Un bărbat din Covasna, cercetat după ce a amenințat că va incendia locuința fostei concubine. Polițiștii au găsit probele

Un incident grav petrecut în județul Covasna este anchetat de autorități, după ce un bărbat de 43 de ani a fost surprins având asupra sa o sticlă cu carburant, două cuțite și o brichetă, în timp ce amenința indirect că va da foc locuinței fostei concubine. În ciuda circumstanțelor, acesta este cercetat sub control judiciar, deoarece infracțiunea comisă – amenințare – nu prevede o pedeapsă care să permită luarea măsurii arestului preventiv.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc a anunțat, vineri, că bărbatul este urmărit penal pentru amenințare, în urma unei plângeri venite din partea fostei partenere. Incidentul a avut loc pe 27 noiembrie 2025, în jurul orei 07:50, atunci când bărbatul s-a deplasat la domiciliul femeii dintr-o localitate din județul Covasna.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul a lansat amenințări indirecte în prezența unui martor, precizând că intenționează să incendieze casa acesteia. Ulterior, informația a ajuns la cunoștința femeii, care a declarat că a resimțit o stare de temere, mai ales în contextul unei istorii tensionate între cei doi.

„Inculpatul P C F, în vârstă de 43 ani, la data de 27.11.2025, în jurul orei 07:50, s-a prezentat la domiciliul fostei concubine de pe raza judeţului Covasna, ocazie cu care, în prezenţa unui martor a proferat ameninţări indirecte la adresa acesteia, respectiv că va da foc locuinţei persoanei vătămate, ulterior aceste ameninţări ajungând la cunoştinţa persoanei vătămate, provocându-i o stare de temere, între părţi existând o stare conflictuală mai veche”, au transmis procurorii.

Ulterior sesizării, polițiștii din cadrul Secției 3 Rurală Covasna au intervenit și l-au identificat pe bărbat în apropierea locuinței fostei sale concubine. În momentul reținerii, asupra lui au fost găsite o sticlă de un litru plină cu carburant pentru autoturisme, două cuțite și o brichetă.

În primă fază, autoritățile au decis reținerea sa pentru 24 de ore. După expirarea acestui termen, procurorii au hotărât cercetarea inculpatului sub control judiciar, măsură ce va fi valabilă pentru o perioadă de 60 de zile.

Reprezentanții Parchetului au explicat în mod clar de ce nu s-a impus arestul preventiv, precizând limitele legale care reglementează această măsură în raport cu gravitatea faptei:

„Precizăm că infracţiunea de ameninţare este pedepsită cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amenda, iar pentru solicitarea măsurii preventive a arestării preventive a inculpatului, este necesar ca infracţiunea pentru care este cercetat să prevadă o pedeapsă cu închisoarea de 5 ani sau mai mare”, au arătat procurorii.

Ancheta este în curs, iar bărbatul rămâne sub control judiciar, în timp ce autoritățile continuă să strângă probe privind amenințările lansate și contextul conflictului dintre cei doi.