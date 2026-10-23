Un bărbat, atacat de urs în Mureș. Are plăgi muşcate la mâini

Un bărbat de aproximativ 25 de ani a fost atacat de un urs, vineri, 23 octombrie, în extravilanul localității Viișoara, județul Mureș, în timp ce se afla cu oile la păscut. Victima a suferit răni la mâini, iar două echipaje medicale au fost trimise pentru acordarea primului ajutor, a transmis ISU Mureș.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș a anunțat, vineri seară, că incidentul a fost semnalat printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Pentru intervenție au fost mobilizate două ambulanțe, una de la Detașamentul Sighișoara, cu paramedici, și alta de la SMURD Târgu Mureș, cu medic.

„Prin 112 a fost anunţat faptul că în extravilanul localităţii Viişoara, un tânăr de aproximativ 25 de ani a fost atacat de urs în timp ce era cu oile la păşunat. Au fost alocate două ambulanţe una de la Detaşamentul Sighişoara, cu echipaj de paramedici şi cealaltă de la SMURD Tg Mureş cu medic”, a transmis ISU Mureș.

Primul echipaj medical a ajuns la locuința bărbatului, unde a constatat că acesta prezenta plăgi mușcate la mâini.

Salvatorii au început acordarea primului ajutor, intervenția fiind concentrată asupra opririi sângerărilor.

„Se acordă prim ajutor pentru oprirea sângerărilor”, a mai transmis ISU Mureș.

Un alt atac de urs asupra unei persoane, relatat înaintea incidentului din Mureș, s-a produs joi, 15 octombrie, în satul Zălan, comuna Bodoc, județul Covasna. O femeie a fost atacată de animalul sălbatic în timp ce își ducea copilul la școală. Incidentul a avut loc în jurul orei 07:50, pe o stradă din localitate.

Copilul a reușit să se adăpostească în curtea unui vecin, însă mama sa a fost ajunsă din urmă de urs și doborâtă la pământ. Animalul i-a provocat răni adânci cu ghearele, la nivelul șoldului, coapsei și brațelor. Femeia a fost transportată la spital, unde a fost operată de urgență, după ce medicii au constatat că suferise inclusiv o fractură de bazin.

După incident, ursul s-a retras într-o livadă din apropiere și nu a fost găsit în timpul căutărilor. Autoritățile au montat o capcană pentru capturarea animalului, iar administrația locală a decis ca elevii din Zălan să fie transportați la școală cu microbuzul, inclusiv cei care locuiesc pe străzile mai izolate.