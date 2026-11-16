Hidroelectrica a înregistrat un profit net de 3,108 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026, cu 34% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit raportului financiar al companiei, veniturile au crescut cu 28%, iar producția de energie electrică a avansat cu 10%. În același timp, prețurile medii de vânzare au urcat cu 10%-15%, iar portofoliul de furnizare a ajuns la peste 1,46 milioane de locuri de consum.

Hidroelectrica, cel mai mare producător și furnizor de energie electrică din România, a raportat venituri de 8,601 miliarde de lei pentru perioada ianuarie-septembrie 2026, în creștere cu 28% față de primele nouă luni ale anului precedent.

Profitul net a ajuns la 3,108 miliarde de lei, înregistrând un avans de 34%, în condițiile în care compania a produs mai multă energie și a comercializat volume mai mari decât în 2025. Producția netă a crescut cu 10%, până la 9.328 GWh, în timp ce energia vândută a totalizat 11.310 GWh, cu 12% peste nivelul din perioada similară a anului trecut.

Creșterea veniturilor a fost însoțită de majorarea prețurilor medii la care compania a comercializat energia electrică.

Pe piața angro, prețul mediu de vânzare a ajuns la 606 lei/MWh, cu 15% peste nivelul înregistrat în primele nouă luni din 2025.

Pe segmentul de furnizare către clienții finali, prețul mediu a crescut cu 10%, până la 514 lei/MWh.

Aceste valori reprezintă prețuri medii raportate de companie pentru segmentele sale de activitate. Potrivit raportului financiar, în trimestrul al treilea, structura veniturilor Hidroelectrica s-a modificat ca urmare a creșterii contribuției activității de furnizare.

Compania a explicat că extinderea portofoliului de clienți, în paralel cu reducerea producției din cauza condițiilor hidrologice nefavorabile, a determinat creșterea cantităților de energie cumpărate din piață pentru respectarea obligațiilor contractuale.

„Trimestrul III a fost caracterizat de o modificare a structurii veniturilor Grupului, ca urmare a creșterii contribuției segmentului furnizare, reflectând evoluția către un model de business hibrid, cu o componentă comercială mai puternică și o bază extinsă de clienți. Extinderea activității de furnizare, coroborată cu reducerea producției, pe fondul condițiilor hidrologice deficitare, a determinat creșterea volumelor de energie achiziționate din piață pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, atât de pe piețele angro, cât și de pe piață de echilibrare. Riscurile asociate au fost gestionate prîntr-o strategie de contractare etapizată și o abordare comercială prudentă. În acest context, eficiența operațională, optimizarea mixului producție–achiziție, dezvoltarea capacităților de producție din surse regenerabile și implementarea proiectelor de stocare reprezintă priorități strategice ale Grupului, menite să reducă expunerea structurală la variabilitatea hidrologică și să consolideze reziliența pe termen lung. În pofida acestor provocări, performanța financiară cumulată la nouă luni s-a menținut semnificativ peste nivelul înregistrat în perioada similară a anului 2025. Veniturile Grupului au crescut cu 28%, în timp ce marja operațională și marja netă s-au îmbunătățit cu câte 1 punct procentual, reflectând capacitatea Grupului de a valorifica avantajul competitiv oferit de structura de costuri a producției hidroenergetice”, se arată în raportul la nouă luni al Hidroelectrica.

O altă schimbare înregistrată în primele nouă luni ale anului privește extinderea activității de furnizare a energiei electrice. La 30 septembrie 2026, portofoliul Hidroelectrica cuprindea 1.464.583 de locuri de consum, cu 56% mai multe decât la aceeași dată din 2025.

Cu un an înainte, compania avea înregistrate 941.364 de locuri de consum. Diferența este de 523.219, creșterea fiind determinată atât de atragerea unor noi clienți casnici, cât și de extinderea activității pe segmentul noncasnic. Potrivit celui mai recent raport ANRE disponibil pentru perioada analizată, în iulie 2026, Hidroelectrica avea o cotă de piață de 22,41% pe segmentul concurențial al furnizării energiei electrice.

La nivelul întregii piețe de furnizare, cota companiei era de 21,09%. Hidroelectrica ocupa prima poziție în ambele clasamente la momentul raportării.

