Râșnov arată că un asemenea sistem poate reduce frecvența aparițiilor urșilor în zonele locuite, însă nu oferă protecție absolută. Animalele pot ajunge în localitate prin porți lăsate deschise, prin capetele împrejmuirii sau prin alte sectoare care nu sunt protejate.

Televiziunea Română a relatat despre cazuri în care urșii au reușit să pătrundă în oraș prin zone neacoperite de gard. De asemenea, verificarea periodică a instalației și menținerea acesteia în stare de funcționare sunt necesare pentru eficiența sistemului.

Pentru comunitățile aflate în apropierea pădurilor, astfel de investiții reprezintă o măsură preventivă de reducere a contactului dintre oameni și animalele sălbatice. Eficiența lor depinde însă de continuitatea împrejmuirii și de întreținerea corespunzătoare.

Prin instalarea celor 4,3 kilometri de gard electric, administrația locală urmărește să protejeze gospodăriile expuse intrării animalelor sălbatice din zonele împădurite.

Valoarea contractului depășește 715.000 de lei, iar soluția tehnică este inspirată de experiența unei alte localități din județul Brașov, unde autoritățile au raportat o reducere semnificativă a apelurilor de urgență privind prezența urșilor.

Rămâne de urmărit dacă rezultatele înregistrate la Râșnov se vor repeta și în Vama Buzăului, după finalizarea și punerea în funcțiune a noului sistem.