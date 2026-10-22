Un elev a fost transportat la spital cu o plagă la antebraț, iar un al doilea a primit îngrijiri la fața locului, după incidentul violent de la Colegiul Tehnologic „Armand Călinescu” din Pitești. Potrivit informațiilor comunicate de autorități joi, 22 octombrie, adolescentul suspectat de agresiune se afla în custodia polițiștilor.

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș, echipajul SMURD care a intervenit la liceu a evaluat doi adolescenți, ambii în vârstă de aproximativ 15 ani.

Unul dintre elevi prezenta o plagă la nivelul antebrațului drept și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale și investigații suplimentare.

Cel de-al doilea adolescent avea excoriații la nivelul membrului superior stâng. După evaluarea medicală, acesta a refuzat transportul la spital.

Până la momentul publicării acestei actualizări, nu au fost identificate informații oficiale suplimentare privind starea de sănătate a elevului transportat la unitatea medicală.

Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Pitești au fost sesizați cu privire la incident și au început cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.

Conform informațiilor, adolescentul de 15 ani suspectat că și-ar fi atacat colegii cu un obiect tăietor-înțepător se afla în custodia polițiștilor.

La intervenție au participat și jandarmi argeșeni, care au contribuit la menținerea ordinii și la desfășurarea intervenției medicale în condiții de siguranță.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs conflictul și pentru a dispune măsurile legale care se impun.

În informațiile publice consultate până la această oră nu apare o confirmare oficială privind o eventuală măsură preventivă dispusă față de minorul suspectat sau o actualizare medicală referitoare la elevul transportat la spital.

Ancheta este în desfășurare, iar eventualele noi informații privind starea elevului rănit și măsurile dispuse în acest caz urmează să fie comunicate de autorități.