În perioada ianuarie-septembrie 2026, producția netă de energie electrică a Hidroelectrica a ajuns la 9.328 GWh, față de 8.473 GWh în primele nouă luni ale anului trecut. Din totalul energiei produse, 9.149 GWh au provenit din surse hidro, segment care a înregistrat o creștere de 10%.

Producția din surse eoliene a fost de 179 GWh, în scădere cu 3% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Evoluția producției a avut loc în condițiile unui an hidrologic dificil, în care debitele Dunării au scăzut puternic începând cu luna iulie. După un prim trimestru în care debitul mediu al fluviului s-a situat la un nivel normal, cu 13% peste cel din primele trei luni ale anului precedent, situația s-a deteriorat în perioada următoare.

Primăvara nu a adus cantitățile obișnuite de apă rezultate din topirea zăpezii și din precipitații, iar din iulie debitele Dunării au ajuns la cele mai reduse niveluri din ultimii 30 de ani. Pentru compensarea aportului mai mic al fluviului, compania a utilizat resursele disponibile în lacurile de acumulare și pe râurile interioare.

Condițiile hidrologice și creșterea activității de furnizare au determinat Hidroelectrica să își majoreze achizițiile de energie electrică. În primele nouă luni din 2026, cantitatea cumpărată din piață a ajuns la 1.982 GWh, cu 20% peste nivelul înregistrat în perioada corespunzătoare a anului trecut.

Compania a orientat o parte importantă a acestor achiziții către energia produsă din surse solare, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale și pentru a proteja resursele hidroenergetice disponibile.

În același interval, energia livrată în activitatea de furnizare a crescut cu 29%, ajungând la 6.739 GWh. Pe piața angro, însă, cantitățile vândute s-au redus cu 10%, până la 4.107 GWh, pe fondul secetei accentuate în trimestrul al treilea.

Producția netă realizată numai în trimestrul III a fost de 2.259 GWh, cu 6% mai mică decât în aceeași perioadă din 2025.

În raportul financiar, Hidroelectrica explică modul în care au fost gestionate resursele și achizițiile de energie în această perioadă.

„Rezultatul a fost obținut într-un an hidrologic deficitar. După un prim trimestru cu un debit mediu al Dunării care a înregistrat un nivel normal, cu 13% peste T1 2025, condițiile hidrologice s-au deteriorat semnificativ. Primăvara nu a avut aportul obișnuit din topirea zăpezii și din precipitații. Începând cu luna iulie, debitele Dunării au fost cele mai scăzute din ultimii 30 de ani. În acest context, nivelul producției a fost susținut prin gestionarea activă și eficientă a lacurilor de acumulare și a resurselor de pe râurile interioare. Aceste resurse au compensat aportul redus al Dunării. Exploatarea a fost optimizată astfel încât rezerva disponibilă să fie valorificată în intervalele orare cu cea mai mare valoare (atât pentru companie și pentru SEN).

In vederea acoperirii obligațiilor contractuale, coroborat cu necesitatea protejării resursei primare, compania a adoptat o politică echilibrata de achiziții orientată în special către energia din surse solare. Accentuarea continua a condițiilor hidrologice deficitare, coroborat cu alti factori externi au determinat ca achizițiile în primele 9 luni ale anului 2026 sa înregistreze o creștere cu 20% față de aceeași perioadă a anului 2025, atingând un total de 1.982 GWh. Raportat la primele 9 luni ale anului 2025, această abordare integrată a permis creșterea totalului energiei vândute cu 12%, la 11.310 GWh.

La nivel de portofolii, cantitatea livrată în furnizare a crescut cu 29%, la 6.739 GWh, în timp ce condițiile hidrologice marcate de seceta severă care a debutat în trimestrul 3 au avut ca efect o scădere cu 10% a vânzărilor pe piață angro, acestea atingând un total de 4.107 GWh în primele 9 luni ale anului 2026. Producția netă din T3 2026 a fost de 2.259 GWh, cu doar 6% sub T3 2025, deși debitele Dunării s-au situat la minime istorice”, se arată în documentul citat.