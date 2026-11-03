Urs de neoprit nici de gardul electric! Un bărbat a ajuns la spital după ce a fost atacat chiar vizavi de sediul Poliției

Un nou atac de urs provoacă îngrijorare în județul Covasna. Un bărbat în vârstă de 45 de ani, din satul Filia, comuna Brăduț, a fost rănit luni, 2 noiembrie, după ce a fost atacat de un urs chiar în centrul localității, în apropierea sediului Poliției.

Incidentul s-a produs la marginea unei grădini de porumb, protejată cu gard electric. Cu toate acestea, animalul a reușit să ajungă la bărbat și să îl rănească la piciorul stâng.

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile locale, victima a fost transportată de fiul său la Spitalul din Baraolt, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale.

Primarul comunei Brăduț, Dénes Balázsi, a explicat că ursul a prins piciorul bărbatului printre firele gardului electric, provocându-i leziuni la nivelul mușchilor.

Din fericire, viața victimei nu este în pericol, iar starea acesteia este stabilă.

După producerea atacului, echipele de intervenție au început căutările în zonă, însă animalul nu a fost identificat. Acesta a fost căutat inclusiv până la pășunea din apropiere.

Autoritățile locale se tem că ursul ar putea reveni la grădina de porumb. Primarul a precizat că, în cazul în care animalul se întoarce în intravilan și manifestă comportament agresiv, comisia locală poate dispune măsurile legale de intervenție, inclusiv extragerea acestuia.

Reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Covasna au confirmat că decizia privind intervenția aparține comisiei locale.

Incidentul de la Brăduț readuce în atenție problema prezenței urșilor în apropierea localităților din județul Covasna.

Un caz similar s-a produs recent în satul Zălan, comuna Bodoc, unde o femeie a fost atacată de un urs în timp ce își ducea copilul la școală.

Potrivit datelor comunicate de autoritățile de mediu, pagubele provocate de urși în județul Covasna au depășit 1,8 milioane de lei în acest an, aproape dublu față de valoarea înregistrată în 2025.

Situația continuă să provoace îngrijorare în rândul localnicilor și al autorităților, mai ales în condițiile în care animalele sălbatice ajung tot mai aproape de gospodării și de zonele locuite.

Pe 15 octombrie, în satul Zălan, comuna Bodoc, județul Covasna, o femeie a fost atacată de urs în timp ce își ducea copilul la școală. Incidentul a avut loc în jurul orei 07:50, pe o stradă din localitate.

În urmă cu 10 zile, am mai publicat o știrea despre un atac al unui urs. Un bărbat de aproximativ 25 de ani a fost atacat, vineri seara, 23 octombrie, în extravilanul localității Viișoara din județul Mureș, în timp ce se afla cu oile la păscut. Victima a suferit răni la mâini, iar două echipaje medicale trimise de ISU au intervenit pentru acordarea primului ajutor.